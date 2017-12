Haïti – Actualité : Zapping…

BID : 12 millions de plus pour la caravane :

Lundi, Koldo Echebarria, Représentant de la Banque Interaméricaine de Développement (BID) a confirmé que la BID allait ajouté 12 millions supplémentaire pour les travaux réalisés dans le cadre de la Caravane du Changement après que les 10 précédent millions alloués à la Caravane http://www.haitilibre.com/article-21510-haiti-actualite-zapping.html seront entièrement décaissés ce qui devrait être le cas d’ici la fin de cette année.

Distribution de 3,000 plats chauds :

Samedi à Carrefour Levy dans la ville de Camp-Perrin le Fonds d’Assistance Économique et Sociale (FAES) a distribué plus de 3,000 plats chauds et 1,500 paniers solidarité dans le cadre des activités sociales menées.

Santé : Remise de 300 lettres de nomination :

Au début du mois, la Direction sanitaire de l’Ouest (DSO) a procédé à la remise de 300 lettres de nomination à des agents de santé du département de l’Ouest. Dans la circulaire, la DSO a tenu à préciser que ces agents travaillaient depuis 2014 sans lettre de nomination.

La Rochelle aux côtés de Port-au-Prince :

La Mairie de Port-au-Prince de concert avec celle de La Rochelle supporte la Fondation Aidons Nos jeunes qui œuvre pour un apprentissage professionnel pour les élèves sur âgés des écoles publiques de la Commune de Port-au-Prince « Je suis fier de la collaboration fructueuse qui existe entre la Mairie de Port-au-Prince et la Communauté d'Agglomération de La Rochelle (France) qui permet à des jeunes d'avoir accès