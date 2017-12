Éphéméride du jour …..,

6 Décembre 2001 Décès de Clovis Désinor, Homme politique haïtien

CARRIÈRE

Membre des Griots.

Membre fondateur du MOP de Daniel Fignolé.

Ministre des Finances en 1969.

Ministre du Commerce.

Candidat déclaré aux élections de novembre 1987. Il fut écarté par le CEP en vertu du fameux article 291 de la Constitution de Mars 1987.

OEUVRES

Auteur du discours connu sous le nom de « Cri de Jacmel » prononcé par François Duvalier en juin 1960.

Aujourd’hui, 6 Décembre 2017

340ème jours de l’année, 49ème semaine de l’année

25 jours avant la fin de l’année

Ce jour était officiellement dénommé jour de l’ajonc dans le calendrier républicain français.

Les ajoncs sont de beaux arbustes qui fleurissent souvent en fin d’hiver ou au printemps.

JOURNEE NATIONALE

C’est le jour de la Saint Nicolas, le patron des enfants dans plusieurs pays d’Europe du Nord et de l’Est : Allemagne, Autriche, Belgique, Croatie, France, Grèce, Luxembourg, Pays Bas, Pologne, République Tchèque, Roumanie, Royaume Uni, Slovaquie, Suisse.

Argentine : Journée nationale du gaucho.

Canada : Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes.

Espagne : Jour de la Constitution, commémorant le référendum de 1978 qui a approuvé la constitution actuelle.

Finlande : Fête Nationale

Pérou : Journée de la Police Nationale.

UN FAIT A RETENIR

6 Décembre 1945 Invention du four à micro-ondes

Le père de Percy Spencer mourut alors que ce dernier n’était encore qu’un bébé. Abandonné ensuite par sa mère, il n’a jamais terminé l’école primaire et a commencé à travailler dans une usine dès l’âge de 12 ans.

Cela ne l’a pas toutefois pas empêché de recevoir des centaines de brevets, notamment celui pour le four micro-ondes qu’il a inventé en 1945, après s’être aperçu que son lunch était chaud sans même avoir été exposé à une quelconque source de chaleur.

En observant bien, il réalisa que son sandwich avait en fait été réchauffé alors qu’il besognait sur un magnétron dont il cherchait à augmenter les performances ce jour-là.

HAITI

6 Décembre

La dignité d’Haïti froissée par les Allemands

Un sujet allemand résident en Haïti, Emile Luders, condamné pour violence contre la personne d’un gendarme fit appel au gouvernement de son pays qui envoya à Port-au-Prince deux navires de guerre: La Charlotte et le Stem, pour exiger du gouvernement haïtien réparation à travers une indemnité de $20.000 accompagnée d’une lettre d’excuse à l’Empereur et un salut de 21 coups de canon au drapeau allemand. Haïti dut céder et payer. Cinq ans plus tard, les allemands reviendront à la charge, et à la demande du gouvernement haïtien lui-même, feront sauter le navire haïtien « La Crête à Pierrot » avec à son bord l’Amiral Killick.

6 Décembre 1908 Coup d’état contre le Comité de Salut Public

Ce comité formé à la suite du départ de Nord Alexis, le 2 décembre (Voir: Juntes et conseils exécutifs) fut destitué par les amis et supporteurs du général d’Antoine Simon qui, des Cayes, où il avait été le délégué du gouvernement, se porta à Port-au-Prince où il fut reçu, la veille par « les vivats de la population dont la joie confinait au délire ».

6 Décembre 1929 Massacre de manifestants par des marines américains aux Cayes

En cette année 1929, alors que l’occupation américaine durait depuis près de 14 ans, des démonstrations s’organisèrent un peu partout, bien souvent suivies ou précédées de grèves générales. A l’occasion de l’une de ces démonstrations dans la troisième ville du pays, les marines américains ouvrirent le feu sur les manifestants faisant 12 morts et des dizaines de blessés. Ce massacre fut condamné internationalement, ce qui poussa le président Américain, Herbert Hoover, à mettre sur pied une commission d’enquête et de révision dirigée par W. Cameron Forbes, d’où son nom de « Commission Forbes ».

6 Décembre 1956 Paul Eugène Magloire démissionne et revient au pouvoir

Le général président Paul Eugène Magloire, dont le mandat présidentiel arriva à expiration, démissionna de son poste pour ensuite s’accaparer à nouveau du pouvoir et former un gouvernement de transition. Ses opposants refusèrent de se plier à cette décision soutenue par l’armée. Des grèves et violentes manifestations s’ensuivent. Le général finit par remettre le pouvoir au président de la Cour de Cassation, maitre Joseph Nemours Pierre-Louis, le 12 décembre.

6 Décembre 1960 Décret faisant de l’Université d’Haïti, une institution d’Etat

Ce décret fut une réplique aux mouvements de contestation des universitaires formant l’Union Nationale des Étudiants Haïtiens (UNEH). L’université qui, jusque-là, a été autonome, devint une institution d’Etat.

La Pensée du Jour

«Noël est une autre bonne excuse pour aimer et gâter les gens qu’on aime et qui nous aime.»

Steve Lambert

PRENOM DU JOUR

Saint Nicolas mais aussi Klaus, Coline, Nicolette, Colin, Nicole, Niels…

Patron des écoliers et des tonneliers, évêque de Myre (Turquie) au IVème siècle, il est le plus populaire des saints orthodoxes. Les Nicolas sont dévoués et intelligents. Leur couleur : le rouge. Leur chiffre : le 9.

Aujourd’hui

Mercredi 06 Décembre 2017 Pleine Lune

Dimanche 10 Décembre 2017 Dernier Quartier

L’Ere des Sagittaire, Comprise entre le 23 Novembre et le 21 Décembre

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

Mikaben/ Lionel Benjamin «Kisaw ka Fe pou mwen Tonnwel»

Mikaben/ Lionel Benjamin «Kisaw ka Fe pou mwen Tonnwel»

https://www.youtube.com/watch?v=gKVsF6_I3hM

On continue avec notre ballade de noël, avec ce morceau à peine sorti des Benjamin. On se le rappelle, c’est avec un morceau de Noel que Mika avait fait connaissance avec le grand public hattien. Depuis, il n’a pas cessé d’évoluer et à chaque fête de noël il nous gratifie d’un morceau.

Palais Municipal de Delmas- Du 15 au 17 décembre

Cinquième édition de la foire internationale du livre d’Haïti

Invité d’honneur : Lyonel Trouillot

Sous le thème « Si m louvri bouch mwen ».



FOKAL- Jusqu’au vendredi 22 décembre- à partir de 4H

Exposition

Conçue par Michèle Lemoine et Carine Schermann, dans le cadre de la Journée internationale des droits de l’homme, le10 décembre. À noter que le thème de cet événement qui précède conférences, projections-débats, causeries et ateliers est « Lutter pour l’humain».

Université Quisqueya- 16 décembre 2017

Journée porte ouverte

Comprendre et lire Jean-Claude Charles

Autour de l’écrivain haïtien Jean-Claude Charles en prélude au 10ème anniversaire de sa mort. Thème retenu : « Comprendre et lire Jean-Claude Charles dans le contexte du monde Contemporain ».

Par Les associations culturelles Phrase ambulante et PASSAGE (Promotion de l’Action Sociale Symbolique et artistique pour une Génération Emancipée)

L’actualité du monde, dans le passé

06 décembre

Saint-Nicolas est fêté

Aujourd’hui, saint Nicolas est fêté par un grand nombre de pays d’Europe : la France, l’Allemagne, la Suisse, le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas, la Russie, la Pologne, l’Autriche et d’autres encore.

Dans la nuit du 5 au 6 décembre, il passe dans les maisons pour apporter aux enfants sages des friandises (fruits secs, pommes, gâteaux, bonbons, chocolats) et surtout de grands pains d’épices représentant le saint évêque.

6 décembre 2017 Donald Trump reconnaît Jérusalem comme capitale d’Israël

Le président américain Donald Trump a déclenché la colère des Palestiniens et une vague de réprobation bien au-delà du Proche-Orient en reconnaissant Jérusalem comme capitale d’Israël, une décision en rupture spectaculaire avec la politique de ses prédécesseurs.

Ils étaient des centaines dans la bande de Gaza a avoir brûlé des drapeaux américains et israéliens et des portraits de Donald Trump.

Avec cette décision, qui était l’une des promesses emblématiques de sa campagne, M. Trump s’isole sur la scène internationale et prend le risque de saper les timides espoirs de reprise des négociations tout en risquant de provoquer une poussée de fièvre dans la région.

6 décembre 2017 Décès – Johnny Hallyday, chanteur, 74 ans

Jean-Philippe Smet, dit Johnny Hallyday, est un chanteur, compositeur et acteur français, né à Paris et mort à Marnes-la-Coquette. Durant ses plus de cinquante-cinq ans de carrière, il est l’un des plus célèbres chanteurs francophones et l’une des personnalités les plus présentes dans le paysage médiatique français.

6 décembre 2016 Décès – Peter Vaughan, 93 ans

Peter Ewart Olm, dit Peter Vaughan, est un acteur britannique. Peter Vaughan a été acteur dans de nombreuses séries anglaises comme Chapeau melon et bottes de cuir, notamment comme psychanalyste.

Un de ses rôles les plus marquants a été celui qu’il jouait dans la série télévisée Amicalement vôtre avec Tony Curtis et Roger Moore, où il tenait le rôle du cruel Schubert dans l’épisode Un enchaînement de circonstances. Entre 2011 et 2015, Peter Vaughan a interprété le rôle de Mestre Aemon dans la série Game of Thrones à HBO. Peter Vaughan a été marié à l’actrice Billie Whitelaw de 1952 à 1966.

6 décembre 2008 Décès – Gérard Lauzier, 76 ans

Gérard Lauzier, né à Marseille et mort à Paris, est un auteur de bande dessinée, de pièces de théâtre, ainsi qu’un réalisateur de films.

Il pratique le dessin d’humour pour divers journaux. C’est en 1974 qu’il débute dans la bande dessinée en réalisant Lili Fatale publiée en album chez Dargaud. Il conçoit des Tranches de vie pour le journal Pilote et les aventures de Zizi et Peter Panpan pour le magazine Lui. À partir de 1991, il commence à s’orienter vers le métier de scénariste pour le théâtre.

En 1992, contre toute attente, il revient à la bande dessinée en produisant Portrait de l’artiste dans lequel il remet en scène Choupon, son personnage fétiche. Il meurt d’un cancer à son domicile de Paris. Il est inhumé au cimetière du Montparnasse.

6 décembre 2000 Le Mouvement Desjardins fête ses 100 ans

Le Mouvement Desjardins fête officiellement son centenaire; c’est en effet le 6 décembre 1900, dans le local de la Société des artisans canadiens-français, sur la rue Eden (aujourd’hui l’avenue Bégin à Lévis) que l’unanimité s’est faite pour créer la caisse lévisienne.

6 décembre 2000 Un nouveau problème à la centrale Tchernobyl

Le seul réacteur nucléaire encore en service à Tchernobyl a été arrêté d’urgence en raison d’un dysfonctionnement, neuf jours avant la fermeture définitive de la centrale nucléaire le 15 décembre.

Les systèmes de sécurité ont arrêté automatiquement le réacteur numéro trois après avoir détecté des fumées suspectes. Les techniciens ignorent l’origine du problème. Le service d’information de la centrale n’a pas fait état de taux anormaux de radioactivité.

Tchernobyl fut le théâtre, en avril 1986, du plus grave accident de l’histoire du nucléaire civil avec l’explosion et l’incendie du réacteur numéro quatre, suivi de la projection dans l’atmosphère d’un immense nuage radioactif.

6 décembre 1999 Jimi Hendrix est le meilleur guitariste

Le résultat d’un sondage publié par la revue Guitar Magazine couronne Jimi Hendrix meilleur guitariste du siècle, devant Eric Clapton et Jimmy Page de Led Zeppelin.

6 décembre 1999 Le chef milicien Georges Rutaganda condamné à la prison à vie pour le génocide au Rwanda

Georges Rutaganda, est l’un des plus hauts responsables des miliciens Interahamwe et l’un des principaux actionnaires aussi de la tristement célèbre Radio télévision des Mille Collines.

D’abord ingénieur agronome, puis homme d’affaires spécialisé dans l’importation de nourriture et de boissons au Rwanda, Georges Rutaganda aurait pu en rester là. Sauf qu’il a décidé de se lancer en politique. En 1991, à 33 ans, il adhère au parti .

Il devient aussi actionnaire de la Radio télévision libre des Mille Collines (RTLM) qui pendant des mois a diffusé des messages de haine contre la minorité Tutsi et lancé des appels au meurtre avant et pendant le génocide. Rattrapé en 1995 en Zambie où il avait fui, Georges Rutaganda a été condamné par le TPIR à la prison à vie pour génocide et crimes contre l’humanité.

Il a été reconnu coupable d’avoir lui-même participé à des attaques, d’avoir notamment fait assassiner des femmes, des enfants et des hommes réfugiés à l’École Technique Officielle de Kigali aux premiers jours du génocide.

6 décembre 1999 Inauguration de la Place du 6-décembre-1989

En commération des 14 femmes victimes de la tuerie de l’école Polytechnique, on inaugure la Place du 6- décembre-1989, à Montréal. L’oeuvre, qui marque le dixième anniversaire de l’événement, est une initiative de la Fondation des victimes du 6 décembre contre la violence.

La présidente de la Fondation, Claire Roberge, conjointe du père de Geneviève Bergeron, une des victimes, explique pourquoi il avait fallu attendre dix ans pour qu’on inaugure un monument commémoratif, alors que Vancouver, Toronto et Moncton avaient le leur depuis déjà plusieurs années : « Montréal n’avait pas besoin de monument pour se rappeler de la tragédie, ses cicatrices étaient béantes. Mais dix ans ont passé. Bien sûr, les cicatrices sont encore là, mais la mémoire oublie. Et la mémoire tente d’oublier les mauvais souvenirs. »

Les noms sont maintenant tracés avec style dans les matériaux choisis par l’artiste Rose-Marie Goulet, de sorte que le passant doit s’attarder pour déchiffrer le nom de la femme inscrit sur l’un des sept arcs de cercle.

6 décembre 1998 Six ans après son putsch raté, Hugo Chávez, 44 ans, est élu président du Venezuela

Une fois libéré, Chávez crée un parti politique nommé Movimiento Quinta República, MVR (Mouvement Cinquième République). C’est à la tête de ce parti qu’il gagnera les élections, quatre ans plus tard.

En ce jour, Chávez sort victorieux de l’élection présidentielle avec 56 % des voix, la plus forte majorité jamais constatée à cette élection en quarante ans de démocratie vénézuélienne. Le 2 février de l’année suivante, il prête serment sur une constitution qu’il qualifie de moribonde et dont il demandera la modification à deux reprises par la suite.

6 décembre 1998 Décès – César Baldaccini, 77 ans

César Baldaccini, dit César, est un sculpteur français, célèbre, entre autres, parce qu’il est le concepteur des statuettes remises depuis 1976 à la cérémonie des Césars, récompenses cinématographiques suprêmes en France, équivalentes des Oscars aux États-Unis.

6 décembre 1993 Manifestation de 25 000 ouvriers à Québec

Une manifestation est organisée contre le projet de loi 142 déposé par le gouvernement libéral dirigé par Robert Bourassa. Ce projet vise à déréglementer l’industrie de la construction résidentielle.

Le mouvement de protestation est inité par la Confédération de syndicats nationaux (CSN), la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ), la Centrale des syndicats démocratiques (CSD) et le Conseil des métiers. La mise à feu symbolique d’une maisonnette fabriquée pour l’occasion met un terme à la manifestation.

Le ministre du Travail, Normand Cherry, est la cible des injures des manifestants. Le président de la CSN, Gérald Larose, lance au gouvernement : « Nous voulons garder un régime civilisé, c’est bon pour l’industrie, bon pour le gouvernement, bon pour les travailleurs, ne nous faites pas l’affront de nous répondre non. » Environ 500 policiers de la Sûreté du Québec et de la police de Québec observent la scène, prêts à intervenir en cas de débordement.

6 décembre 1992 La Suisse refuse d’adhérer à l’Union européenne

Les Suisses s’opposent à l’entrée de leur pays dans l’Espace Économique Européen (EÉE) à 50,3 % de « non » contre 49,7 % de « oui ». Quelques mois plus tôt, la Suisse avait pourtant adhéré au FMI (Fonds monétaires international) et à la Banque mondiale. Cet événement remet en cause l’intégration du pays au sein de même de l’UE.

6 décembre 1989 Tragédie à l’École polytechnique de Montréal : 14 victimes

En ce jour, Marc Lépine (né Gamil Gharbi) entra à l’École Polytechnique de Montréal, affiliée à l’Université de Montréal (Québec).

Il pénétra dans un local où était donné un cours de génie, sépara les hommes des femmes sous la menace d’une carabine semi-automatique, se mit à crier à quel point il haïssait les féministes et commença à tirer sur les femmes. Il continua sa tuerie ailleurs dans l’édifice. Il tua 14 femmes – 13 étudiantes et une secrétaire – avant de se suicider.

Il laissa une note expliquant qu’il blâmait le féminisme pour les échecs de sa vie, dont sa non-admission au programme de génie, bien que les femmes ne constituaient alors que 20 % des étudiants en voie de devenir ingénieur.

Le tireur avait 25 ans. Né sous le nom de Gamel Gharbi, il était de père algérien et de mère québécoise. Homme apparemment sans histoire, il ne fumait pas, ne buvait pas, ne se droguait pas et n’avait aucun antécédent judiciaire ou psychiatrique. Pendant son adolescence, il avait été exclu des cadets des Forces armées canadiennes et se serait vu refuser l’admission à l’École polytechnique. Asocial, il aurait eu de la difficulté à se lier d’amitié avec les femmes.

6 décembre 1988 Décès – Roy Orbison, 52 ans

Au cours des années 60, il enchaîne les tubes Only the Lonely (1960), Blue Angel (1960), Running Scared (1961), Blue Bayou (1963), It’s Over (1964) et Oh Pretty Woman (1964). Il enregistrera la chanson Claudette, du nom de sa première femme, mais lorsque celle-ci meurt subitement dans un accident de moto, Roy Orbison plongera dans une grave dépression et son remariage avec son manager Barbara n’arrivera pas à le consoler.

Il perdra également deux de ses fils lors de l’incendie de sa maison de disques de Nashville. Elvis Presley dira de lui que c’est « le plus grand chanteur du monde » et les Beatles le considéreront comme l’un des leurs.

Il succombe à une crise cardiaque dans un hôpital du Tennessee.

6 décembre 1987 L’Intifada débute dans les territoires occupés par Israël

L’Intifada est ce soulèvement populaire, à partir de 1987, des Palestiniens habitant la bande de Gaza et la Cisjordanie.

Également appelé guerre des pierres, l’Intifada fut un mouvement spontané, mené essentiellement par les jeunes Palestiniens qui manifestaient leur révolte contre l’occupant en jetant des pierres sur les soldats de Tsahal, l’armée israélienne, et sur les colons juifs établis dans les territoires. Se distinguant des mouvements antérieurs contre l’occupation israélienne par l’ampleur de la participation populaire et par sa durée, l’Intifada contribua à accélérer la recherche d’une solution au problème palestinien.

6 décembre 1983 Obtention d’un contrat pour informatiser les écoles du Québec

Le consortium franco-québécois Comterm-Matra décroche un contrat de 9 000 micro-ordinateurs destinés aux écoles du Québec.

L’implantation de ces premiers micro-ordinateurs dans les écoles québécoises est prévue pour la rentrée 1984. C’est le premier ministre René Lévesque qui en fait l’annonce en France alors qu’il participe à une rencontre avec son homologue français Pierre Mauroy. Ce contrat de l’ordre de 35 millions de dollars constitue l’étape initiale d’un programme à long terme qui prévoit l’installation de 45 000 ordinateurs entre 1984 et juin 1989.

Le dévoilement de cette entente avec Comterm-Matra n’est pas sans soulever quelques protestations. On reproche entre autres au gouvernement de ne pas avoir attendu la fin de la période d’appel d’offres avant de l’annoncer. Parmi les spéculations avancées par la presse, celle que le gouvernement québécois désire lier ce contrat à la signature d’autres ententes économiques avec des partenaires français. La difficile situation financière de Comterm-Matra est également soulevée.

6 décembre 1983 Décès – Lucienne Boyer, 80 ans

Lucienne Boyer est une chanteuse française née à Montparnasse.

Elle popularisa les chansons Parlez moi d’amour, Un amour comme le nôtre, Sans toi, Si petite, Les prénoms effacés, Je t’aime, Mon p’tit kaki, Mon coeur est un violon… qui connurent toutes un grand succès.

6 décembre 1978 Décès – Golda Meir, 80 ans

Golda Meir a participé à la création de l’État d’Israël, a été ministre des affaires étrangères, ainsi que le quatrième premier ministre d’Israël du 17 mars 1969 au 11 avril 1974.

Elle était connue comme la « Dame de Fer » de la politique israélienne avant que ce qualificatif ne soit employé plus tard pour Margaret Thatcher. Elle a été la première femme à accéder au poste de première ministre en Israël (la seule à ce jour). Elle démissionna de son poste en 1974 et se retira de la vie politique.

À l’automne 1978, elle est hospitalisée à l’hôpital Hadassah de Jérusalem où elle meurt d’un probable lymphome de faible malignité compliqué à la fin de métastases osseuses et hépatiques. Le diagnostic de maladie de Waldenström a été évoqué. Le 12 décembre 1978, Golda Meir est inhumée dans le carré des « Grands de la nation » du mont Herzl à Jérusalem.

6 décembre 1976 La station de radio CKOI FM entre en ondes

CKOI 96,9 est une station de radio commerciale à la tête du réseau CKOI située à Montréal et diffusant sur la fréquence 96,9 FM. Elle appartient maintenant à Cogeco diffusion.

La station diffuse à partir du toit de la tour CIBC avec une puissance de 307 000 watts, soit l’une des stations FM les plus puissantes en Amérique du Nord. Le succès du format de cette station résulte la création du réseau CKOI avec l’affliation de quatre autres stations au Québec.

6 décembre 1973 Décès – Pierre Boucher, 52 ans

Pierre Boucher fut un acteur, comédien, cinéaste (acteur) et homme de loi (juriste) né à Québec.

Il a joué dans de nombreux téléromans, notamment Rue des pignons, 14, rue de Galais, En haut de la pente douce et Filles d’Ève. Il fut secrétaire général (1959-1962), puis président (1962-1966) de l’Union des Artistes-UdA et président de la Fédération internationale des acteurs (1970-1973).

6 décembre 1969 Rolling Stones : « L’affaire Altamont »

Un spectacle gratuit donné par les Rolling Stones au Altamont Speedway en Californie tourne au drame, alors qu’un jeune spectateur noir est poignardé à mort par des membres des Hells Angels engagés comme gardes de sécurité par le groupe.

Les critiques à l’effet que Sympathy For The Devil a contribué à déclencher l’acte de violence incitent les Stones à retirer la chanson de leurs spectacles pendant les six années qui suivront. L’image du groupe en est ternie. Les suites judiciaires empoisonneront la vie des Stones.

Sur le circuit d’Altamont près de San Francisco, Meredith Hunter, un jeune Noir de 18 ans, fit l’erreur de sortir un revolver au pied de la scène où jouaient les Stones. Alan Passaro, biker Hell’s Angel, membre du service d’ordre, sauta de la scène couteau à la main et poignarda Hunter. La scène a été filmée.

6 décembre 1968 Décès – Louis Morisset, 53 ans

Louis Morisset est un auteur canadien. À la radio, on lui doit les textes du populaire feuilleton Grande sœur.

De 1960 à 1964, son téléroman Filles d’Ève a été diffusé à Radio-Canada, et à partir de 1966 il a été l’auteur de l’une des séries les plus populaires de l’histoire de la télévision québécoise, Rue des pignons. Après son décès, son épouse Mia Riddez-Morisset prendra la relève et signera les textes jusqu’en 1977.

6 décembre 1967 Ouverture de Montréal sous terre

La ville souterraine de Montréal s’ouvre sur un parcours de 4,8 km, ce qui fait la plus long réseau souterrain au monde.

Mais-tenez vous bien, en 2005, à Montréal, la vie souterraine se déploie sur 30 km de couloirs… 2 000 immeubles, autant de magasins, 1 000 bureaux, sept hôtels, deux universités, un collège, 200 restaurants, 40 banques, 30 cinémas, 10 stations de métro… sous les tempêtes de neige, le froid. On peut y vivre 24 heures sur 24, 365 jours par année.

À cause de ce réseau souterrain, plusieurs Français croient que les Montréalais vivent sous terre l’hiver. Il n’en est rien. À quelques exceptions près, ils affrontent tous le froid, la gadoue, le vent glacé et la neige. Les Montréalais savent pelleter. Ils savent conduire sur un chemin glissant. À l’occasion, un petit nombre d’entre eux se réfugient sous terre dans ce réseau.

6 décembre 1921 Au Canada, les Libéraux gagnent avec une minorité de voix

Lors d’une élection fédérale, les Libéraux remportent un gouvernement minoritaire avec 116 sièges contre 50 chez les Conservateurs et 65 chez les Progressistes (il y avait quatre autres partis). Mackenzie King est élu premier ministre.

6 décembre 1921 Première femme à la Chambre des communes

Agnes Campbell Macphail est la première femme élue à la Chambre des communes, tandis que J.S. Woodsworth est le premier socialiste élu. Macphail a milité pour le mouvement coopératif, la paix, la liberté civique et la réforme sociale.

6 décembre 1921 Création d’un état libre d’Irlande (Eire)

Le premier ministre britannique David Lloyd George et deux délégués du Sinn Fein, Griffith et Collins signent le traité de Londres.

Il stipule que l’Irlande sera désormais partagée en deux zones. Le sud, l’Eire, devient un dominion de la couronne d’Angleterre tout en restant indépendant. Les six comtés de Nord-Est, l’Ulster, demeurent intégralement possession britannique. Suite à la signature de ce traité, appelé aussi traité de Downing Street, les Irlandais se diviseront entre les unionistes de l’Ulster et les indépendantistes.

6 décembre 1921 Naissance – George Frederick Beurling

George Frederick Beurling voit le jour à Verdun, province du Québec (Canada). Il grandit dans une famille de cinq enfants.

Très tôt ses parents, Frederick et Hetty Beurling, entretiennent le secret espoir qu’il mènera de brillantes études universitaires. Mais il en va tout autrement dans la tête du jeune George! L’enfant n’a qu’une seule passion : voler! Malgré la vive opposition de ses parents, Beurling décide de quitter l’école afin de se consacrer exclusivement à sa passion. En février 1939, il décroche un emploi à Toronto où il est copilote pour la Québec Goldfields, une société minière. En quelques mois, il passe avec succès son brevet de pilotage et accumule les heures de vol.

Après une initiation au pilotage du Spitfire dans le nord de l’Angleterre, Beurling fait un séjour à Londres où il est confronté avec les horreurs des bombardements aériens. Il se lance avec fougue et souvent, malgré les ordres de rester en formation, il rompt et attaque l’ennemi. Le caractère turbulent du sergent Beurling lui vaut des soucis mais lui donne aussi l’occasion de voir de l’action car il se porte volontaire pour combattre.

À partir de ce jour, il abat des avions ennemis, accumule les victoires et les récompenses. En cinq mois à Malte, le pilote québécois totalise 21 victoires confirmées. Le jeudi 13 octobre, notre homme détruit trois nouveaux appareils, deux Bf 109 de la I/JG 77 et un Ju 88A II/LG. Blessé lorsqu’un avion le transportant comme passager s’écrase dans un champ, il est rapatrié au Canada.

Après la guerre, l’inaction lui pèse et, en 1948, lorsque Israël recrute des pilotes, il s’en va en Europe. Accompagné par l’un de ses amis américains, il décolle de l’aéroport de Rome en Italie en mai 1948. Quelques minutes après son décollage, il émet un message radio pour signaler une panne moteur… puis c’est le silence.

6 décembre 1920 Naissance – Dave Brubeck

C’est à Concord, sur la côte californienne que David Warrren Brubeck voit le jour.

Après avoir reçu l’éducation musicale donnée par sa mère, puis par le compositeur français Darius Milhaud, Dave Brubeck, étudiant, fonde avec ses amis le Jazz Workshop ensemble qui enregistre, dès 1949, sous le nom de Dave Brubeck Octet et qui deviendra populaire sous la forme de quartet (The Dave Brubeck Quartet) en 1951, rejoint notamment par le saxophoniste Paul Desmond

C’est en 1959 que le succès est à son apogée avec le célèbre album Time Out où l’on trouve les morceaux Blue Rondo a la Turk, Take Five et Three to Get Ready, album très innovant notamment par ses signatures rythmiques atypiques variant d’un morceau à l’autre.

6 décembre 1917 Catastrophe dans le port d’Halifax

Après avoir frappé un autre bateau, à Halifax, le cargo français Mont-Blanc, chargé de benzol, d’acide picrique et de TNT, prend feu et dérive vers un quai où s’assemblent des curieux; l’explosion tue plus de 1 800 personnes, fait 9 000 blessés, 6 000 sans-abri et rase 2½ km² du quartier nord.

Le port de Halifax est déjà en pleine effervescence lorsque le Mont-Blanc, un cargo français de la Compagnie Générale Transatlantique venant de New York et faisant une dernière escale sur le sol canadien avant de traverser l’Atlantique vers l’Europe en guerre, entre dans le port. De son côté, l’Imo, un bateau affrété par la Commission du secours belge arrivant de Rotterdam et en route vers New York afin de récupérer du ravitaillement, vient de lever l’ancre.

À la suite d’une série d’incidents mineurs, l’Imo entre en collision avec le Mont-Blanc vers 8 h 45. Une collision qui aurait été banale en ce temps de guerre où le port de Halifax est fort achalandé, n’eût été la cargaison d’explosifs du Mont-Blanc. Après l’impact, l’Imo réussit à sortir du port tandis qu’une colonne de feu s’élève du navire français. Le capitaine Le Medec donne ordre à son équipage de quitter le navire, ce qu’il fit sans attendre, connaissant la dangerosité de la cargaison.

Sur deux bateaux de sauvetage, les marins du Mont-Blanc rament vigoureusement jusqu’à terre, sur la rive de Dartmouth. Dans leur fuite, ils tentent d’avertir les bateaux proches du danger. Mais comme ils parlent français, les équipages des autres navires ne réagissent pas. Tous les hommes du navire français arrivent sains et saufs au rivage. Criant aux gens à terre de fuir, ils courent dans les bois proches se mettre à l’abri.

L’explosion a été la plus puissante d’origine humaine enregistrée jusqu’alors. En fait, elle ne sera surpassée que par l’essai de la bombe atomique de Trinity au Nouveau-Mexique en 1945.

6 décembre 1914 Pancho Villa et Emiliano Zapata entrent ensemble à Mexico au terme de quatre ans de luttes révolutionnaires

Après leur arrivée triomphale à Mexico, Francisco Pancho Villa et Emiliano Zapata posent pour la postérité.

6 décembre 1912 Découverte du buste de Néfertiti

L’archéologue allemand Borchardt découvre le buste de Néfertiti. Pour sortir le chef-d’oeuvre d’Égypte au nez et à la barbe des autorités, l’archéologue l’aurait fait barbouiller.

La date officielle de la découverte du buste de Néfertiti est le 6 décembre 1912 dans les ruines de l’atelier du sculpteur Thoutmosis. Cet atelier est un trésor archéologique exceptionnel. Le buste en est le plus beau bijou. Il est montré aux Altesses Impériales allemandes en visite sur le site de fouille d’Amarna. Une petite photo montre le buste lors de sa découverte, c’est tout. Et encore, le buste semble sale, sans couleurs. Borchardt ne publiera un compte rendu de la découverte que plusieurs années plus tard.

Néfertiti, épouse du pharaon Aménophis IV Akhenaton, régna au XIVème avant Jésus-Christ. Son nom signifie « la belle est venue » en égyptien.

Mais le 6 décembre 1912, c’est enfin la fabuleuse découverte. Un ouvrier distingue sur le sol de l’atelier, recouvert par de nombreux débris, un buste peint qui semble intact. Borchardt accourt à la nouvelle. L’objet est dégagé avec mille précautions, puis enregistré sous le numéro 748 avec une banale description : « buste peint de la reine » – car il s’agit bel et bien de Néfertiti : sa couronne royale typique en fait foi.

Le soir, l’archéologue allemand note dans son journal : « Trouvé : le buste de la reine, grandeur nature. Les couleurs comme si elles avaient été peintes hier. Travail remarquable. Impossible de le décrire : il faut le voir. » C’est son état de conservation quasi impeccable, comme si le buste avait été façonné et peint la veille, qui alimentera, ultérieurement, les rumeurs de faux. On prétendra ainsi par la suite que le buste aurait pu être sculpté par les assistants de Borchardt à titre d’exercice. Les preuves manquent.

1907 Explosion dans une mine de charbon

Une explosion dans une mine de charbon de Monongah en Virginie de l’Ouest fait 361 victimes.

Dans les puits n°6 et 8 de la mine, une série d’explosions provoque une hécatombe de vies humaines. Le nombre de victimes reste imprécis, 361 reconnues, mais moins d’un tiers des mineurs étaient inscrits au registre. Entre autres des victimes, des dizaines d’émigrés, à la recherche de fortune en Amérique…

Une histoire singulière liée au désastre de Monongah est celle de Frank Oliverio. Né à San Giovanni in Fiore en 1885, à 14 ans il émigre aux États-Unis et travaille comme mineur à Monongah. Le jour avant la tragédie, il décide qu’il se rendra à Clarksburg, chercher du travail. Le lendemain matin, pendant qu’il était en route, un grand nombre de ses amis perdaient la vie dans les explosions des puits n°6 et 8 de la mine de Monongah.

6 décembre 1907 Premier vol expérimental au Canada

À Baddeck, en Nouvelle-Écosse, Thomas Selfridge réussit le premier vol au Canada, avec un cerf-volant conçu par Alexander Graham Bell.

En 1907, Bell fonde l’Aerial Experiment Association (AEA) en partenariat avec J.A.D. McCurdy, F.W. Baldwin et quelques autres jeunes ingénieurs, parmi lesquels Glenn H. Curtiss, constructeur américain de moteurs de motocyclettes. L’armée américaine s’intéresse alors au développement du vol et le lieutenant Thomas Selfridge leur sert d’observateur. Après des essais préliminaires avec des cerfs-volants capables de transporter un homme, l’AEA s’intéresse aux biplans à essence (nommés aérodromes) et réussit à en construire plusieurs.

Le premier vol expérimental de l’association a lieu en ce jour. L’aéronef du test, le Cygnet I, est un grand cerf-volant tétraédrique posé sur des flotteurs. Piloté par Selfridge, il est remorqué par un bateau à vapeur sur le lac Bras d’Or et atteint une altitude de 51 mètres. Il reste en l’air pendant 7 minutes mais, à l’atterrissage sur le lac, le câble de remorquage ne se dégage pas et le cerf-volant est submergé avec Selfridge. Ce dernier est secouru, mais le cerf-volant est détruit.

6 décembre 1907 Naissance – York Wilson

York Wilson est né à Toronto et y est décédé. Il fit de brèves études à l’Ontario College of Art et au Detroit Institute of Arts, mais il était surtout autodidacte.

Il travailla comme artiste publicitaire avant de se consacrer entièrement à la peinture en 1939. En plus d’œuvres de petites dimensions, Wilson a acquis une importante réputation pour ses commandes de murales du milieu des années 40. Parmi elles, on compte son œuvre la plus connue, Seven Lively Arts au O’Keefe (maintenant Hummingbird) Centre à Toronto. Wilson était membre de l’Académie royale des arts du Canada, de l’Ontario Society of Artists et du Canadian Group of Painters.

6 décembre 1900 Alphonse Desjardins fonde la première caisse populaire

À Lévis, Alphonse Desjardins, sa femme Dorimène Roy et une centaine de concitoyens fondent la première caisse populaire.

Alphonse Desjardins (1854-1920), de Lévis, Québec, fut contrarié lorsqu’il constata le mauvais traitement qu’infligeaient les banques à leurs clients; et pas seulement ceux dont la solvabilité était douteuse. De plus, il se rendit compte du mal qu’avait la classe ouvrière pour joindre les deux bouts. En 1897, lorsqu’il prit connaissance des prêts usuraires, il décida de revendiquer les droits des petits salariés en disant aux empereurs de la haute banque que trop, c’est trop! La famille d’Alphonse Desjardins était pauvre; il avait donc un bon motif pour combattre l’usure, améliorer les conditions de vie de la classe ouvrière et accorder une certaine libération économique aux Canadiens-Français.

Il s’agissait de la première caisse populaire en Amérique du Nord à connaître le succès. Dix ans plus tard, Desjardins avait établi 100 caisses au Québec. Lorsqu’il mourut, on le reconnaissait comme une sommité dans le domaine des institutions financières collectives. On lui accorda des honneurs partout dans le monde, mais ce qui lui faisait le plus plaisir, c’était la reconnaissance des Caisses populaires Desjardins. La caisse ouvrira ses portes le 23 janvier de l’année suivante.

6 décembre 1892 Décès – Ernst Werner von Siemens, 75 ans

Ernst Werner von Siemens, né à Lenthe, près de Hanovre et décédé à Berlin, est un inventeur et industriel allemand.

En 1879, lors de l’exposition industrielle de Berlin, Siemens & Halske met en service un petit train pour les visiteurs qui est tracté par la « première locomotive (électrique) digne de ce nom » dont le moteur est alimenté en énergie par une installation fixe.

6 décembre 1889 Décès – Jefferson Davis, 81 ans

Jefferson Davis fut un officier et un homme politique américain, secrétaire d’état des États Unis d’Amérique puis président des États Confédérés d’Amérique pendant la Guerre de Sécession.

6 décembre 1877 Le Washington Post est publié pour la première fois

John R. McLean, patron du Cincinnati Enquirer, rachète la publication en 1905 : il l’agrémente de dessins humoristiques en couleurs et lui donne une orientation « sensationnaliste », mettant l’accent sur les faits divers et les scandales.

Mais à cause de la réputation du journal, les ventes et les recettes publicitaires s’effondrent. C’est la faillite. En 1933, un banquier d’affaires, Eugene Meyer, rachète le Post au cours d’une vente aux enchères. Le journal est encore considéré, avec le New York Times, comme l’un des deux plus grands quotidiens américains.

6 décembre 1848 Fondation de la paroisse Saint-Pierre-Apôtre

Fondation par les Oblats de Marie-Immaculée de la paroisse Saint-Pierre-Apôtre, dans le quartier ouvrier de Montréal connu à l’époque sous le nom de « Faubourg à m’lasse ».

Une bonne partie de la paroisse est maintenant occupée par la Maison de Radio-Canada et, surtout, son stationnement.

6 décembre 1838 Du 6 décembre au 1er mai auront lieu 14 procès devant la cour martiale à Montréal : neuf Patriotes sont acquittés et 99 sont condamnés à mort.

De ce nombre, 12 seront exécutés, 58 déportés en Australie et 27 libérés sous cautionnement.

6 décembre 1805 Décès – Nicolas-Jacques Conté, 50 ans

Nicolas-Jacques Conté est un peintre, physicien et chimiste français, connu pour avoir inventé le crayon tel qu’on le connaît encore de nos jours, constitué d’une mine de graphite et d’argile insérée dans un corps en bois de cèdre.

Dessinant sans autre crayon qu’un charbon de bois et peignant avec des couleurs qu’il fabriquait lui-même, il fut encouragé par l’évêque de Séez, Duplessis d’Argentré et la supérieure de l’hôpital de Sées, Mme de Prémesle, à peindre divers sujets religieux pour cet établissement.

Il entreprit donc l’exécution des peintures qui décorent encore aujourd’hui l’église de l’hôpital, puis se livra à l’art du portrait. Il faisait vite et ressemblant : c’était tout ce que demandait la clientèle locale, que le coloris des tableaux charmait de sa vivacité tranchante. Pendant ce temps, Conté continuait ses études de physique et surtout de mécanique : fabrication des aérostats militaires au château de Meudon.

6 décembre 1803 Naissance – Susanna Moudie

Susanna Moudie est née en Angleterre et, toute jeune, comme sa sœur, elle s’est mise à écrire.

En 1822, elle publia à Londres ses premiers livres pour enfants. En 1831, elle se maria avec un militaire, John Moodie, et un an plus tard ils ont immigré au Canada. Sa sœur Catharine les accompagna. Elle a continué à écrire et c’est quelques années plus tard qu’elle a écrit Roughing it in the Bush qui décrit la vie de fermiers à cette époque en Ontario et qui est devenu un classique de la littérature canadienne anglaise.

6 décembre 1780 Décès – Jean-Antoine Aide-Créquy, 31 ans

Jean-Antoine Aide-Créquy est un prêtre et peintre du Québec.

Premier peintre d’origine canadienne, il est ordonné prêtre en 1773 et devient curé de paroisse à Baie-St-Paul. En juin 1780, à cause d’une santé fragile, il entre à l’Hôtel-Dieu de Québec, où il meurt quelques mois plus tard. On ne sait rien de sa formation artistique, mais on sait qu’il a appris en étudiant les œuvres du Frère Luc exposées dans les églises locales et les œuvres européennes trouvées au séminaire et dans les communautés religieuses de Québec.

Ses peintures montrent cette influence, tout en portant son cachet personnel. La plupart de ses peintures sont destinées aux églises, y compris celles de L’Islet, de St-Roch-des-Aulnaies, de St-Joachim et de l’île aux Coudres. Aide-Créquy suit la tradition française déjà établie au Canada et ses œuvres sont représentatives de l’époque suivant 1763.

6 décembre 1768 Première édition de l’Encyclopaedia Britannica

L’Encyclopaedia Britannica a été publiée pour la première fois entre 1768 et 1771 à Édimbourg sous le nom Encyclopædia Britannica ou Un Dictionnaire des Arts et des Sciences compilé selon un nouveau plan.

Elle fut en partie conçue en réaction à l’Encyclopédie de Denis Diderot et de Jean le Rond D’Alembert en France, qui avait été publiée entre 1751 et 1772 et elle-même inspirée de la Cyclopaedia (1728) de Chambers.

La Britannica a d’abord été une initiative écossaise, et reste encore un héritage durable des Lumières écossaises. Durant cette période, la Britannica a évolué en passant de trois volumes (compilés par le jeune éditeur William Smellie), à près de 20 volumes. Plusieurs autres encyclopédies se sont développées en même temps, notamment la Cyclopaedia de Rees et l’Encyclopædia Metropolitana de Coleridge.

Il a été annoncé le 14 mars 2012 que l’encyclopédie ne serait plus dorénavant publiée sur papier.

6 décembre 1491 Mariage d’Anne de Bretagne

À 21 ans, le roi de France Charles VIII épouse la duchesse Anne de Bretagne âgée de 15 ans. Avec cette union, la Bretagne est définitivement rattachée au royaume de France et sa souveraine devient reine.

Mais pour obtenir les terres de Bretagne, Anne a dû faire annuler son mariage avec Maximilien de Habsbourg, sans quoi elle perdait la Bretagne. Mais alors que son premier mariage n’a pas encore été annulé par le pape, elle épouse en secondes noces au château de Langeais le roi de France Charles VIII. De cette union sont issus six enfants, tous morts en bas âge. Pour pouvoir l’épouser et prendre possession de son royaume, Charles VIII répudia sa femme, Marguerite d’Autriche qui s’est exilée en Flandres.

Le 8 janvier 1499, à Nantes, elle épousa en troisièmes noces Louis XII (1462-1515), roi de France, fils de Charles d’Orléans duc d’Orléans et de Marie de Clèves. En termes clairs, au décès de son époux, elle marie le frère de celui-ci pour demeurer reine. Tout est en fonction du prestige et du royaume. L’amour n’est pas important.

6 décembre 343 Décès – Saint Nicolas, 73 ans

Nicolas de Myre, appelé aussi Nicolas de Bari, est né à Patara dans le sud-ouest de l’actuelle Turquie. De son vivant, il fut le protecteur des enfants, des veuves et des gens faibles.

Il fut bienveillant et généreux. L’empereur Dioclétien, régnant alors sur toute l’Asie mineure, poursuivit cruellement les Chrétiens, entraînant ainsi l’emprisonnement de saint Nicolas qui fut contraint de vivre, par la suite, un certain temps en exil. En 313, l’empereur Constantin rétablit la liberté religieuse et saint Nicolas put alors reprendre sa place d’évêque.

Saint Nicolas serait décédé, victime de persécutions sous l’Empire romain. Il fut enterré à Myre mais ses ossements furent volés en 1087 par des marchands italiens qui les emportèrent à Bari en Italie. Selon la légende, saint Nicolas aurait ressuscité trois enfants tués par un boucher. Les miracles attribués à saint Nicolas sont si nombreux qu’il est aujourd’hui le saint patron de nombreuses corporations ou groupes tels que les enfants, les navigateurs, les prisonniers, les avocats ou les célibataires.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

