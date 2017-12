Éphéméride du jour ….., 08 décembre 1962 // Naissance de Louis-Philippe Dalembert, Poète et écrivain Haïtien

08 décembre 1962 Naissance de Louis-Philippe Dalembert, Poète et écrivain Haïtien

Fils d’une institutrice et d’un directeur d’école, Louis-Philippe Dalembert est né à Port-au-Prince le 8 décembre 1962. Le décès du père, quelques mois après sa naissance, a des conséquences dramatiques sur la situation matérielle de la famille. Les premières années de son enfance, il grandit ainsi au Bel-Air, un quartier populaire de la capitale, dans un univers entouré de femmes : les cousines de sa mère, qui s’absente la semaine pour enseigner en province, sa sœur aînée, ses grand-tantes et sa grand-mère maternelle. Cette dernière mène son petit monde à la baguette, dans un Port-au-Prince que dirige d’une poigne de fer François Duvalier. À l’âge de six ans, il connaît la première grande séparation de sa vie : la famille laisse le quartier pour s’installer ailleurs. Il en tirera un roman intitulé Le crayon du bon Dieu n’a pas de gomme, trace d’une enfance très religieuse placée sous le signe du sabbat.

De formation littéraire et journalistique, Dalembert travaille comme journaliste d’abord dans son pays natal avant de partir en 1986 en France poursuivre des études qu’il achève à l’université Paris-III – Sorbonne Nouvelle par un doctorat en littérature comparée sur l’écrivain cubain Alejo Carpentier.

Depuis son premier départ d’Haïti, ce vagabond polyglotte a vécu tour à tour à Nancy, Paris, Rome, Jérusalem, Berlin, Milwaukee, etc. Il a voyagé partout où ses pas ont pu le porter… dans l’écho renouvelé de la terre natale. Les traces de ce vagabondage sont visibles dans son œuvre qui met souvent en dialogue deux, voire plusieurs lieux, et parfois aussi deux temps.

Dalembert vit aujourd’hui entre Paris, Port-au-Prince, l’Italie et ailleurs.

Œuvres

Prose

Le Songe d’une photo d’enfance, nouvelles, Paris : Serpent à Plumes, 1993. Paris : Serpent à Plumes, coll. « Motifs », 2005.

Le crayon du bon Dieu n’a pas de gomme (roman), éditions Stock, 1996. Paris : Serpent à Plumes, coll. « Motifs », 2004. Port-au-Prince : Éditions des Presses nationales, 2006.

L’Autre Face de la mer, roman, Paris : Stock, 1998. Paris : Serpent à Plumes, coll. « Motifs », 2005. Éditions des Presses nationales, Port-au-Prince, 2007. Alger : Apic, 2009. Port-au-Prince :C3 Éditions, 2014.

L’Île du bout des rêves, roman, Paris : Bibliophane/Daniel Radford, 2003. Paris : Serpent à Plumes, coll. « Motifs », 2007.

Vodou ! Un tambour pour les anges, récit, en collaboration avec David Damoison (photos) et Laënnec Hurbon (préface), Paris : Autrement, 2003.

Rue du Faubourg Saint-Denis (roman), éditions du Rocher, 2005.

Les dieux voyagent la nuit (roman), éditions du Rocher, 2006 ; Port-au-Prince, C3 Éditions, 2014.

Histoires d’amour impossibles… ou presque (nouvelles), éditions du Rocher, 2007.

Noires blessures (roman), Mercure de France, 2011.

Ballade d’un amour inachevé (roman), Mercure de France, 2013. Port-au-Prince : C3 Éditions, 2014.

Avant que les ombres s’effacent (roman), Sabine Wespieser éditeur, 2017.

En langue créole :

Epi oun jou konsa tèt Pastè Bab pati, roman, Port-au-Prince : Éditions des Presses nationales, 2007.

Document

Le Roman de Cuba, Monaco : Éditions du Rocher, 2009.

Essai

Haïti, une traversée littéraire, en collaboration avec Lyonel Trouillot, Paris : Éditions Philippe Rey/Culturesfrance, 2010.

Poésie

Évangile pour les miens, Port-au-Prince : Choucoune, 1982.

Et le soleil se souvient (suivi de) Pages cendres et palmes d’aube, Paris : L’Harmattan, 1989.

Du temps et d’autres nostalgies, Rome : Les Cahiers de la Villa Médicis, n° 9.1 (24-38), 1995.

Ces îles de plein sel, La Chaux-de-Fonds : Vwa n° 24 (151-171), 1996.

Ces îles de plein sel et autres poèmes, Paris : Silex/Nouvelles du Sud, 2000.

Dieci poesie (Errance), Pordenone : Quaderni di via Montereale, 2000.

Poème pour accompagner l’absence, Paris : Agotem, n° 2, Obsidiane, 2005. Montréal : Mémoire d’Encrier, 2005.

Transhumances, Paris : Riveneuve éditions, 2010.

Prix et distinctions

Grand Prix de poésie de la ville d’Angers, 1987.

Pensionnaire de la villa Médicis à Rome, 1994-1995.

Bourse Unesco-Aschberg : résidence d’écriture à Mishkenot Sha’ananim, Jérusalem, 1997.

Prix RFO du livre pour le roman L’Autre Face de la mer, 1999.

Bourse Poncetton de la Société des gens de lettres pour le roman L’Autre Face de la mer, 1999.

Bourse de création du CNL pour la rédaction de Rue du Faubourg Saint-Denis, 2003.

Prix Casa de las Américas pour le roman Les dieux voyagent la nuit, Cuba, 2008.

Berliner Künstlerprogramm des DAAD, Berlin, 2010-2011.

Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres en 2010.

Prix spécial « Ville de Limoges » 2011 pour le roman Noires Blessures.

Meilleur Essai 2011, Trophées des arts afro-caribéens pour Haïti. Une traversée littéraire.

Prix Thyde-Monnier 2013 de la Société des gens de lettres pour le roman Ballade d’un amour inachevé.

Prix du jury de l’Algue d’Or 2014 pour le roman Ballade d’un amour inachevé.

Prix Orange du Livre 2017 et Prix France Bleu/Page des libraires pour Avant que les ombres s’effacent.

Direction d’ouvrages

I Caraibi prima di Cristoforo Colombo: la Cultura del popolo Taíno (en collaboration avec Carlo Nobili e Daniela Zanin), Rome : Istituto Italo-Latino Americano, 1998.

Haiti attraverso la sua letteratura, Rome : Istituto Italo-Latino Americano, 2000.

La Méditerranée Caraïbe, Thionville : Passerelles n° 21, automne-hiver 2000. Numéro spécial consacré à 35 auteurs et critiques de la Caraïbe francophone, hispanophone et anglophone.

Les Peintres du vodou – I pittori del vudù, Catalogue bilingue de l’exposition du même nom, Rome : Istituto Italo-Latino Americano/Edizioni Diagonale, 2001.

JOURNEE NATIONALE

Fête de la Nation Corse

Chaque année, les pompiers de Rome montent accrocher une couronne de fleurs au bras de la statue de la Vierge.

Immaculée Conception, Célébrée partout dans le monde, est à l’origine de la Fête des lumières, à Lyon en France. Et en Haïti, elle est fêtée à Milot : dans l’archidiocèse du Cap Haitien, à Chauffard, Cité Soleil, Fonds Baptiste et Mariani dans l’archidiocèse de Port- au-Prince, Les Anglais : dans le diocèse des Cayes Hinche : dans le diocèse d’Hinche Abricots et Roseaux : dans le diocèse de Jérémie Port- de Paix : dans le diocèse de Port de Paix

JOURNEE INTERNATIONALE

Journée Mondiale du Climat

Y’a plus d’saisons ma bonne dame… à l’initiative de plusieurs associations écologiques de France et de Belgique, nous fêtons, le 8 décembre, la journée mondiale du climat (ou journée mondiale contre le changement climatique).

Réchauffement climatique

Il ne se passe plus une semaine sans qu’on nous parle du réchauffement climatique et des conséquences qu’il fait peser sur l’avenir de la planète. Il n’est pas dans notre propos de prendre le contre-pieds de cette thèse « officielle », mais notre indépendance éditoriale nous oblige à signaler que la communauté scientifique n’est pas unanime et que les nombreux sites internet qui relayent ces « vérités » préfabriquées ne démontrent pas grand-chose… à les écouter, il « suffirait » de réduire de façon draconienne la consommation d’énergie sur la planète… les faits sont souvent plus complexes et l’histoire de la planète s’inscrit dans une longue alternance de périodes chaudes et glaciaires.

Nous avons donc recherché des sites environnementaux qui nous paraissaient donner des informations plus fiables et nous vous proposons de les visiter (leurs contenus restant sous la responsabilité de leurs auteurs).

www.notre-planete.info

www.rac-f.org qui se présente comme le représentant français d’un réseau d’ONG « CAN » : Climate Action Network

Nous vous proposons aussi de découvrir les propositions peu conformistes de l’ancien ministre Claude Allègre… qui prend le contre-pied des lobbies écolos. Même si vous n’êtes pas en accord avec les thèses qu’il défend, vous ne pourrez que reconnaître qu’il nous oblige à nous poser de bonnes questions et qu’il est toujours bon de trouver des chercheurs qui ne se sentent pas obligés de bêler avec l’ensemble du troupeau ! le droit au doute scientifique, par Claude Allègre

http://www.journee-mondiale.com/187/journee-mondiale-du-climat.htm

UN FAIT A RETENIR

8 Décembre 1895 Découverte du rayon Xpar le physicien allemand, Wilhelm Conrad Röntgen

Il découvre des rayons invisibles de nature inconnue, qu’il appelle rayons X. La découverte, qui permet au savant de réaliser les premières radiographies des os à l’intérieur d’un être vivant, ouvre la voie à la radiologie, en plus d’avoir une très grande importance quant au développement ultérieur de toute la physique. À l’époque, les radiologues ne connaissaient pas les risques de la radiodermite et ne se protégeaient pas contre les rayons. Les patients devaient quant à eux garder la pose pendant plus de 20 minutes. Conrad recevra en décembre 1901 le premier prix Nobel de physique.

HAITI

8 Décembre

1908 Le général Antoine Simon, qui vient d’être nommé président provisoire d’Haïti, forme le Conseil du Pouvoir Exécutif.

Ce conseil est composé des personnalités suivantes:

.- Renaud Hyppolite conseiller au Département de L’Intérieur et de la Police;

.- LudersChapoteau conseiller aux Finances et au Commerce;

.- Charles Roland conseiller à la Guerre et conseiller à la Marine;

.- J.J.F. Magny conseiller à l’Instruction Publique et aux Relations Extérieures;

.- Murat Claude conseiller aux Travaux Publics et à l’Agriculture.

La majorité de ces conseillers feront partie du premier cabinet du président Antoine.

8 Décembre 1949 Cérémonie d’ouverture de l’Exposition du Bicentenaire de la fondation de Port-au-Prince.

L’Exposition s’ouvrit en deux temps: tout d’abord, une cérémonie d’ouverture marquée surtout une messe solennelle célébrée par le doyen de l’épiscopat d’Haiti, Mgr. Jean-Maire suivie de la bénédiction du Pape Pie XII à travers Radio Vatican; et une cérémonie d’inauguration officielle.

8 Décembre 2010 Manifestations violentes à travers tout le pays.

Les manifestants, pour la plupart des partisans du chanteur Michel Martelly, ont envahi plusieurs centres urbains du pays mettant une halte à toutes les activités pendant près de quatre jours. Ils protestaient, disaient-ils les résultats préliminaires proclamés la veille et manipulés par le Conseil électoral provisoire.

L’actualité du monde, dans le passé

Fête de l’Immaculée Conception

Cette fête rappelle que la mère du Christ fut épargnée dès sa conception par le péché originel, à la différence des autres descendants d’Adam et Ève.

8 décembre 2016 Décès – John Glenn, 95 ans

John Herschel Glenn Jr est un astronaute, pilote de chasse et homme politique américain.

Il entre en 1942 dans le Corps des Marines américain et participe à la seconde guerre mondiale en tant que pilote de chasse. À la fin de la guerre, il poursuit une carrière militaire puis participe à la guerre de Corée. Devenu par la suite pilote d’essai, il rejoint en 1959 le premier groupe de sept astronautes sélectionné par la NASA.

Le 20 février 1962, il est le premier Américain à faire un vol orbital (trois orbites) sur Friendship 7 du programme Mercury, près de 10 mois après le Soviétique Youri Gagarine. Après avoir quitté la NASA en 1963, il entame une carrière politique. Il est élu sénateur de l’Ohio (Démocrate) de 1974 à 1999. En 1998, à 77 ans, il effectue un deuxième et dernier vol dans l’espace à bord de la navette spatiale, la mission STS-95. Il devient alors la plus vieille personne dans l’espace.

John Glenn était hospitalisé depuis quelques jours. Sa santé avait décliné ces dernières années après une opération en 2014 liée à une valve cardiaque puis un accident vasculaire cérébral.

8 décembre 2014 Lise Thibault plaide coupable de fraude et d’abus de confiance

Lise Thibault a plaidé coupable aux chefs d’abus de confiance et de fraude envers les gouvernements du Canada et du Québec. L’ex-lieutenante gouverneure du Québec a enregistré son plaidoyer de culpabilité ce matin.

Dès l’ouverture de l’audience, son avocat a averti le juge Carol St-Cyr que sa cliente était disposée à plaider coupable. Un plan de remboursement est aussi en cours d’élaboration.

Selon les vérificateurs généraux du Québec et du Canada, au cours de ses 10 ans en poste, Lise Thibault a dépensé environ 700 000 $ de façon injustifiée pour des voyages, des fêtes, des repas, des leçons de golf et de ski ainsi que des cadeaux. L’ancienne représentante de la Reine au Québec a multiplié les recours devant les tribunaux pour éviter d’être traduite en justice.

En 2012, elle a été déboutée en Cour d’appel du Québec sur la question de l’immunité royale totale. Par la suite, en mai 2013, la Cour suprême du Canada a refusé d’entendre sa cause. Le gouvernement du Québec a aussi intenté une poursuite civile à l’endroit de Mme Thibault pour lui réclamer 92 000 $ pour des dépenses jugées injustifiées.

8 décembre 2006 La fille de Bob Gainey disparaît dans l’Atlantique

Laura Gainey, la fille du directeur général du Canadien de Montréal Bob Gainey, est disparue en mer.

Elle faisait partie de l’équipage volontaire d’un navire qui avait quitté le port de Lunenburg en Nouvelle-Écosse, et qui se dirigeait vers la Grenade dans les Caraïbes. Une grosse vague a frappé l’arrière du Picton Castle, et la jeune femme de 25 ans a fait une chute dans les eaux froides de l’Atlantique. Elle ne portait pas de gilet de sauvetage et on a tenté de lui lancer une bouée, sans succès. Le capitaine du navire a décrit Laura Gainey comme une membre de l’équipage populaire et expérimentée.

Née le 9 septembre 1981 à Montréal, Laura était le troisième des quatre enfants de Bob et Cathy Gainey. Elle a grandi à Westmount où elle fréquentait l’école Roslyn et aimait jouer dans le parc Murray Hill. Photographe accomplie, elle aimait la poterie et se passionnait aussi pour le dessin. La voile était une véritable passion pour Laura. Des petites embarcations qu’elle dirigeait sur les eaux de Stony Lake aux voiliers de course qui sillonnent les Caraïbes, Laura adorait naviguer.

8 décembre 2004 Décès – Digby McLaren, 84 ans

Digby McLaren est un géologue et paléontologue canadien d’origine irlandaise.

Autorité internationale en matière de paléontologie, il a eu une grande influence sur les travaux de plusieurs hommes de science. Il a été président de la Société royale du Canada de 1987 à 1990 et sous-ministre adjoint à Énergie, Mines et Ressources Canada. Il a été fait officier de l’Ordre du Canada en 1987.

8 décembre 2002 Décès – Dave Thomas, 70 ans

Le fondateur de la chaîne de restauration rapide Wendy’s, Dave Thomas, est décédé. Il est entré dans le monde de la restauration dans les années 50.

Sa rencontre avec le colonel Harland Sanders, fondateur d’une autre chaîne de restauration consacrée au poulet frit, a beaucoup influencé son cheminement. Il a ouvert son premier restaurant Wendy’s, consacré aux hamburgers, à Columbus en 1969. On compte maintenant plus 4 800 établissements de ce nom dans 35 pays.

8 décembre 2001 Un train paré de mille feux traverse le Canada

La campagne le « Train des fêtes » du Chemin de fer Canadien Pacifique s’est amorcée vendredi à Montréal. Le convoi, décoré de 8 000 lumières, effectuera un parcours de 6 000 km jusqu’en Colombie-Britannique.

La population est invitée à venir voir le train et faire des dons aux banques alimentaires. Une nouveauté cette année : deux trains font aussi une tournée aux États-Unis. Il y a deux ans, le «Train des fêtes » a permis de récolter plus de 500 000 $ et 18 tonnes de nourriture.

8 décembre 2000 La SAAQ infiltrée par deux taupes reliées aux motards

Le crime organisé n’avait pas un, mais au moins deux informateurs au sein de la Société de l’assurance automobile du Québec.

Une deuxième taupe a transmis des informations personnelles sur le journaliste Michel Auger, informations qui auraient servi à préparer l’attentat qui a failli lui coûter la vie, a révélé le député libéral Jacques Dupuis, vendredi.

Ces révélations ont été confirmées par le ministre des Transports, Guy Chevrette, en fin d’après-midi. On aurait ainsi utilisé le numéro de plaque d’immatriculation et l’adresse de Michel Auger pour préparer l’attentat de septembre dernier.

8 décembre 2000 Christopher Reeve présent à l’inauguration d’un centre de recherche en réadaptation à Ottawa

Le premier ministre Jean Chrétien a inauguré, en compagnie de l’acteur américain Christopher Reeve, un premier centre de recherche en réadaptation à Ottawa.

L’Institut de recherche et de développement en réadaptation se spécialise entre autres dans la recherche sur la moelle épinière et les hémorragies cérébrales. Christopher Reeve est devenu tétraplégique après être tombé de cheval, il y a cinq ans. Environ 36 000 Canadiens souffrent de blessures à la moelle épinière. Les accidents d’automobile et de motocyclette comptent pour plus de la moitié des cas.

8 décembre 2000 La navette Endeavour à la Station spatiale internationale

Les trois membres de l’équipage Expedition One de la Station spatiale internationale reçoivent une première visite historique, avec l’ouverture du sas séparant l’ISS de la navette Endeavour et de ses cinq astronautes.

C’est fait! Les astronautes d’Endeavour ont pu accéder à la station Alpha ce matin alors que le sas du module Unity donnant sur l’adapteur PMA-3 a été ouvert à 14:36:32 TUC. Les équipages se sont échangés accollades et poignées de main dans Unity où une caméra nous transmettait ce moment en direct.

8 décembre 1998 Première du film Les Boys II

Ce long métrage de fiction est réalisé par Louis Saïa et produit par Richard Goudreau. Parmi les interprètes, on retrouve Rémy Girard, Patrick Labbé et Marc Messier.

Les membres de l’équipe de hockey de la brasserie de Stan, Les Boys, se rendent en France pour participer à un tournoi amateur international. Dès leur arrivée, ils vivent un véritable choc culturel et doivent s’ajuster à des conditions de séjour auxquelles ils ne sont pas habitués. Sur la glace, la frustration des joueurs québécois est tout aussi grande puisque leur équipe ne parvient pas à gagner une partie. Les Boys II connaîtront un succès fulgurant, atteignant des recettes de plus d’un million de dollars après seulement quelques jours en salle.

8 décembre 1991 Décès – Kimberly Bergalis, 23 ans

Kimberly Bergalis succombe au sida, en Floride, premier cas recensé de contamination par soins de santé.

Elle était l’une des six patients atteint du sida après avoir visité le dentiste gay David J. Acer. C’est le premier cas connu d’une transmission de la maladie suite à une intervention clinique.

8 décembre 1987 Première entente de désarmement nucléaire

Le président américain Ronald Reagan et le numéro un soviétique Mikhaïl Gorbatchev signent, à Washington, un traité historique prévoyant l’élimination des missiles nucléaires américains et soviétiques de portée intermédiaire. Cette première entente de désarmement nucléaire conclue par les deux pays est paraphée devant les caméras de la télévision.

8 décembre 1980 Décès – John Lennon, 40 ans

John Winston Ono Lennon, né à Liverpool, et mort assassiné à New York, est un musicien, auteur-compositeur, guitariste, chanteur et écrivain britannique.

Alors qu’il s’apprête à entrer dans son appartement de New York en compagnie de son épouse Yoko Ono, John Lennon est blessé mortellement à coups de revolver par un Américain de 25 ans, Mark David Chapman, à qui il a signé un autographe quelques instants auparavant. Idole des années 60, l’ex-Beatle vient d’avoir 40 ans. En 1991, un prix Grammy lui a été remis à titre d’hommage posthume pour sa carrière exceptionnelle.

8 décembre 1974 Abolition de la monarchie grecque

Par une forte majorité, les Grecs votent pour abolir la monarchie et instaurer la république.

La classe politique rappelle alors Konstantínos Karamanlís de son exil parisien, pour qu’il participe à la restauration de l’ordre démocratique. En juillet 1974, il est placé à la tête d’un gouvernement provisoire d’union nationale; il est confirmé à ce poste, trois mois plus tard, par des élections triomphantes.

Karamanlis peut alors prendre deux décisions importantes : légaliser le PC et définir la nature du régime, par un référendum qui voit les Grecs se prononcer à 70 % contre le retour du roi. La Grèce est enfin devenue une démocratie, qui entame sa marche vers la mondialisation et l’Union européenne.

8 décembre 1966 Naissance – Sinead O’Connor

Sinéad-Marie-Bernadette O’Connor, née à Dublin, est une chanteuse et compositrice irlandaise.

Sa reprise de la chanson Nothing Compares 2 U composée par Prince fut son plus grand succès en single. O’Connor est célèbre pour avoir déchiré une photo du pape à la télévision, pour sa coiffure et pour avoir été ordonnée prêtre de l’église intégriste et dissidente « Latin Tridentine ».

8 décembre 1965 Fin du concile Vatican II

Le concile Vatican II débute le 11 octobre 1962 par le pape Jean XXIII et se termine sous le pontificat de Paul VI en ce jour. Il se déroula en présence de nombreux observateurs Orthodoxes et Protestants.

On le considère généralement comme l’événement le plus marquant de l’histoire de l’Église catholique au XXe siècle, symbolisant son ouverture au monde moderne. On y a débattu notamment des célébrations liturgiques, du rapport que devait entretenir l’Église catholique avec les autres Églises chrétiennes, avec les autres confessions religieuses et la société en général, mais aussi de problèmes plus spécifiquement théologiques, comme la liberté religieuse et la révélation.

8 décembre 1955 Adoption du drapeau européen

Le Comité des ministres adopte le drapeau des 12 étoiles sur fond azur comme emblème du Conseil de l’Europe. La Communauté européenne choisira le même drapeau en 1986. Les étoiles figurent les peuples d’Europe formant un cercle en signe d’union. Elles sont au nombre invariable de 12, symbole de la perfection et de la plénitude.

8 décembre 1953 Naissance – Kim Basinger

Kimila Ann Basinger, dite Kim Basinger, est un ancien mannequin devenu actrice américaine de cinéma, née à Athens (Géorgie) aux États-Unis. Elle possède son étoile sur le Walk of Fame d’Hollywood Boulevard.

Elle remporte son premier succès international en interprétant une James Bond girl dans Jamais plus jamais (1983). Le film lui ouvre les portes du cinéma grand public. Elle est nommée au Golden Globe pour son rôle dans Le Meilleur (The Natural, 1984). Sex-symbol des années 1980, elle voit sa carrière s’envoler en 1986 grâce au film 9 semaines 1/2.

Ses autres grands succès incluent, Batman (1989), Sang chaud pour meurtre de sang-froid. En 1997, elle joue dans L.A. Confidential aux côtés de Kevin Spacey, Danny DeVito et Guy Pearce qui lui rapporte l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, le Prix de la Meilleure actrice dans un second rôle aux Screen Actors Guild Award et un SEFCA Award aux Southeastern Film Critics Association Awards.

Kim Basinger est également une des vedettes principales du film 8 Mile (2002).

8 décembre 1949 Les nationalistes chinois se replient dans l’île de Formose (Taïwan)

Après une ultime défaite sur le continent, Tchang Kaï-chek et les nationalistes se replient dans l’île de Formose.

Installant leur siège à Taïpeh, ils refusent de reconnaître le gouvernement communiste et conservent le nom de « République de Chine ». Les communistes, qui ont proclamé la « République Populaire de Chine », adoptent la même attitude. L’ONU reconnaîtra en 1971 le gouvernement communiste comme le seul représentant légitime de la Chine. De fait, un nouvel État, désigné généralement sous le nom de Taïwan, est né.

Un temps isolé sur la scène politique internationale, abandonné par les États-Unis, il s’est à nouveau imposé comme un allié de poids au moment de la guerre de Corée et des risques d’extensions de la menace communiste en Asie.

Chiang Kaï-chek reste à la tête de la « République de Chine » à Taïwan jusqu’à sa mort en 1975 et continue de revendiquer la souveraineté sur l’ensemble de la Chine. Malgré une constitution théoriquement démocratique, son gouvernement demeure autoritaire, basé sur un système de parti unique et de loi martiale. Il impose également une culture chinoise standard, en interdisant à l’école et dans les médias l’usage des dialectes taïwanais.

8 décembre 1943 Naissance – Jim Morrison

Jim Morrison est un poète et chanteur de rock américain, membre principal du groupe The Doors de 1965 à 1971.

Sex-symbol provocant au comportement volontairement excessif, véritable idole de la musique pop, mais aussi intellectuel engagé dans le mouvement de la protest song, en particulier contre la guerre du Viêt Nam, il se prétend chamane (de chamanisme) et porte une réputation de « poète maudit » que sa mort prématurée à Paris, dans des circonstances mal élucidées, transforme en légende.

Morrison est membre du « club des vedettes rock mortes à 27 ans ». D’autres membres de ce funeste « club » sont Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain et Amy Winehouse.

8 décembre 1941 Les États-Unis déclarent la guerre au Japon

L’attaque surprise du Japon contre la flotte américaine à Pearl Harbor, contraint l’opinion américaine à mettre un terme à son isolationnisme traditionnel. Le président américain Franklin D. Roosevelt annonce au Congrès l’entrée en guerre des Américains.

Le même jour la Grande-Bretagne déclare la guerre au Japon traînant dans son sillon le Canada et les autres pays du Commonwealth. Le Canada a officiellement déclaré la guerre au Japon mais avait-il le choix?

8 décembre 1941 Les Japonais attaquent Hong Kong

Les Japonais ont attaqué la partie continentale (Kowloon) de Hong Kong et Hong Kong elle-même le 18 décembre. Hong Kong a capitulé le 25 décembre. De nombreux Canadiens ont été tués ou sont morts dans les camps de prisonniers japonais.

8 décembre 1933 Bernadette Soubirous est proclamée sainte

Le pape Pie XI prononce depuis Rome, solennellement, la formule de la canonisation de Bernadette.

« En l’honneur de la Très Sainte et Indivisible Trinité, pour l’exaltation de la foi catholique et pour l’accroissement de la religion chrétienne, par l’autorité de Notre Seigneur Jésus Christ, des bienheureux apôtres Pierre et Paul et la Notre, après une mûre délibération et ayant souvent imploré le secours divin, de l’avis de Nos vénérables frères les cardinaux de la Sainte Église Romaine, les Patriarches, les Archevêques et Évêques, Nous déclarons et définissons Sainte la bienheureuse Marie-Bernard Soubirous et l’inscrivons dans le catalogue des Saints, statuant que sa mémoire sera pieusement célébrée dans l’Église universelle le 16 avril de chaque année, jour de sa naissance au ciel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. »

A l’issue de la messe solennelle célébrée par le pape Pie XI, le chant de l’Ave Maria est spontanément entonné par la foule comme il l’est aux Sanctuaires à Lourdes.

8 décembre 1925 Adolf Hitler publie « Mon combat »

Adolf Hitler fait publier Mein Kampf (Mon combat), ouvrage écrit en prison (1923-1924) et publié en 1925. Dans ce livre, il décrit ce qu’il veut faire de l’Europe une fois qu’il sera au pouvoir.

8 décembre 1925 Naissance – Sammy Davis Jr.

Sammy Davis Jr. était un artiste américain touche-à-tout. Il a été danseur, chanteur, comédien, impressionniste et musicien (vibraphone, trompette et batterie).

8 décembre 1916 Naissance – Richard Fleischer

Richard Fleischer a réalisé tous les genres de films : aventure (Barabbas), fantastique (Soleil vert), film noir (Assassin sans visage, L’Énigme du Chicago Express), comédie (L’extravagant Docteur Dolittle), western (Duel dans la boue), film de guerre (Tora! Tora! Tora!).

8 décembre 1915 Publication du poème « Dans les champs de Flandres »

Le poème de John McGrae, « Dans les champs de Flandres », paraît pour la première fois. Il est écrit à la main.

Dans les champs de Flandres, les coquelicots ondulent

entre les croix rang après rang

qui marquent notre place et dans le ciel

Les alouettes bravement chantent encore et volent

A peine audibles dans le bruit des canons

Il y a quelques jours, nous vivions encore

Nous sentions la douceur de l’aube

Nous regardions l’embrasement du soleil couchant

Nous aimions et nous étions aimés

Maintenant, nos corps sont étendus

dans les champs de Flandres

Poursuivez votre combat avec l’adversaire

Nous vous lançons le flambeau de nos mains défaillantes

Afin qu’il soit vôtre et que vous le teniez haut

Si vous manquez de parole à nous qui mourons

Nous ne pourrons pas dormir bien que les coquelicots poussent

Dans les champs de Flandres

8 décembre 1915 Sports – Naissance – Pete Morin

Pierre « Pete » Morin était un hockeyeur québécois. Il a été une vedette du Royal Sénior dans les années 40 et il était capitaine lorsque l’équipe a remporté la coupe Allen en 1947.

Il a aussi disputé une trentaine de matchs avec le Canadien au cours de la saison 1941-42. Il a été propriétaire des Maroons de Lachine de 1957 à 1969 et a aussi participé à la fondation des Anciens Canadiens à la fin des années 60.

8 décembre 1914 Bataille des Falkland

Après que deux navires allemands aient été repérés par la marine britannique, celle-ci se lance à leur poursuite et engage la bataille quelques heures plus tard avec une escadre allemande dirigée par le vice-amiral Maximilian Von Spee.

Cette attaque au large des îles Falkland se traduit par une victoire du Royaume-Uni. Outre la revanche de la Royal Navy sur le vice-amiral, cela permet avant tout un contrôle des routes commerciales par les Britanniques. Cette victoire écrasante de la Royal Navy mit fin à tout espoir allemand de menacer la navigation commerciale dans l’Empire britannique, autrement qu’avec des moyens sous-marins.

8 décembre 1909 Gens d’ici – Naissance – Gratien Gélinas

Écrivain, dramaturge, comédien et metteur en scène, Gratien Gélinas fut le doyen des auteurs dramatiques canadiens.

En 1937, il crée le personnage de Fridolin et décide de se consacrer entièrement au théâtre. Il monte alors Fridolinons, une revue d’actualités qu’il renouvellera chaque année de 1938 à 1946. En 1948, il écrit Tit-Coq, pièce dont le nombre de représentations sera sans précédent au Canada.

Nommé membre du conseil d’administration de l’Office national du film en 1950 et vice-président du Conseil des arts de Montréal en 1957, Gratien Gélinas fonde, la même année, la Comédie canadienne. En 1960, il contribue à la création de l’École nationale de théâtre et assume, de 1969 à 1978, la présidence de la Société de développement de l’industrie cinématographique.

8 décembre 1907 Début du règne de Gustave V

Le règne de Gustave V sur le trône de Suède a commencé en ce jour.

Si ce monarque est célèbre, c’est autant pour son règne que pour la passion qu’il voua au tennis. Après avoir appris à jouer au Royaume-Uni en 1878, il fonda le premier club de tennis de Suède.

Il utilisa fréquemment un pseudonyme pour participer à des tournois et alla jusqu’à demander à l’Allemagne nazie la grâce de champions de tennis emprisonnés.

8 décembre 1894 Naissance – Elzie Segar

Bédéiste américain né à Chester en Illinois. Il créa le personnage de Popeye. Professionnellement, il était connu sous le nom de E.C. Segar.

Il est mort de leucémie et de maladie du foie. Même les épinards n’ont pas suffit.

8 décembre 1886 Naissance – Diego Rivera

Après avoir étudié la peinture en Europe, Rivera revient au Mexique en 1920, une fois la révolution terminée.

Particulièrement célèbre pour les fresques murales qui sont toujours visibles dans certains bâtiments du centre historique de Mexico, il fut également le mari de l’artiste Frida Kahlo, de 21 ans sa cadette, de 1929 à 1954.

8 décembre 1869 Ouverture solennelle du Concile Vatican I

La cérémonie d’ouverture, en ce jour, dans la basilique St-Pierre est grandiose et renoue avec les fastes de l’Église de jadis : grande messe avec tous les délégués, prière devant l’Évangile, hommage au pape et, pour terminer, le chant du Veni Creator entonné par le pape lui-même.

Le Concile Vatican I condamne le modernisme et définit l’infaillibilité pontificale. Il est interrompu quand les troupes italiennes envahissent Rome. Suspendu sine die, il n’est jamais reconvoqué.

8 décembre 1869 Ouverture du premier magasin Eaton

Timothy Eaton ouvre une petite boutique à Toronto au coin de la rue Yonge et Queen et déclare que les acheteurs obtiendront un remboursement complet s’ils n’aiment pas ce qu’ils ont acheté. Ce petit magasin sera le premier d’une chaîne de magasins immenses établie partout au Canada.

La compagnie a fait faillite en août 1999.

8 décembre 1869 La rébellion de la rivière Rouge

Pendant la longue période de négociations pour la vente de la Terre de Rupert, des colons américains et canadiens s’installent, et leurs prétentions sur les terres amènent les Métis à craindre pour leurs droits de propriété et la protection de leur culture.

Ni le gouvernement britannique ni le gouvernement canadien ne font d’efforts sérieux pour apaiser ces craintes, négociant le transfert de la Terre de Rupert comme si le territoire était inoccupé. Les Métis de la rivière Rouge, Riel en tête, déclarent que le gouvernement et la compagnie de la Baie d’Hudson ne peuvent négocier sans leur présence.

8 décembre 1869 Naissance – Georges Delfosse

Georges Delfosse est de Mascouche. Celui qui fut surnommé « le peintre de la lumière » est né le dernier d’une famille de 12 enfants.

La carrière de l’artiste avait débuté avec le portrait de Sir Wilfrid Laurier qui avait insisté pour que l’artiste et sa femme habitent chez lui à Saint-Lin afin d’être sur place pour peindre l’illustre homme d’État pendant trois semaines. Dès 1890, il se tourna vers la peinture religieuse comme en témoignent encore maintes églises du continent américain.

Les plus connus sont les sept tableaux qui décorent encore aujourd’hui les bas-côtés de la cathédrale de Montréal et qui résument les débuts difficiles de Montréal : la première messe, le martyre du père Viel; Jeanne Mance et les hospitalières; M. Olier et la consécration des associés de Montréal; le martyr des pères Brébeuf et Lallemant; Marguerite Bourgeoys enseignant; mère d’Youville et l’incendie de son hôpital.

8 décembre 1864 Naissance – Camille Claudel

Camille Claudel est une sculptrice française, sœur du poète et écrivain Paul Claudel. Elle est également connue pour sa relation passionnelle et tumultueuse avec le sculpteur Rodin, de 24 ans son aîné.

Depuis l’enfance, Camille est passionnée par la sculpture et commence très jeune à travailler la glaise. Elle est appuyée constamment par son père qui prend conseil auprès d’Alfred Boucher. Déménagée à Paris, elle devient l’élève de Rodin. Très vite, la connivence puis la complicité artistique s’installent; devant le génie de Camille, l’originalité de son talent et sa farouche volonté, Rodin ne résiste pas longtemps.

Des œuvres nombreuses et remarquables naissent alors sous ses doigts. C’est l’invention d’une statuaire de l’intimité qu’elle seule a pu atteindre. La voie amorcée par Camille Claudel vise à saisir sur le vif le vécu d’un geste simple, dans l’intensité de l’instant. Elle s’attarde au moment qui s’échappe et réussit magistralement à en faire sentir toute la densité tragique.

Comprenant que le monde de l’art continuera à ne voir en elle que l’élève de Rodin, Camille Claudel décide de quitter celui-ci. Les dix années qui suivront seront les plus productives de sa carrière, mais elle ne recevra pas de commandes de l’État. Vivant misérablement, Camille Claudel s’enferme bientôt dans la solitude et sombre peu à peu dans la folie. Sa famille la fait interner à l’asile de Ville-Évrard, où elle entre dès le 10 mars 1913.

En 1914, la première guerre mondiale éclate et les hôpitaux sont réquisitionnés : elle est transférée le 9 septembre à l’asile d’aliénés de Montdevergues, où elle restera jusqu’à la fin de ses jours. Elle y est affreusement malheureuse et ne sculpte plus.

8 décembre 1861 Naissance – William Crapo Durant

William Crapo Durant était un industriel américain.

Il acheta la marque d’automobiles américaines Buick en 1904 et créa à partir de celle-ci la compagnie General Motors en 1908. On lui doit également le choix du nom Frigidaire pour les appareils électroménagers fabriqués par General Motors de 1918 jusqu’à la fin des années 70.

8 décembre 1861 Naissance – Georges Méliès

Georges Méliès, né Marie Georges Jean Méliès, est un réalisateur de films français du tout début du cinéma (il a assité à l’avant-première de la toute première projection de cinéma en 1895).

Il est considéré comme l’un des principaux créateurs des premiers trucages du cinéma (arrêt de caméra, surimpression, fondus, grossissements et rapetissements de personnages). Il a fait construire le premier studio de cinéma créé en France en 1897.

Il a pratiquement inventé le langage cinématographique. Avant lui, le cinéma était considéré comme une nouveauté amusante et la quasi-totalité de la production consistait en de très courts (1-2 minutes) films montrant une activité quelconque. Avec lui, le cinéma s’est mis à conter des histoires, à fabuler.

De 1896 à 1914, Méliès réalise presque 600 films (des courts métrages). Très peu de ces films se sont rendus jusqu’à nous. Heureusement, son chef-d’oeuvre, Le Voyage dans la Lune (1902) a miraculeusement survécu. C’est un long métrage (pour l’époque) de 16 minutes en couleur (vous avez bien lu). Chacune des 13 375 images est peinte à la main. Malgré son âge, le film a très bien vieilli et mérite amplement un visionnement (il a été superbement restauré).

8 décembre 1861 Naissance – Aristide Maillol

Aristide Maillol est un peintre, graveur et sculpteur français.

Il débute sa carrière dans la peinture et s’intéresse très tôt aux arts décoratifs : céramique et tapisserie, avant de se consacrer à la sculpture, vers l’âge de 40 ans.

Il fut l’un des sculpteurs les plus célèbres de son temps. Son œuvre, silencieuse, fondée sur des formes pleines, élaborées à partir de l’étude du nu féminin et simplifiées jusqu’à l’épure, représente une véritable révolution artistique, anticipant l’abstraction.

Sa création a marqué le tournant entre le XIXe et le XXe siècle, inspiré nombre de grands artistes, dont Henry Moore, Arp ou Laurens et trouvé une résonnance chez Picasso, Brancusi et Matisse. L’œuvre de Maillol a suscité les éloges de grands écrivains, tels Octave Mirbeau et André Gide, ou encore les ouvrages d’éminents critiques d’art, tels Waldemar George et John Rewald.

8 décembre 1854 Le pape Pie IX proclame le dogme de l’Immaculée Conception

Dans une bulle Ineffabilis Deus, le pape proclame le dogme de l’Immaculée Conception et déclare la Vierge Marie indemne des effets du péché originel.

« Nous déclarons, prononçons et définissons que la doctrine, qui tient que la bienheureuse Vierge Marie a été, au premier instant de sa conception par une grâce et une faveur singulière du Dieu tout-puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, Sauveur du genre humain, préservée intacte de toute souillure du péché originel, est une doctrine révélée de Dieu, et qu’ainsi elle doit être crue fermement, et constamment par tous les fidèles. »

L’immaculée Conception se fête le 8 décembre, date supposée de la conception de Marie, depuis 1477, par décision de Sixte IV. La fête a été confirmée par Clément XI en 1708.

8 décembre 1852 L’Université Laval de Québec est fondée officiellement

L’Université Laval de Québec est fondée officiellement par l’émission d’une charte signée par la reine Victoria.

Le Séminaire de Québec fonde, en 1852, l’Université Laval afin de répondre aux instances de l’épiscopat qui désire une université française en Amérique du Nord. Elle compte, au départ, quatre facultés, la faculté de théologie (1852), la faculté des arts (1852), la faculté de médecine (1853) puis la faculté de droit (1854). Une charte royale signée à Londres, le 8 décembre 1852, lui confère une existence légale.

D’après la charte, les charges de supérieur du Séminaire et de recteur de l’Université sont inséparables. Supérieur depuis 1851, Louis-Jacques Casault en devient le premier recteur. Fondée en 1663 par Monseigneur Laval, le séminaire de Québec devient une université et par le fait est la plus vieille université française en Amérique.

8 décembre 1844 Naissance – Émile Reynaud

Émile Reynaud fut photographe, dessinateur, enseignant, inventeur du praxinoscope, du théâtre optique, du dessin animé non-cinématographique et précurseur du cinéma.

Le praxinoscope, en 1876, permet de visualiser une animation cyclique à travers un cylindre à facette de miroirs tournant autour d’un axe. Puis, il le fait évoluer.

Le théâtre optique, en 1889, permet de projeter sur un écran une animation de longueur et de durée variables à l’intérieur d’un décor fixe, via deux lanternes magiques. C’est avec le théâtre optique qu’Émile Reynaud projette en public les premiers dessins animés, alors appelés pantomimes lumineuses, à partir du 28 octobre 1892 et jusqu’en 1900, au Musée Grévin. Il est accompagné au piano par Gaston Paulin qui compose les musiques.

8 décembre 1765 Naissance – Eli Whitney

Il était un inventeur américain né à Westboro au Massachusetts. Il est l’inventeur de la machine à égrener le coton. Il fit breveter son invention le 14 mars 1797.

Cette invention changeait la donne dans le domaine de la production du coton aux États-Unis, une activité effectuée alors par des esclaves mais la cueillette demeurait toujours manuelle. Elle est aujourd’hui totalement mécanisée.

8 décembre 1710 Début de la bataille de Brihuega

La bataille de Brihuega eut lieu en ce jour pendant la guerre de Succession d’Espagne. L’arrière-garde britannique, sous le commandement de James Stanhope, y fut attaquée par le duc de Vendôme sur la route de Barcelone.

Stanhope dut se rendre et fut fait prisonnier. Seul un petit détachement britannique parvint à Barcelone; l’alliance avec les Habsbourg en Espagne, déjà affaiblie par les défaites, commence dès lors à s’émietter.

Il demeure prisonnier en Espagne pendant plus d’un an et rentre en Angleterre en août 1712.

8 décembre 1649 Décès – Noël Chabanel, 36 ans

Le jésuite Noël Chabanel est tué à la hache par un Indien, là où se trouve aujourd’hui Midland, en Ontario.

Au soir du 7 décembre, la troupe s’arrêta pour prendre un peu de repos. Au milieu de la nuit, une clameur retentit dans les bois : les Iroquois qui venaient de saccager Saint-Jean rentraient chez eux. Épouvantés, les Hurons prirent la fuite; le Père voulut les suivre, mais, épuisé, il en était incapable. « Mettez-vous en sécurité au plus vite! Pour moi, peu importe que je meure ici ou ailleurs! » dit-il en substance à ses compagnons. On ne le revit plus…

Tomba-t-il aux mains des Iroquois? Il fut plutôt victime de la hache d’un Huron apostat. Ce dernier s’en vanta, disant avoir voulu par là venger sa nation des malheurs qui l’avaient accablé depuis que les Robes-Noires y avaient apporté l’Évangile.

8 décembre 1554 Ambroise Paré devient docteur en chirurgie

Sur les instances du roi de France Henri II, la Faculté de Paris coiffe Ambroise Paré du bonnet de docteur en chirurgie.

Cet autodidacte a appris la chirurgie sur les champs de bataille. Il est célèbre tant pour ses qualités humaines que pour son habileté de praticien. Considéré comme l’un des fondateurs de la chirurgie moderne, Ambroise Paré fut notamment le 1er à pratiquer la ligature des artères avant une amputation.

Sa pratique médicale était rédigée en français; Ambroise Paré ignorait le grec et le latin. Il apprenait la médecine en pratiquant, choquant par là-même la très conservatrice Académie de médecine. Pourtant, personne ne put lui reprocher son ardeur à sauver tant de vies humaines.

C’est lors de sanglantes batailles que, en tant que chirurgien militaire, il expérimente des méthodes jugées révolutionnaires : il utilise des pansements imbibés de jaune d’oeuf, d’huile rosat ou de thérébentine et refuse la cautérisation, alors en vigueur, à l’huile bouillante. De même, il abandonne la « manière au fer rouge » lors des amputations pour réaliser, pour la première fois dans l’histoire de la chirurgie, une ligature des artères.

8 décembre 1542 Naissance – Marie 1re Stuart, reine d’Écosse

Fille de Marie de Guise et de Jacques V d’Écosse, elle fut fiancée très jeune au dauphin et élevée en France où elle reçut une éducation particulièrement soignée.

La mort de son époux François II l’obligea à regagner l’Écosse après un court règne. Mais là, son Catholicisme s’opposa à une révolte nobiliaire presbytérienne. Marie Stuart montra d’abord une certaine modération en s’appuyant sur les chefs protestants mais se les aliéna en épousant Darnley qui fut bientôt assassiné par un de ses favoris, Bothwell. Lorsque ce dernier épousa Marie, la révolte éclata. La reine dut abdiquer en faveur de son fils Jacques VI.

Elle tenta de reprendre le pouvoir en 1568 mais son armée fut écrasée et elle dut se réfugier en Angleterre. Là, elle vécut 18 années en prison, traitée avec méfiance par la reine Élisabeth Ire qui voyait en elle une rivale potentielle. Marie encouragea imprudemment quelques complots visant à la délivrer et à lui donner le trône d’Angleterre, ce qui entraîna sa condamnation à mort et son exécution par décapitation.

8 décembre 65 av. J.-C. Naissance – Horace, poète latin

Horace (Quintus Horatius Flaccus) compte parmi les plus illustres poètes de tous les temps.

Fils d’un affranchi aisé, Horace reçut une excellente éducation à Venouse, sa ville natale, puis à Rome et à Athènes. Après la défaite, lié avec Brutus, le meurtrier de César, il combattit à ses côtés à Philippes (42 av. J.-C.).

Il revint à Rome, composant des vers lyriques sur les malheurs de sa patrie et vécut obscurément jusqu’à ce que Virgile le présente à Mécène. Ce dernier lui donna une villa près de Tibur et Horace y passa la plupart de son temps, refusant même le poste de secrétaire que lui offrit Auguste. Là, il se livra à sa réflexion sur les mœurs du temps, sur les problèmes de la vie morale, sur la nature de sa poésie (« Art poétique »).

Épicurien, il insista aussi sur les qualités d’une vie rustique et vanta le fameux carpe diem (cueille le jour), moyen de découvrir le plaisir dans le seul fait de vivre. Poète de l’amour et de la vie simple, Horace a livré une œuvre d’un équilibre parfait, faisant de lui l’un des deux grands noms de la poésie latine avec Virgile.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

