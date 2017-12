Astrologie du jour

BELIER

Amour

Des divergences et des incompatibilités d’humeur se feront ressentir en couple aujourd’hui. Cela risque fort de compromettre la belle stabilité et l’harmonie de votre vie conjugale. Mais vous devrez patienter quelques jours pour que les choses s’arrangent. Si vous êtes libre, vous serez d’humeur badine et charmeuse, mais n’aurez peut-être pas très envie d’aller plus loin que le flirt.

Argent

Vous serez en mesure de réaliser d’excellentes transactions financières. Vous pourrez aussi améliorer vos ressources en gérant différemment vos finances. Attention tout de même aux imprudences possibles !

Santé

Vous aurez un très bon moral grâce à l’appui de Vénus, et ce sera l’élément essentiel pour conserver une excellente forme physique et une santé florissante. Toutefois, attention aux excès, aussi bien gastronomiques que sexuels. Dans un domaine comme dans l’autre, soyez gourmet et non gourmand.

Travail

Sur le plan professionnel, vous bénéficierez pleinement du soutien efficace de Mars bien aspecté. Vous ne devrez pas perdre une minute ! Vous aurez alors la possibilité de mener à bien des projets de grande envergure, exigeant de l’audace, du sang-froid et un excellent esprit d’initiative. Vous afficherez également un esprit de compétition très aiguisé, et vos concurrents n’auront qu’à bien se tenir !

Citation

Ne t’avise pas de vendre de la glace aux Esquimaux (proverbe américain).

Famille/foyer

Les personnes de votre famille plus âgées que vous et les enfants en bas âge ne poseront aucun problème. En revanche, les enfants d’âge scolaire pourront vous donner un peu de fil à retordre. Sûrs d’eux et facilement contestataires, ils auront tendance à se révolter contre l’autorité. Vous risquez de très mal le tolérer.

Vie sociale

Vous prendrez plaisir à brouiller les cartes et à créer autour de vous un climat de mystère. Mais il n’est pas certain que vous puissiez contrôler parfaitement la situation avec certaines personnes très habiles.

Nombre chance

977

Clin d’oeil

Gare au pessimisme ! Plutôt que de vous focaliser sur vos problèmes, voire de les dramatiser, regardez systématiquement ce qui va bien dans votre vie !

TAUREAU

Amour

Votre goût de liberté, votre refus des contraintes et des conventions l’emporteront cette fois de loin sur le besoin de sécurité et de stabilité. Mais si vous êtes engagé dans une relation suivie, vous risquez de vous voir confronté à un terrible dilemme. En effet, votre partenaire cherchera à vous retenir, et vous devrez faire face et trancher. Célibataire, profitez au maximum de cette configuration astrale plus que favorable. Renforcez les liens amoureux qui le méritent. Vous ferez plusieurs rencontres agréables, et vous aurez l’embarras du choix.

Argent

Réglez sans délai les questions d’argent importantes. Sinon, des complications pourraient bientôt intervenir, et vous vous retrouveriez dans une situation inconfortable. Risque de problème de succession.

Santé

Côté santé, Neptune vous rendra assez fragile. Pas de panique : vous ne risquez rien de grave. Mais vous manquerez de résistance générale. Attention également à la nervosité et aux troubles mal définis, le plus souvent d’origine psychosomatique, qui pourront vous fatiguer.

Travail

Mercure vous orientera vers un changement dans la sphère professionnelle. Si vous bénéficiez déjà d’une certaine expérience, ou si vous êtes compétent dans un domaine précis, c’est là une aventure que vous pourrez tenter profitablement. Laissez-vous donc aller à vos envies de bouger, de changer, de faire autre chose ou de faire la même chose ailleurs et différemment. La changement devrait revigorer vos énergies usées par la routine et élargir agréablement vos horizons.

Citation

La colère des amants est comme la pluie du printemps (proverbe arabe).

Famille/foyer

La vie de famille ne sera marquée par aucun événement important, qu’il s’agisse d’évolution positive ou négative. Ce sera le train-train, ce dont vous ne vous plaindrez pas.

Vie sociale

Votre vitalité et votre optimisme feront de vous le boute-en-train joliment apprécié de tous, qui ne résisteront pas à l’effervescence qui agitera cette journée agréable à plusieurs égards.

Nombre chance

318

Clin d’oeil

Soyez sensible aux problèmes des autres : « Le vrai moyen d’adoucir ses peines est de soulager celles d’autrui » (Madame de Maintenon).

GEMEAUX

Amour

Des influences astrales contrastées sur le plan conjugal. D’un côté, Jupiter et Uranus pourront provoquer des disputes imprévues. Mais de l’autre, Vénus protégera vos amours de tout son pouvoir. Seuls les couples dont l’entente laisse profondément à désirer risquent des difficultés graves ou une séparation. Pour les autres, cette journée sera marquée par de bons et de moins bons moments. Célibataire, sous la houlette de Jupiter, vous allez faire une rencontre de façon tout à fait inattendue ou dans un endroit tout à fait insolite ; mais ce n’est pas vous qui vous en plaindrez !

Argent

Concernant vos finances, vous aurez tout intérêt à mettre un frein à vos extravagances si vous ne voulez pas frôler des précipices ! Soyez particulièrement vigilant cette fois. En effet, votre réalisme et votre bon sens habituels vous feront cruellement défaut. Vous pourriez vous laisser entraîner dans des aventures risquées et perdre de grosses sommes d’argent en raison de mauvais placements.

Santé

Votre vitalité sera excellente, mais votre moral accusera des fluctuations. Sachez que vous n’avez vraiment rien de sérieux à redouter en ce moment. Juste quelques petites contrariétés familiales ou professionnelles, à gérer avec méthode, et surtout sans vous démonter.

Travail

Sur le plan professionnel, de nombreuses opportunités se présenteront. Vous pourrez élargir vos horizons ou décrocher de nouveaux contrats. Votre travail quotidien vous apportera de nombreuses satisfactions.

Citation

Dépends un pendard, il te pendra (Gabriel Meurier).

Famille/foyer

Avec Saturne en aspect dysharmonique, vos rapports avec les membres de votre famille vous demanderont de la patience. Vous établirez sans doute des relations de confiance avec vos parents, mais il est possible qu’ils aient besoin de votre aide, et ce ne sera pas le moment de la leur refuser. Si vous avez des enfants, vous devrez prendre votre rôle de parent au sérieux.

Vie sociale

Loin de fuir les contacts, comme cela vous arrive de temps à autre, vous ressentirez le besoin d’être très entouré. Pour vous soutenir, l’astre Mercure vous donnera une grande facilité de communication avec vos amis et relations.

Nombre chance

896

Clin d’oeil

Cessez de harceler ceux qui ne vivent pas au même rythme que vous.

CANCER

Amour

Trois planètes vont conjointement influencer votre vie amoureuse. Jupiter en aspect dysharmonique risque de vous faire passer par une crise de romantisme reposant sur des illusions. Saturne va à la fois vous souffler des idées noires et vous mettre face aux conséquences de vos choix. Et la Lune poussera certains d’entre vous à prendre trop de risques en amour, et les autres à se retirer au contraire dans leur tour d’ivoire. Une journée donc périlleuse dans l’ensemble sur le plan amoureux, et pendant laquelle vous feriez bien de réfléchir avant d’agir.

Argent

Certains déplacements s’avéreront rentables aujourd’hui et vous ne pourriez vous y soustraire sans un manque à gagner. Hélas, les sorties tardives et les voyages d’affaires pourront éveiller les soupçons de votre conjoint ou partenaire et amener de vifs reproches. Pour arrondir les angles, rapportez-lui un cadeau, même de prix, et jurez-lui copieusement votre infaillible fidélité.

Santé

Mot d’ordre du jour : vive la détente ! Vous aurez, en effet, besoin de beaucoup de repos, afin de bien recharger vos batteries et de permettre aux défenses de votre organisme de fonctionner le plus efficacement possible. Aussi, veillez à trouver un juste équilibre entre travail et loisirs. Sans quoi vous risquez d’être quelque peu nerveux.

Travail

Au travail, affrontez vos responsabilités avec courage et ténacité, et luttez contre un certain « ras le bol » qui vous empêche de prendre les initiatives nécessaires. Ayez confiance en vous ou, si vous voulez, en la protection des astres à présent. Cependant, soyez vigilant dans vos rapports avec les autres : vous trouverez aisément les appuis nécessaires en cas de besoin, mais vous devrez vous entourer de garanties sérieuses.

Citation

Il peut s’en passer plus qu’un teigneux d’un peigne ! (proverbe arabe).

Famille/foyer

Vous manifesterez beaucoup de joie de vivre et un entrain contagieux dans votre foyer. C’est vous qui prendrez les initiatives, et vos proches vous suivront volontiers, subjugués par votre attitude résolue et enthousiaste.

Vie sociale

Avec Mars présent dans le secteur amitiés, pas question d’écouter vos amis s’exprimer sans prendre la parole ! Communicatif et convaincant, vous n’hésiterez pas à intervenir pour défendre vos points de vue.

Nombre chance

672

Clin d’oeil

Consacrez-vous davantage à votre vie familiale.

LION

Amour

La Lune en aspects tortueux exacerbera démesurément vos impulsions sexuelles. Celles-ci pourraient dans certains cas prendre les allures d’un satyriasis caractérisé (ou d’une flagrante nymphomanie). Si vous vivez en couple, attention à la tentation d’une aventure extraconjugale, qui risque d’ébranler de fond en comble votre union. Faites appel à votre volonté, qui devrait vous permettre de rester maître de vos instincts. Les célibataires, eux, pourront s’adonner sans retenue à leur quête sensuelle.

Argent

Ce sera le moment d’établir un vaste programme d’économies. Maintenant que vous êtes libéré de l’influence néfaste de Neptune, vous pourrez beaucoup plus facilement renoncer aux dépenses inutiles. Résultat : les fins de mois ne tourneront plus systématiquement au cauchemar.

Santé

Bonne santé dans l’ensemble. Si vous êtes malade, vous guérirez facilement, même d’une longue maladie. Autrement, vous serez au maximum de votre forme. Quelques natifs du deuxième décan seront cependant menacés par les troubles bénins du bas-ventre, surtout s’ils prennent des risques et font des excès alimentaires ou sexuels.

Travail

Vous serez sujet à l’insatisfaction dans votre vie professionnelle, ayant l’impression que tout va mal. Et pourtant, vous serez en mesure de résoudre un certain nombre de problèmes dans votre travail.

Citation

Béni soit celui qui inventa le sommeil ! (Cervantès).

Famille/foyer

Nette amélioration de la vie de famille. Ceux d’entre vous qui ont souffert récemment de l’impact de Pluton mal aspecté, vont retrouver le sourire. Vos relations avec vos proches vont se dérouler sous le signe de la tendresse, de l’harmonie et de la joie de vivre.

Vie sociale

Galvanisé par le climat solaire, vous serez impulsif et fougueux, capable également du meilleur comme du pire. Surveillez donc soigneusement vos propos et méfiez-vous de vos réactions, qui pourront être violentes et souvent suivies d’actions irréfléchies. Veillez aussi à éviter les affrontements inutiles avec votre entourage amical.

Nombre chance

585

Clin d’oeil

N’oubliez pas que la foi peut soulever des montagnes.

VIERGE

Amour

Vos rapports avec votre conjoint manqueront de cordialité. Il faut dire que vous mènerez une vie sociale et professionnelle très active, et votre partenaire se sentira plutôt délaissé. Faites tout votre possible pour lui faire comprendre que vous tenez vraiment à lui. Célibataires, vous pourriez bien succomber au coup de foudre aujourd’hui. Vous n’aurez plus qu’une idée en tête : vous marier au plus vite. De grâce, réfléchissez avant de prendre un engagement définitif, car « qui se marie à la hâte se repent à loisir » (proverbe anglais).

Argent

Une personne qui vous est très chère pourrait vous accuser de ne pas être tout à fait désintéressé, et cette flèche acérée vous irait droit au coeur. Evitez toujours, dans toute la mesure du possible, de mêler amour et argent ; un tel mélange n’est jamais bon, pour ne pas dire explosif.

Santé

Côté santé, les planètes vous ficheront une paix royale. Si vous êtes en bonne santé, vous irez votre chemin sans histoire. Si vous êtes victime d’une affection de longue durée, cette journée sera facile à vivre ; vous aurez peut-être l’occasion de découvrir un nouveau traitement qui vous soulagera nettement.

Travail

Pour réussir dans la vie professionnelle, vous aurez besoin de plus d’assurance et de confiance en vous. Un moyen efficace pour développer cette confiance, c’est l’entraînement à la prise de parole en public.

Citation

On a plus de souci à se faire pour protéger son argent que l’on en a pour supporter le besoin (proverbe arabe).

Famille/foyer

En famille, les questions financières seront au premier plan de vos préoccupations ; discutez-en avec votre conjoint mais uniquement avec lui ; abstenez-vous absolument d’en parler autour de vous, car vous risquez alors d’embrouiller la situation au lieu de la résoudre.

Vie sociale

Avec la présente configuration astrale, ce sera le moment d’aller solliciter le concours des autres, car votre chaleur communicative suscitera de nombreuses sympathies et vous attirera la confiance de vos interlocuteurs.

Nombre chance

895

Clin d’oeil

Faites taire cette ironie que vous arborez un peu trop souvent.

BALANCE

Amour

La Lune en cet aspect veillera à intensifier votre vie conjugale. Mais une certaine susceptibilité pourra parfois jeter un froid. De plus, la jalousie pourra faire son apparition, souvent d’ailleurs sans motif valable. Célibataire, les configurations astrales en cours peuvent se révéler un peu dangereuses. Vous serez d’humeur à parer celui ou celle qui vous fait vibrer de toutes sortes de qualités imaginaires. Le risque de déception sera grand.

Argent

La présence de Vénus dans votre secteur argent va se traduire par la mise en lumière de votre équilibre budgétaire. Vous accorderez davantage d’importance à ce secteur et chercherez à améliorer votre situation. Dans quelques cas, cependant, des erreurs financières passées pourront se rappeler à votre bon souvenir.

Santé

C’est entendu : vous mettez toujours la barre au top, dans votre travail comme dans votre vie privée. Mais prenez tout de même le temps de vous amuser. Mercure vous rappellera que la détente et le rire sont les meilleurs antistress. En fait, ce qui manque à votre bonheur, c’est un peu de décontraction. Si vous acceptiez pour une fois d’être un peu moins sérieux, vous iriez tout de suite beaucoup mieux.

Travail

Travail intensif, dynamisé par votre sens du devoir et des responsabilités. Vous serez efficace, mais aussi un peu trop autoritaire au goût de vos partenaires professionnels. Réfléchissez quand même aux conséquences avant de prendre des décisions extrêmes.

Citation

Comment savoir si, mort, on ne rit pas de l’attachement à la vie ? (proverbe chinois).

Famille/foyer

Vous aimez évoluer dans un cadre agréable. Dépêchez-vous donc d’aménager votre domicile car, bientôt, vous serez trop préoccupé pour vous y consacrer. Demandez à tous les membres de votre famille de vous aider ; cela contribuera grandement à favoriser ou à consolider la bonne entente générale.

Vie sociale

Voici une journée splendide pour les rencontres entre bons amis. Adonnez-vous aux plaisirs en société. Vous serez peut-être appelé à assumer des responsabilités supplémentaires. Si vous vous adaptez en souplesse aux circonstances, vous connaîtrez la réussite.

Nombre chance

600

Clin d’oeil

Informez-vous de tout : un homme averti, dit-on, en vaut deux.

SCORPION

Amour

L’amélioration entamée dernièrement sur le plan conjugal va se poursuivre. Ce climat planétaire à primauté vénusienne vous rendra très exigeant en amour. Vous chercherez par tous les moyens à améliorer vos relations de couple, et vos efforts seront couronnés de succès. Célibataire, la passion amoureuse sera au rendez-vous. Brûlante, intense, votre vie sentimentale vous procurera de très fortes émotions. Et pourtant, vous saurez garder la tête froide et, si c’est nécessaire, prendre les décisions qui s’imposent. Félicitations !

Argent

Côté finances, vous aurez droit à un petit coup de pouce du sort. Attention cependant au revers de la médaille : Vénus étant la planète de la beauté et de l’harmonie, elle pourra tout à coup vous donner envie de dépenser des fortunes en vêtements, en coiffure ou en beaux meubles pour la maison. Réfrénez-vous !

Santé

Grâce au soutien d’Uranus, vous retrouverez un meilleur équilibre physique et surtout psychique. Veillez tout de même à respecter une bonne hygiène de vie : cela permettra à votre santé de toujours rester à ce haut niveau.

Travail

Dans le domaine professionnel, ce ne sera pas le moment de refuser la lutte. Sous la houlette de Mars en bons aspects, vous serez en mesure de dépasser vos adversaires et de gagner glorieusement la partie. Le tout sera d’avoir de la pugnacité et du courage.

Citation

On ne sait bien parler que lorsqu’on sait se taire (proverbe italien).

Famille/foyer

Dur, dur d’être parents. Vous aurez l’impression de ne plus rien comprendre aux réactions de vos enfants. Quoi que vous fassiez, vous vous heurterez à leur hostilité systématique. Il ne vous restera plus qu’à prendre votre mal en patience.

Vie sociale

Vous aurez envie de changer d’air. Des voyages d’affaires sont d’ailleurs possibles. Certains d’entre vous feront encore plus : ils iront s’établir sur une terre étrangère pour plusieurs années. Que vous bougiez ou non, vos rapports avec l’étranger seront amenés à prendre une grande importance. Votre ambition allant croissant, vous supporterez mal de rester toujours sur place.

Nombre chance

577

Clin d’oeil

Un peu de lucidité vous permettra de franchir un palier évolutif important.

SAGITTAIRE

Amour

Natifs vivant en couple, le Soleil vous donnera du magnétisme et un charisme qui rendra votre charme irrésistible. Il va vous falloir faire beaucoup d’efforts pour rester fidèle. Célibataire, avec cette journée, vous entrerez dans un état de grâce absolu. Un temps bénéfique pour se fiancer, se marier sous le regard attendri de la bonne planète Vénus. La Lune sera de connivence pour que tout soit parfait.

Argent

Vos affaires auront toutes les chances de prospérer aujourd’hui. Vous allez ressentir les influx bienfaisants d’une meilleure chance matérielle. Ceux pour qui les finances étaient un peu laborieuses noteront des améliorations notables.

Santé

Si vous tenez à conserver votre ligne ou à réduire votre embonpoint, pas de miracles : il faudra adopter une alimentation saine et équilibrée. Tâchez donc de dompter votre appétit anarchique – on devrait même dire tyrannique ! Pourquoi ne pas essayer la cuisine chinoise, qui, tout en étant savoureuse, constitue en elle-même une très bonne diététique ?

Travail

Influx positifs pour votre travail. Vous aurez toute l’énergie nécessaire pour faire face à vos obligations. Un brin d’optimisme en plus, et tout marchera à la perfection. Mais ne vous surmenez pas.

Citation

L’enfant reconnaît sa mère à son sourire (Virgile).

Famille/foyer

Le domaine familial sera dans l’ensemble sans histoire. L’influence de Pluton pourra entraîner pour quelques rares natifs du premier décan des difficultés concernant leurs enfants. Si c’est votre cas, il faudra prendre des décisions sans trop attendre, et vous aurez du mal à y voir clair.

Vie sociale

Il faudra être un peu plus vigilant cette fois et ne pas vous confier trop facilement : certaines personnes essaieront d’envahir votre jardin secret à des fins peu honnêtes. Rappelez-vous ce conseil de Chevalier de Méré : « Défiez-vous de ceux qui vous font de petites confidences, c’est pour vous en tirer de plus grandes ».

Nombre chance

681

Clin d’oeil

Quittez les sentiers de la routine et voyez grand ; mais ne perdez pas le sens des réalités.

CAPRICORNE

Amour

Avec Jupiter qui influence votre signe, pas sûr que vous soyez toujours très tolérant vis-à-vis de votre conjoint ou partenaire ! Critiques, tensions, et même scènes de jalousie… Heureusement, la Vénus vous ramènera à de meilleurs sentiments. Les astres pourraient offrir aux célibataires du signe un beau coup de coeur. Mais savoir s’il sera durable, c’est une autre affaire. La mauvaise posture de la Lune dans votre Ciel risque de le faire ressembler à une brève rencontre !

Argent

Concernant vos finances, veillez à faire un effort pour vous montrer raisonnable. Limitez les opérations risquées et les dépenses superflues, sinon vous risquez fort d’avoir des problèmes.

Santé

Vous aurez de la vitalité et de l’énergie à revendre. Mais vous ne saurez pas toujours exploiter ce potentiel de façon positive. Tantôt vous vous attaquerez à des projets d’envergure en travaillant dur pour atteindre votre but, tantôt vous vous contenterez de jouer les tyrans domestiques.

Travail

Vous devriez garder certaines confidences pour vous. En effet, vos activités professionnelles ne concernent que vous, et il est possible que des oreilles indiscrètes voire même espionnes tentent de profiter de vos informations. Motus et bouche cousue devra être votre devise aujourd’hui.

Citation

Il n’y a pas de moyen pour polir le hérisson (Aristophane).

Famille/foyer

Votre attitude à l’égard de vos enfants sera tantôt très sévère, tantôt très permissive. Ce manque de cohérence risque de les dérouter, et vos rapports avec eux en souffriraient. Il faut que vous arriviez à adopter une ligne uniforme et présenter, avec votre conjoint, un front uni à l’égard de vos chers petits.

Vie sociale

Pour l’instant, les sorties entre amis sont à déconseiller, à moins qu’ils ne soient capables de vous dérider, ce qui ne sera peut-être pas chose si facile. Et si, au lieu de ronchonner, vous vous forciez à sourire ?

Nombre chance

670

Clin d’oeil

Ne claquez pas les portes : moins vous réagirez et plus vous aurez l’avantage.

VERSEAU

Amour

Les circonstances, arrangées par Mercure, vous permettront d’améliorer vos relations avec l’homme (la femme) de votre vie. Profitez-en, car de sérieux sujets de discorde planent sur vous. Célibataire, cette journée vous sourira en matière de coeur. Une amitié amoureuse prendra de plus en plus d’importance dans votre vie ; le piège se refermera tout doucement sur vous, sans même que vous vous en rendiez compte. N’est-il pas vrai qu’il existe des amitiés dont on se passe de plus en plus difficilement ?

Argent

Tâchez de faire un effort pour mieux équilibrer votre budget. Si vous ne vous imposez pas certaines restrictions, vous aurez bientôt des ennuis et en tout cas plus tôt que vous ne le pensez.

Santé

La protection toute puissante de Jupiter en aspect harmonique vous vaudra une excellente résistance physique. Vous serez également en grande forme psychique. Si vous souffrez d’une maladie chronique, cette journée devrait vous permettre de déceler une amélioration.

Travail

Votre lucidité et la facilité que vous aurez à vous concentrer, bien soutenues par Jupiter, vous permettront de progresser sur le plan professionnel. Ne cherchez pas à brûler les étapes.

Citation

La misère aide à supporter la misère (Sophocle).

Famille/foyer

Vie de famille animée. L’ambiance sous votre toit sera plutôt bohème, ce que vous n’apprécierez guère. Pourtant, vous feriez bien de relâcher un peu la discipline : la fantaisie n’a jamais fait de mal à personne. « L’ordre est le plaisir de la raison ; mais le désordre est le délice de l’imagination » (Paul Claudel).

Vie sociale

Vous pourriez éprouver une certaine irritation vis-à-vis de quelques amis qui semblent totalement incapables de comprendre la portée de vos ambitions. Afin de ne pas provoquer des frictions, évitez de discuter avec eux de ce sujet, qui, en fin de compte, ne devrait intéresser que vous seul.

Nombre chance

294

Clin d’oeil

Laissez-vous entraîner à vivre différemment, à voir la vie et les êtres qui vous entourent sous un angle nouveau.

POISSONS

Amour

Avec la Lune bien aspectée, pour la plupart des natifs vivant en couple, la vie conjugale s’organisera essentiellement autour de questions familiales ou domestiques. Mais comme vous adorez vous occuper des autres, cela vous conviendra très bien. Si vous êtes seul, en revanche, il vous faudra bien admettre que le Ciel vous délaisse, au moins momentanément. En effet, vu cette ambiance astrale, vous avez bien peu de chances de faire une rencontre sérieuse dans l’immédiat. Et comme vous n’aimez guère les aventures, vous risquez de passer un bon moment en solo.

Argent

Vous devrez vous montrer vigilant en matière financière. Heureusement, vous avez les pieds sur terre et faites preuve d’instinct d’une solide prudence quand vos finances sont concernées. Cette qualité innée vous évitera certainement des difficultés dans lesquelles bien d’autres signes se seraient jetés. En tout cas, évitez à tout prix les opérations risquées.

Santé

Neptune en cet aspect sera tout bénéfice aux natifs du signe sur le plan de la santé, en agissant comme facteur de discipline et de régularité, au moment même où l’ambiance astrale générale accroîtra la vitalité des natifs concernés. Sur le plan intellectuel, il vous rendra plus logique en vous aidant à avoir une vision plus réaliste et plus synthétique des choses.

Travail

Jupiter, la planète des conflits, fera régner un climat assez tendu dans votre environnement professionnel. Mais c’est aussi cette même planète, réputée soutenir les initiatives audacieuses, qui va vous permettre de conquérir de haute lutte un poste digne de vos qualités.

Citation

Goutte à goutte on emplit la cuve (proverbe français).

Famille/foyer

Pour la plupart d’entre vous, cette journée sera calme sur le front familial. Quelques rares natifs, cependant, pourront être affectés par l’impact de Pluton. Pour ceux-là, un problème concernant un enfant pourra surgir ; il faudra peut-être prendre une décision le concernant.

Vie sociale

Malgré certains signes encourageants dans votre Ciel natal, vous ne vous sentirez pas très à l’aise. Votre méfiance se réveillera ; vous constaterez autour de vous une hostilité sourde, peu exprimée mais perceptible dans le regard ou l’attitude de certains.

Nombre chance

657

Clin d’oeil

Ne laissez pas votre nervosité vous conduire à des imprudences.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com