Les titres de l’actualité du jeudi 7 décembre 2017 sur RADIO VISION 2000

Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maitre Clamé Ocnam Daméus, accompagné du commissaire de police de Pétion Ville, Jean Gospel Monélus, a rendu visite, ce Jeudi, à l’Hôpital du Canapé Vert, au couple qui a été blessé par balle, mercredi, par des bandits armés, à Bourdon. Leur jour ne serait pas en danger, selon le chef du parquet citant les médecins traitant.

La police de Saint-Marc a présenté, ce Jeudi, à la presse un individu arrêté pour escroquerie et usurpation de titre. Rood Nixon Julien, 21 ans, qui s’est fait passer pour un policier et employé d’une agence de voyage n’a cessé de rançonner des membres de la population, selon le porte-parole de la police dans l’Artibonite.

L’Evêque auxiliaire de l’archidiocèse de Port-au-Prince, Monseigneur Sylvain Ducange prend ses distances par rapport aux déclarations du Curé de la paroisse Immaculée Conception, le père Frantzy Petit Homme qui a indiqué, mercredi, que la marche de ce vendredi se fera notamment contre la corruption.

« Il ne s’agira pas d’une marche mais d’une procession marquant le 75e anniversaire de la consécration d’Haiti à la Notre Dame du perpétuel secours et de la fête de l’Immaculée conception, a dit Monseigneur Ducange soulignant qu’il n’y aucune invitation formelle au chef de l’Etat, ni aux parlementaires qui pourront toutefois décider, selon lui, d’y participer.

Clôture, ce Jeudi, du programme de formation sur l’Economie réalisé par la Banque de la République d’Haïti à l’intention d’un groupe de journalistes. Une cérémonie a été organisée pour l’occasion au centre de convention de la BRH au cours de laquelle les 17 journalistes participants ont reçu leurs certificats.

Ce programme qui s’est étendu sur 9 mois visait à renforcer la capacité des journalistes à mieux traiter les dossiers relatifs à l’économie, selon le Gouverneur de la BRH, Jean Baden Dubois.

Un nouveau regroupement politique a été porté, ce Jeudi, sur les fonds baptismaux. Il s’agit de « Entente Nationale pour la stabilité et le progrès », constituée d’organisations et de partis politiques proches du pouvoir dont le Consortium national, la plateforme viktwa et concorde national.