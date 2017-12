Championnat du monde de karaté unifié : 2e édition Haïti remporte 3 titres de champion du monde en Italie

Source Enock Néré | Le Nouvelliste

3 médailles d’or, 3 d’argent et 5 de bronze: le compte est bon. La sélection nationale haïtienne de kyokushinkai a raflé 11 médailles de valeur mondiale au 2e championnat du monde de karaté unifié organisé par la fédération mondiale de cette discipline, à Montecadini en Italie du 30 novembre au 3 décembre.

Sundiata Gaston en catégorie 12-13 ans, Jean Reynold Joseph en +90 kgs, Donalson Bell en catégorie +75 kgs débarqueront mardi à Port-au-Prince avec une médaille de champion du monde autour du cou. Ils ont en effet remporté la médaille de champion mise en jeu dans la 2e édition du championnat mondial dans leurs catégories respectives.

Sundiata Samara Gaston, championne du monde à 12 ans

3e lors de la première édition à Koper, en Slovenie en 2015, Sundiata Samara Gaston a été la première, en 2017, à gagner le droit de monter sur la plus haute marche du podium en remportant la finale du championnat du monde en catégorie 12-13 ans au Sport Hall Sandro Pertini de Montecatini en Italie.

Née le 28 novembre 2005 à Pétion-Ville, la jeune fille, qui vient à peine de fêter son 12e anniversaire, avait promis en mai dernier qu’elle allait se préparer en vue de ces championnats du monde après une compétition nationale mi-figue mi-raisin. « Je vais me battre pour faire un bon championnat », avait-elle annoncé pour masquer sa honte d’avoir été battue en national. Promesse tenue et de belle manière puisque c’est la petite championne qui montrait la voie aux autres qui devaient combattre dimanche au dernier jour de la compétition.

Darline Jn Mary, 2e avec des circonstances atténuantes

Dimanche, la championne du monde en catégorie Open lors de la première édition, Darline Jn Mary, a dû se contenter d’une médaille d’argent en ayant été battue en finale. Née à Thomonde le 29 septembre 1988, la championne du monde avait connu quelques petits problèmes juste avant son anniversaire cette année puisque des bandits l’avaient dépouillée de sa valise contenant son passeport, son permis de conduire, ses carnets de banque, son badge de travail, ce qui fait qu’elle s’est longtemps inquiétée sur son éventuelle participation à ces championnats du monde vu qu’elle a dû mettre beaucoup de temps à chercher à reconstituer ses documents au lieu de s’entraîner comme elle le souhaiterait. Conséquence, la Thomondaise est parvenue jusqu’en finale mais n’a pas pu conserver son titre de championne du monde.

Jn Reynold Joseph atteint enfin son objectif en devenant champion du monde

Donalson Bell l’avait détrôné en championnat national en mai dernier et certains Haïtiens espéraient les revoir face à face en championnat du monde à Montecatini, en Italie. Leur catégorie de poids le permettant, la Fédération haïtienne de karaté a choisi de les aligner dans deux catégories différentes leur accordant ainsi la chance d’être rois dans leurs catégories respectives. Bien lui en prit. En catégorie 90 Kgs et plus, Jn Reynold Joseph est parvenu à confirmer……………………………………lire la suite sur lenouvelliste.com