Les titres de l’actualité du lundi 4 décembre 2017 sur RADIO VISION 2000

Toutes les dispositions sont prises en vue du bon déroulement de la marche citoyenne contre la corruption, ce mardi, à la Capitale, informe Jean Robert Argant du comité organisateur. Le responsable du collectif du 4 Décembre a fait état d’une rencontre, ce lundi, avec le haut état-major de la PNH autour de la sécurité de la marche.

Plusieurs structures de la société disent appuyer cette marche. C’est le cas par exemple de la Fusion des Sociaux-Démocrates.

Vers la finalisation de l’avant-projet de loi organique de la Cour Supérieure des Comptes et du contentieux Administratif……….Un atelier de réflexions et d’échanges a été organisé, en ce sens, ce Lundi. Il s’agissait pour les participants d’analyser et de produire leurs commentaires sur le texte, selon le conseiller Saint-Juste Momprévil.

Le coup d’envoi des activités commémoratives du 13e anniversaire de la commission Nationale des Marchés Publics a été donné, ce lundi, avec un déjeuner de presse au cours duquel des plaques d’honneur ont été décernés à plusieurs journalistes et Médias dont Radio Télé Vision 2000, Le Nouvelliste, Radio/télévision Nationale et Métropole.

« Aucun Sénateur ne partira l’année prochaine et il ne devrait y avoir d’élections avant 2019 » : Des déclarations du président du Grand corps, Youri Latortue indiquant cependant que le sénat est ouvert aux discussions afin de trouver un compromis sur le dossier du mandat des 10 Sénateurs élus en 2e position lors des législatives de 2015.

Plusieurs organisations de défense des droits humains dont le RNDDH, la JILAP, le Centre d’Analyse et de recherche en droit de l’homme et la CEDH ont boudé, ce lundi, une invitation du président Jovenel Moise à discuter de la conjoncture et des préparatifs pour les Etats Généraux sectoriels de la Nation.

Ces organisations avaient répondu à une précédente invitation, le 27 Novembre dernier, du chef de l’Etat qui pourtant n’était pas présent. Il était suppléé par son chef de cabinet, Wilson Laleau.

Le Dicteur Exécutif du CARDH, Maitre Gédéon Jean estime qu’il n’est pas nécessaire de participer à cette rencontre soulignant que les organisations concernées avaient transmis, à l’Exécutif, un document contenant leurs points de vue sur ces questions

Le Ministère de l’Intérieur et la Fédération des Maires d’Haiti en collaboration avec l’ambassade de France et Cités-Unies de France annoncent l’organisation demain et mercredi, à Port-au-Prince, des 2emes assises sur la coopération « décentralisée franco-Haïtienne ».