Haïti – Football : La COCHAFOP sanctionne le FICA

Source HL/ BF/ HaïtiLibre

Dans une circulaire, adressée au dirigeant du « Football Inter Club Association » (FICA), Variéno St-Fleur le Président de la « Commission d’Organisation du Championnat Haïtien de Football Professionnel » (COCHAFOP), condamne « […] les violences survenues de manière répétée dans vos matches à domicicile et particulièrement lors du match de “play offs” contre le Racing FC des Gonaives le Jeudi 30 novembre au Parc Résigné de Milot, lorsqu’en plus des actes de violence sur des membres de l’équipe visiteuse, le véhicule de transport du Racing FC a été attaqué et endommagé.

En attendant que la Commission de Discipline statue par des dispositions disciplinaires définitives et plus fermes après étude approfondie, enquête et traitement du dossier; les dispositions transitoires suivantes ont été arrêtées et entrent immédiatement en vigueur conformément aux dispositions des articles 5.0, 6.06, 6.11 des Règlements de la Compétition:

1) Le FICA devra disputer ses prochains matches à domicile sur terrain neutre dans un rayon situé à 60 kilomètres au moins de la ville du Cap et aucun supporter ou fan du club, au-delà d’une délégation de trente personnes, n’est autorisé à assister à ces dits matches.

2) Le FICA devra payer…………………….…lire la suite sur haitilibre.com