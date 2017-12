Haïti/USA – Immigration/TPS : La Sénatrice Campbell à la tête du «Haitian Temporary Relief Task Force»

La Sénatrice Daphne Campbell (D-Miami) a été nommée Présidente du « Haitian Temporary Relief Task Force », un groupe formé pour plaider en faveur des dizaines de milliers de réfugiés haïtiens en Floride, qui ont fuit leur pays natal, mais qui risquent maintenant d’être expulsés. La nomination de la Sénatrice Campbell a été faite par la représentante Kionne McGhee, qui dirige la délégation législative du comté de Miami-Dade.

Ce choix fait suite à la décision rendue par l’Administration Trump le mois dernier concernant le Statut de Protection Temporaire (TPS) d’Haïti http://www.haitilibre.com/article-22759-haiti-flash-tps-plus-de-50-000-haitiens-devront-quitter-les-usa.html . Rappelons que préoccupé par la date d’expérition et l’incertitude de la décision de l’administration Trump, la Sénatrice Campbell avait plaidé aen faveur du Statut de Protection Temporaire pour Haïti en déposant le « Senate Memorial 442 Haiti Temporary Protected Status » http://www.haitilibre.com/article-22733-haiti-flash-usa-une-loi-pour-etendre-le-tps-adoptee-par-le-premier-comite-du-senat.html et le « SM 888 ESPERER Acthttp://www.haitilibre.com/article-22692-haiti-flash-vers-une-residence-permanente-pour-les-immigres-beneficiant-du-tps.html ». Elle a également tenté de sensibiliser le public et d’obtenir un soutien supplémentaire pour la situation des réfugiés en organisant des conférences de presse et en se rendant à Washington pour discuter avec des élus tels que le Sénateur Bill Nelson, le Député Carlos Curbelo, le Député Alcee Hastings et d’autres hauts fonctionnaires.

En outre, elle a eu des entretiens avec Billy Kirkland, l'Assistant spécial du Président et directeur adjoint de la Maison Blanche, et Landon Loomis, Conseiller spécial pour