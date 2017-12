Jovenel Moïse président de la CARICOM en février 2018

Source Patrick Saint-Pré | Le Nouelliste

Le secrétaire général de la Communauté des Caraïbes (CARICOM), Irwin LaRocque, s’est rendu en Haïti la semaine dernière pour s’entretenir avec le président Jovenel Moïse qui sera, en février prochain, le prochain président du bloc d’intégration régionale composé de 15 États-membres.

Irwin LaRocque a en effet rencontré le président Jovenel Moïse jeudi dernier « pour donner son briefing habituel au nouveau président », selon ce qu’a annoncé un bref communiqué publié sur le site officiel de la CARICOM le vendredi premier décembre.

Jovenel Moïse remplacera à ce poste le Premier ministre de la Grenade, le Dr Keith Mitchell, après six mois de présidence dans le cadre du système de rotation mis en place au sein du groupe régional.

Le site Internet de la CARICOM a également annoncé qu’Haïti accueillerait la 29e réunion intersession des chefs de gouvernement de la CARICOM en février prochain et que des représentants du gouvernement haïtien et du secrétariat de la CARICOM qui a son QG à Guyana, « ont entamé des préparatifs conjoints pour la réunion qui devrait faire progresser un certain nombre de questions cruciales pour la Communauté ».

Ce n’est pas une première pour Haïti qui, en février 2013, a déjà accueilli cette réunion intersession des chefs de gouvernement de la CARICOM à Port-au-Prince. A cette occasion, la République d’Haïti avait aussi assuré, pour la première fois, la présidence de la CARICOM qui en est à sa quarantième année d’existence.

Jovenel Moïse, âgé de 48 ans, devient ainsi le second président de la République d'Haïti, seul pays francophone membre de la CARICOM