Les Etats-Unis accordent de nouveaux fonds au secteur sanitaire

Source LLM / radio Métropole Haïti

Les États-Unis investissent près de 100 millions de dollars dans les soins de santé en Haïti. Le «Projet Santé» travaillera en partenariat avec le gouvernement haïtien pour soutenir le système de santé du pays et étendre les soins de santé essentiels à 4,2 millions de personnes, indique un comm de l’USAID.

En dépensant 98,5 millions de dollars au cours des quatre prochaines années, le «Projet Santé», un accord de coopération entre l’Agence Américaine pour le Développement International (USAID), et Caris Foundation International, augmentera le nombre d’Haïtiens recevant des soins de santé essentiels et de qualité. Le projet offrira des soins materno-infantiles intégrés aux familles haïtiennes, particulièrement la vaccination, la santé reproductive, les services de nutrition et la prévention, les soins et le traitement du VIH.

«Le Projet Santé s’est construit sur une base établie et une expérience confirmée en matière de renforcement des capacités locales de gestion et d’opération des prestations des services de santé», a déclaré le Directeur de la Mission de l’USAID, Jene Thomas. «Cet accord améliorera non seulement l’accès aux soins pour ……………………….…lire la suite sur metropolehaiti.com