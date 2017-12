Haïti-Agenda culturel : Semaine du mercredi 6 au mardi 12 décembre 2017

P-au-P, 06 déc. 2017 [AlterPresse] — Agenda culturel de la semaine du mercredi 6 décembre au mardi 12 décembre 2017.

Du vendredi 10 novembre jusqu’au mardi 22 décembre 2017, Activités culturelles

À Port-au-Prince : expositions, projections-débats, conférences, ateliers, causeries, dans le cadre du cycle d’activités autour de la déclaration universelle des droits humains, autour du thème « lutter pour l’humain, liberté, égalité, justice »

Mercredi 06 décembre 2017, Littérature

5:00 pm, Fondation connaissance et liberté (Fokal) : Conférence autour du thème « la littérature des opprimés, des résistances en acte », avec Medhi E. Charlmers, dans le cadre du cycle d’activités « lutter pour l’humain, liberté, égalité », autour de la déclaration universelle des droits humains – 143, avenue Christophe, Port-au-Prince

Jeudi 7 décembre 2017, Cinéma

1:00 pm, Fondation connaissance et liberté (Fokal) : Projection du film « Missisipi Burning » d’Alan Parker, sorti aux États-Unis en 1988, sous-titré en Français et d’une durée de 2:08 minutes, dans le cadre du cycle d’activités « lutter pour l’humain, liberté, égalité », autour de la déclaration universelle des droits humains – 143, avenue Christophe, Port-au-Prince

3:00 pm, Fondation connaissance et liberté (Fokal) : Projection du film « Talk To Me » de Kasi Lemmons, sorti en 2007, d’une durée d’une 1:59 minutes, dans le cadre du cycle d’activités « lutter pour l’humain, liberté, égalité », autour de la déclaration universelle des droits humains – 143, avenue Christophe, Port-au-Prince

3 :00 pm, Fondation connaissance et liberté(Fokal) : Projection du film « Selma » d’Ava DuVernay est sorti en 2014 d’une durée de 2h 08 minutes dans le cadre du cycle d’activités « lutter pour l’humain, liberté, égalité », autour de la déclaration universelle des droits humains – 143, avenue Christophe, Port-au-Prince

Du vendredi 8 au samedi 9 décembre 2017, 3e édition du village Alternatiba

