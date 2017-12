Assises de la coopération franco haïtienne

Source LLM / radio Métropole Haïti

Depuis lundi plusieurs centaines d’élus participent aux Assises de la coopération décentralisée franco-haïtienne à Port-au-Prince (Haïti). Co-organisées par la Fédération Nationale des Maires Haïtiens et Cités Unies France avec le soutien du Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales d’Haïti, du Ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères et de l’Ambassade de France en Haïti, ces Assises seront l’occasion de valoriser la singularité de la coopération décentralisée entre la France et Haïti.

L’objectif de l’événement est de dresser un bilan des actions entreprises depuis les dernières Assises de 2009 et de faire évoluer les partenariats en cours en définissant ensemble une nouvelle feuille de route. Ces Assises permettront également de valoriser et partager les expériences de coopération existantes tout en encourageant de nouvelles coopérations, ainsi que de mettre en avant la spécificité de notre coopération régionale avec les collectivités françaises des Amériques, précise un communiqué de Cités Unies de France.

Pour la deuxième éditions ces Assises réuniront les Maires d’Haïti, des représentants du Gouvernement et de ses principaux partenaires nationaux et internationaux et 144 membres des collectivités françaises de Métropole et d’Amériques.

