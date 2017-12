Moïse appelle à l’implication des avocats pour l’instauration d’un état de droit

Source LLM / radio Métropole Haïti

Le chef de l’état haïtien, Jovenel Moïse, exprime le voeu que les juristes apportent leur appui dans les efforts pour le renforcement de l’état de droit. Intervenant lors de la cérémonie inaugurale du 32e Congrès de la Conférence internationale des barreaux de tradition juridique commune (CIB 32), M. Moïse s’est réjoui que ce Congrès soit réalisé dans un contexte où « le pays cherche à se débarrasser des entraves de la corruption qui retardent son développement économique et social. »

Le Chef de l’État en a profité pour rappeler que le système judiciaire en général, les avocats et les magistrats en particulier ont un rôle fondamental à jouer dans la réalisation du profond changement engagé par la nouvelle administration publique haïtienne « L’État de Droit permet de garantir les droits fondamentaux du peuple et de mettre en œuvre les programmes de développement économique et social susceptibles d’améliorer les conditions de vie de la population. Il favorise l’intensification de l’investissement privé, le développement du tourisme et l’expansion des arts et de la culture », a t-il laissé entendre.

