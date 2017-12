Astrologie du jour

BELIER

Amour

Vous serez fortement tenté de construire une muraille autour de votre nid d’amour et de vous y enfermer avec votre conjoint ou partenaire, totalement à l’écart du monde extérieur. Si vous pensez que c’est la meilleure façon de protéger votre amour, vous aurez tort. Le protectionnisme conjugal est dangereux, car il comporte le risque d’asphyxie. Célibataire, n’adoptez pas une attitude trop désinvolte envers ceux (celles) que vous voulez conquérir, ou vous aurez droit à des refus catégoriques. Et alors votre amour-propre en prendra un sacré coup !

Argent

Sous l’impulsion de Mars mal aspecté, vous éprouverez une envie pratiquement irrépressible de dépenser votre argent. Afin de prévenir une catastrophe, arrangez-vous pour vous mettre dans l’impossibilité de bourse délier : pas d’argent liquide sur vous, chéquiers et cartes de crédit mis sous clé, etc. ; ou tâchez d’acheter utile, même si ce mot vous fait frissonner d’horreur.

Santé

Grâce à l’appui de Jupiter, vous bénéficierez d’une étonnante résistance à la fatigue et aux maladies infectieuses. Quelques-uns d’entre vous connaîtront peut-être un sentiment de démotivation, mais tout sera oublié après une bonne nuit de sommeil. Votre seul point faible : le dos. Pensez à le muscler. Si vous vous adonnez à un sport, surtout allez-y en douceur.

Travail

Plus vous vous renfermerez sur vous-même et moins votre entourage professionnel se montera coopératif. Une attitude plus ouverte donnerait de meilleurs résultats. Essayez une fois pour voir !

Citation

Les soucis sont la moitié de la vieillesse (proverbe arabe).

Famille/foyer

Le Soleil en cet aspect va vous aider à établir des relations chaleureuses avec les personnes âgées de votre entourage et notamment avec vos parents. Le Soleil protégera aussi vos relations avec vos enfants.

Vie sociale

Vous risquez de vous retrouver dans la solitude et l’ennui qui, contrairement à ce que vous pouvez croire, ne sont pas consécutifs au manque d’intérêt des gens et des choses à votre égard, mais bien plutôt à votre refus de leur prêter attention. « C’est en étant intéressé qu’on devient intéressant » (Van Minh). Ne passez donc plus tout votre temps à contempler votre propre nombril.

Nombre chance

693

Clin d’oeil

Ne considérez pas vos erreurs comme des fautes irréparables.

TAUREAU

Amour

Fortement influencé par la planète Jupiter, vous affirmerez haut et fort que personne ne doit porter atteinte à votre liberté. Votre conjoint ou partenaire recevra le message cinq sur cinq, mais n’appréciera guère votre attitude plutôt provocatrice ! Célibataire, vous aurez envie de vous marier. Mais vous hésiterez de passer devant Monsieur le Maire, ne sachant exactement si l’amour et le mariage peuvent coexister comme vous le souhaitez. Ah, cruel dilemme ! Il est cependant évident que « qui se marie par amour a de bonnes nuits et de mauvais jours » (Gabriel Meurier).

Argent

Le climat astral de la journée pourra marquer pour vous de grandes satisfactions d’ordre matériel dans la mesure où vous ferez passer la raison avant la passion. Méfiez-vous surtout de l’avidité, et comprenez que votre intérêt réel n’est pas forcément dans la ligne d’un gain immédiat. Pensez à cultiver et à développer vos relations : elles vous seront tôt ou tard utiles à vos affaires.

Santé

Neptune sera en aspect dysharmonique, ce qui pourrait affecter votre moral. Si vous vous sentez à plat, voire sujet à la déprime, une bonne chose à faire : lever le pied de l’accélérateur et vous octroyer des moments de détente, si possible à base de massages et de relaxation. Aussi, fuyez le perfectionnisme : rechercher la perfection, c’est très bien, mais, au lieu de vous miner si vous ne l’atteignez pas, regardez ce que vous avez accompli, et vous verrez que c’est déjà beaucoup.

Travail

Il est inscrit dans le Ciel astrologique que tout ce que vous entreprenez aujourd’hui vous conduira inéluctablement à la réussite, à condition toutefois que vous ne cherchiez pas à réaliser ce qui dépasse manifestement vos forces. Fini les appréhensions vagues qui vous assaillaient auparavant ! L’heure sera maintenant à l’efficacité, sous l’égide de Neptune en excellents aspects.

Citation

Le malheur divisé est facile à porter (proverbe arabe).

Famille/foyer

La vie au foyer sera vécue avec beaucoup de calme, car vous aurez la sagesse de laisser au-dehors vos contrariétés de travail et votre humeur maussade qu’elles ont provoquée.

Vie sociale

Sous l’influence de Pluton, vous vous apercevrez tout à coup que vous placiez votre confiance en des personnes qui ne le méritaient pas. Vous prendrez les mesures nécessaires pour vous protéger.

Nombre chance

969

Clin d’oeil

Ne gémissez pas ; sachez que « les malheureux ont toujours tort » (P.-J. Desbillons).

GEMEAUX

Amour

Tout devrait se passer au mieux sur le plan conjugal. Attention cependant à ne pas vous montrer trop possessif : cela pourrait faire fuir votre conjoint ou partenaire. Célibataire, la présente configuration astrale favorisera une ambiance passionnelle. Donc, crescendos de l’âme et lamentos de la chair en perspective ! La Lune, elle, viendra pour donner plus de piquant à votre numéro : vous manierez les mots avec brio, et vivrez l’amour presto, prestissimo !

Argent

Même si votre logement est déjà bel et bien assuré, vérifiez aujourd’hui quel est le montant maximum de l’indemnisation. En effet, certains contrats, souscrits il y a plusieurs années, ne prévoient pas d’indexation. Vous risquez alors de n’obtenir qu’un remboursement très insuffisant pour couvrir les frais occasionnés par un sinistre !

Santé

Surveillez votre coup de fourchette ! Même si vous n’en êtes pas absolument convaincu, l’alimentation joue un rôle clé dans le maintien d’une bonne santé. Et, à force de trop manger et de trop boire, vous pourriez bien connaître quelques ennuis. Sans devenir un ascète, essayez au moins de limiter les quantités de nourriture, et de diminuer les aliments trop gras ou trop sucrés. Mais cela ne vous empêchera nullement de profiter, en gourmet, des plaisirs de la table.

Travail

Vous pourrez vous lancer avec confiance dans un projet qui vous sera présenté aujourd’hui. Vous serez épaulé par des gens influents, et surtout par Jupiter en excellent aspect.

Citation

Il faut être maître de soi pour être maître du monde (Charles Quint).

Famille/foyer

Priorité à votre vie familiale et à vos rapports avec vos proches parents. En cas de mésentente avec l’un d’eux, une réconciliation sera possible grâce au bon influx de Mercure.

Vie sociale

Aujourd’hui, sous l’action de la planète Mercure, l’euphorie, l’optimisme qui se dégageront de votre personne constitueront vos principaux atouts de séduction. Vous n’aurez vraiment pas besoin d’artifices pour charmer tous ceux qui viendront en contact avec vous.

Nombre chance

394

Clin d’oeil

Si vous avez l’impression d’avoir atteint le fond de la vague, dites-vous qu’il est temps maintenant de remonter.

Cancer

Amour

La présente configuration astrale favorisera l’ambiance passionnelle de ce jour. Donc, en couple, crescendos de l’âme et lamentos de la chair en perspective ! Vous ferez un inénarrable duo avec votre conjoint ou partenaire. La Lune, elle, viendra pour donner plus de piquant à votre numéro. Célibataire, le Ciel amoureux sera dégagé et très prometteur. Vous aurez une bonne chance de faire une rencontre importante. Seule ombre à ce tableau idyllique : Saturne en aspect dysharmonique pourra vous rendre excessivement exigeant et irréaliste.

Argent

Nette amélioration de l’état de vos finances. Ce ne sera pas très difficile, d’ailleurs, tant vous avez eu de soucis pécuniaires ! Progressivement, vous aurez la possibilité d’éponger les dettes que vous avez sans doute contractées, et vous aurez même l’occasion d’effectuer des transactions très profitables.

Santé

La relaxation ou des exercices de gymnastique vous feraient le plus grand bien, mais à condition que vous persévériez dans cette optique, sans défaillir une seule fois. La natation ou des promenades en plein air seraient bien agréables et profitables.

Travail

Avec cet environnement planétaire, il y aura une conjugaison harmonieuse de l’esprit d’initiative et des opportunités, qu’il faudra bien entendu saisir au vol. Il y aura également de heures de chance au cours desquelles il faudra multiplier les démarches, les prises de contacts et rechercher les appuis dont on pourra avoir besoin ou dont il faudra savoir se servir dans l’activité professionnelle.

Citation

Aucun homme n’a assez de mémoire pour réussir dans le mensonge (A. Lincoln).

Famille/foyer

Les rapports avec les parents proches seront sous de bons auspices. Vous aurez assez de patience et de bonne humeur pour subir les visites, pas toujours désintéressées d’ailleurs, que l’on vous rendra impromptu. N’hésitez pourtant pas à résister vigoureusement si quelqu’un essaie de s’immiscer dans votre vie privée, notamment dans vos relations avec votre conjoint ou dans la gestion de votre patrimoine.

Vie sociale

Vous serez dans un état d’esprit assez inhabituel et serez encore plus réceptif que de coutume à l’influence de votre entourage. Plus vous fréquenterez des personnes de haut niveau, meilleur sera votre épanouissement moral et spirituel, et plus des portes intéressantes s’ouvriront devant vous.

Nombre chance

612

Clin d’oeil

Ne vous laissez pas dérouter par des concours de circonstances insolites.

LION

Amour

A la faveur des superbes aspects astraux, vous connaîtrez un regain de passion pour celui qui partage actuellement votre vie. Pourquoi ne pas vous offrir une escapade en amoureux, histoire de revivre l’heureuse époque de votre lune de miel ? Célibataire, ne commettez pas d’imprudences ; évitez surtout d’ébranler votre relation actuelle à cause d’une aventure assez agréable mais décidément éphémère que l’espiègle planète Mercure ne manquera pas de vous ménager aujourd’hui.

Argent

Vous aurez intérêt à prendre toutes les décisions nécessaires concernant votre situation financière au cours de cette journée, où de nombreuses planètes vous protégeront. Vous y verrez clair, et vos choix seront particulièrement judicieux.

Santé

Avec Uranus influençant votre secteur santé, c’est certain, vous aurez du mal à tenir en place. Si vous vivez sous tension permanente pour assumer votre quotidien, votre travail et des soirées qui se prolongent, votre corps va réagir désagréablement !

Travail

Les circonstances risquent de vous faire subir des bouleversements, des remises en question dans votre situation professionnelle. Simultanément, vous vous montrerez plus indépendant, parfois même intraitable et imprévisible.

Citation

Incalculables sont les personnes n’ayant jamais eu d’autres opinions que celles de leur journal (G. Le Bon).

Famille/foyer

Jupiter et Saturne vous inciteront à vous montrer assez strict sur la discipline tout en cherchant à protéger vos enfants et à les aider à progresser. Ce climat de fond positif sera toutefois mis à mal par un aspect dysharmonique de Jupiter. Des questions d’argent, notamment, pourront perturber vos relations avec vos enfants.

Vie sociale

Sachez écouter les avis que l’on vous donne en toute bonne foi : ils vous seront utiles prochainement. Une nouvelle rencontre peut vous réserver d’heureuses surprises. Ne laissez pas votre timidité et surtout votre méfiance chronique se mettre en travers. Dites-vous que, si l’homme est souvent un loup pour l’homme, il existe cependant bel et bien de braves gens en ce monde.

Nombre chance

800

Clin d’oeil

Ne vous laissez pas envahir par des idées noires.

VIERGE

Amour

Mercure fera son entrée dans votre Ciel. Résultat : la bonne entente avec votre conjoint ou partenaire s’en trouvera facilitée. Si vous êtes célibataire à la recherche de l’âme soeur, c’est très probablement à l’occasion d’une cérémonie ou d’une fête quelconque que vous ferez la rencontre de votre vie, rencontre qui pourra d’ailleurs débuter de manière très anodine. En tout cas, vous aurez devant vous de belles perspectives d’épanouissement et de bonheur.

Argent

Méfiez-vous des loteries publicitaires organisées par des entreprises de vente à distance. Elles font miroiter des gains fabuleux. Ce ne sont en fait, la plupart du temps, qu’une vaste escroquerie. Répondez aux sollicitations si vous voulez, mais sans bourse délier.

Santé

N’abusez pas des nuits blanches, qui ne font rien d’autre qu’obscurcir votre esprit. Allez vous coucher tôt, et vous aurez des idées de génie. Sachez aussi que si « la nuit porte conseil » (Ménandre), elle le fait beaucoup plus volontiers à ceux qui dorment à poings fermés qu’à ceux qui s’agitent.

Travail

Dans le travail, si vous partez ce jour avec une mentalité de vainqueur, vous aurez déjà gagné la moitié d’une partie qui promet d’être difficile. Mais si vous doutez un seul instant de vos chances de réussir, Jupiter ne vous le pardonnera pas, et il sera inutile de persévérer dans cette affaire.

Citation

Le vrai compliment est celui fait par un ennemi (proverbe persan).

Famille/foyer

Si vous avez des enfants, tout se passera merveilleusement bien aujourd’hui en ce qui les concerne. Si vos enfants vous causaient quelques soucis ces derniers temps, ou si vos relations avec eux étaient tendues et difficiles, vous pourrez compter sur une réelle amélioration.

Vie sociale

Vous ne risquez pas de manquer de copains autour de vous. Mais surveillez tout de même vos propos, car Neptune peut avoir une fâcheuse tendance à provoquer des malentendus.

Nombre chance

253

Clin d’oeil

Efforcez-vous de bien discerner ce qui compte vraiment.

BALANCE

Amour

Vous ferez une forte impression sur votre conjoint ou partenaire aujourd’hui. Bien décidé à ne pas vous laisser manoeuvrer, vous pourriez aller même jusqu’à le menacer de rupture s’il persiste à ne pas tenir compte de vos besoins et de vos désirs ! Si vous êtes solitaire, Vénus, la déesse de l’amour, vous fera vivre dans un climat amoureux agréable. Plus sociable que d’habitude, vous aurez envie de sortir et pourrez donc saisir l’occasion de faire de nouvelles rencontres. Votre charme agira de manière efficace.

Argent

Tout ira bien sur le plan financier si vous restez très prudent et évitez les dépenses inutiles. Mais si vous cédez aux tentations, vous ne pourrez éviter de subir le contrecoup de l’impact négatif de Pluton. Ce ne sera pas non plus le moment de prendre des décisions financières importantes, qu’il s’agisse d’achat, de vente ou de placements.

Santé

La santé n’éveillera aucune sérieuse mise en garde. L’influence de Mars ne devrait occasionner que des petites difficultés respiratoires parfaitement bénignes. Rien de bien original si vous habitez en ville et que la pollution est en hausse !

Travail

Sensible et intuitif, vous saurez utiliser votre flair pour faire des étincelles dans votre travail. Votre ambition va se réveiller, et vous serez très motivé pour réussir. De plus, vous trouverez des aides providentielles.

Citation

L’honneur n’est pas l’honneur s’il n’y a rien à manger (proverbe russe).

Famille/foyer

Vous serez bien décidé à vous montrer plus diplomate, plus conciliant avec votre entourage familial. Tout risque de conflit sera ainsi écarté, et vous jouirez d’un climat d’harmonie et de tendresse dans votre foyer.

Vie sociale

Avec Mars, planète d’action et de dynamisme, influençant votre signe, vous ne risquez pas de vous laisser aller à la paresse. Vos loisirs seront résolument constructifs. Vous pourrez, par exemple, entreprendre de transformer de fond en comble la décoration de votre intérieur, et vous saurez convaincre vos proches de mettre la main à la pâte.

Nombre chance

620

Clin d’oeil

Évitez de vous pencher avec trop de sollicitude sur le sort de certaines personnes.

SCORPION

Amour

Sous l’influence de Jupiter, la planète de la chance, vous aurez droit cette fois à une vie conjugale très sereine. Vous retrouverez une véritable complicité avec votre conjoint, et la joie de vivre régnera à nouveau au sein de votre couple. Célibataire, avec cet aspect de Mercure, vous aurez droit à une certaine animation dans votre vie amoureuse. Cette journée vous réservera sans doute une bonne surprise. Pour une fois, laissez-vous aller à vos désirs et vivez au jour le jour sans vous demander ce que l’avenir vous réserve.

Argent

Avec cette configuration astrale à nette domination uranienne, le pronostic est fort bon en ce qui concerne les placements et les obligations. Les natifs du signe seront bien inspirés dans leurs transactions. L’on pourrait même ajouter qu’ils bénéficieront d’une chance aux jeux de hasard plus grande qu’à l’habitude.

Santé

Les secteurs de santé de votre thème étant vides de planètes, vous bénéficierez d’un bon équilibre en ce moment. Et Mars influençant votre signe vous dotera d’un dynamisme sans faille.

Travail

Pleins feux sur votre vie professionnelle. Votre compétence sera nettement mise en valeur. Attention quand même à ne pas tout gâcher par une excessive vanité, ou une excessive modestie, qui revient pratiquement au même.

Citation

La cupidité est un éternel esclavage (proverbe arabe).

Famille/foyer

Cet aspect de Mercure devrait augurer une période assez calme au foyer. Cependant, la présence d’Uranus pourrait occasionner quelques remous. Rien de négatif, rassurez-vous ; mais comme Uranus n’a pas son pareil pour provoquer des imprévus, vous pourriez être amené à reconsidérer vos plans d’avenir.

Vie sociale

Des relations particulièrement agréables en perspective ce jour si vous vous montrez prêt à entendre les désirs des autres et à y répondre pleinement. Rappelez-vous par ailleurs que « nous plaisons plus souvent dans le commerce de la vie par nos défauts que par nos qualités » (La Rochefoucauld).

Nombre chance

810

Clin d’oeil

Préservez la bonne entente avec votre entourage immédiat.

SAGITTAIRE

Amour

L’entente conjugale sera extrêmement favorisée, surtout si l’un des partenaires, natif de ce signe, appartient au deuxième décan. Des projets à deux pourront être envisagés avantageusement, et certains d’entre vous se découvriront des possibilités de travail en commun. Célibataire, moment très favorable à l’amour. Les liens engagés depuis peu se concrétiseront, les projets aboutiront. Mais pour ceux qui sont du premier décan, un changement radical de vie, mariage ou remariage, n’est pas exclu.

Argent

Il n’est jamais évident que les cailles puissent tomber toutes rôties dans votre bouche. Vous n’aurez qu’un seul moyen d’améliorer votre situation matérielle présente : cesser de rêver et travailler avec acharnement. Inutile de compter sur un hypothétique coup de chance durant cette journée, car certaines planètes seront là pour vous barrer la route. « Travaillez, prenez de la peine ; c’est le fonds qui manque le moins » (La Fontaine).

Santé

Les influences planétaires vous permettront de vous détendre, de vous décontracter, de vous distraire, de profiter pleinement des plaisirs de la vie. Vous aurez de la vitalité, du tonus ; mais ne gaspillez pas votre énergie inutilement.

Travail

Votre vie professionnelle comportera quelques tensions assez vives ; mini-crise possible avec les associés ou partenaires éventuels. Les choses seront plus faciles à vivre si vous exercez une profession libérale ou artistique. Si vous faites de la politique, attendez-vous à des relations musclées : pas de laxisme ; la fermeté sera plus convaincante et plus payante.

Citation

Selon le temps, la manière (proverbe français).

Famille/foyer

Ce qui a trait à votre vie familiale ne subira pratiquement aucune influence astrale en ce moment. Vos relations avec les membres de votre famille iront donc sans histoire leur bonhomme de chemin. Seul point qui pourrait être provisoirement fragilisé : la Lune pourrait vous valoir un moment d’incompréhension avec un de vos frères ou une de vos soeurs.

Vie sociale

N’exigez-vous pas trop des autres ? Il faudra vous faire une raison : en dépit de vos discours, vous ne pouvez changer les mentalités d’un seul coup. Apprenez la tolérance : pour vivre, laissez vivre !

Nombre chance

303

Clin d’oeil

C’est en croyant à fond à ce que vous faites que vous tirerez le meilleur parti de vos chances.

CAPRICORNE

Amour

Cet aspect spécial de Mercure va vous rendre très exigeant avec votre conjoint ou partenaire. Vous ne lui passerez rien, et vous ne serez guère disposé à arrondir les angles. Tâchez de modérer vos exigences si vous voulez préserver l’harmonie de votre couple. Célibataire, vous aurez du mal à y voir clair. Ne vous lancez pas à l’aveuglette dans n’importe quelle histoire d’amour, car vous risquerez une déception. Mais si vous vous montrez raisonnable, vous pourrez cette fois croiser celui (ou celle) qui correspond vraiment à vos souhaits.

Argent

Cet impact du Soleil sera ambigu. D’un côté, votre équilibre financier sera protégé. Mais de l’autre, vous serez d’humeur très dépensière ; vous aurez envie de faire des folies pour aménager votre domicile, soigner votre look ou faire du sport. Prudence !

Santé

Vous serez en très bonne forme grâce à l’influence de Mars en superbe configuration. La protection de cette planète vous vaudra un moral en nette hausse, ce qui aura des répercussions positives sur votre résistance physique.

Travail

Vous vous sentirez si bien dans votre peau, si libre, que vous aurez tendance à prendre votre travail un peu à la légère. Méfiez-vous de cette griserie. Jouissance de la vie n’est pas synonyme de négligence !

Citation

Pessimisme, signe d’impuissance : on est pessimiste parce qu’on se sent incapable de dominer la vie (A. Marbeau).

Famille/foyer

Le superbe soutien de Vénus vous promet pour cette fois de profondes joies familiales, peut-être l’annonce d’un grand bonheur.

Vie sociale

Ne tournez pas systématiquement le dos à tous ceux qui se plaignent de leurs malheurs, les prenant pour des lâches ou les accusant de mauvaise foi. Il faut bien reconnaître que les difficultés de l’existence, sous tous les cieux et à toutes les époques, exercent sur beaucoup de gens une influence démoralisante, voire traumatisante. Ils se trouvent désarmés, désemparés, découragés, en proie à un sentiment d’impuissance et de futilité. Dans ce cas, leur incapacité d’être de joyeux convives au festin de la vie mérite notre compréhension.

Nombre chance

558

Clin d’oeil

Ne menez pas votre profession au détriment de votre vie sentimentale.

VERSEAU

Amour

Célibataire, prudence côté coeur ! Avec Vénus qui ajoute son impact à celui de Mars, vous serez hautement inflammable. Et, surtout, vous deviendrez inhabituellement capable de vous lancer sans précautions dans des déclarations fracassantes. Si vous êtes marié, vous aurez envie de faire table rase du passé et de redémarrer sur de nouvelles bases. Mettez à plat ce qui a pu entraver votre bonheur : ce sera le meilleur moyen de dégager l’horizon.

Argent

La Lune en cet aspect vous donnera de la combativité, mais aussi un besoin de satisfaire toutes vos envies de luxe et de prodigalité. Soyez raisonnable : évitez les dépenses inutiles, pour ne pas vous priver du nécessaire.

Santé

Vous devrez envisager comme objectif prioritaire la lutte contre l’anxiété et la nervosité. Vos efforts auront d’autant plus de chances d’être récompensés que les astres Mars et Mercure ne formeront pas d’aspects négatifs. Jupiter, de son côté, vous donnera l’envie d’améliorer votre look.

Travail

Jupiter en cet aspect vous donnera un grand coup de fouet. Vous vous ferez bien voir de vos collègues et probablement de vos supérieurs par votre grande ardeur au travail.

Citation

Une bonne espérance est meilleure qu’une mauvaise possession (Cervantès).

Famille/foyer

Rapports très constructifs avec votre entourage familial. Vous rendrez de grands services à de proches parents, et ils vous en seront reconnaissants. D’ailleurs, ils sauront vous renvoyer l’ascenseur dès que possible.

Vie sociale

L’influence de Saturne vous sera nettement profitable. Elle laisse présager des chances dans le domaine de l’amitié. De plus, elle permettra à bon nombre de natifs concernés d’utiliser leurs relations personnelles pour en tirer un avantage substantiel sur le plan du travail ou de la carrière.

Nombre chance

171

Clin d’oeil

Montrez-vous capable de réfléchir calmement et objectivement.

POISSONS

Amour

Les couples déjà formés resteront stables mais préféreront se consacrer ensemble à l’accroissement de leur bien-être matériel ou à la consolidation de leur position sociale ; en d’autres termes, l’amour pur et dur sera cette fois relégué au second plan, mais sans dommage. Célibataire, vous aurez envie de mettre un peu de piquant dans votre vie sentimentale. Mais là encore, gardez la mesure, car vos partenaires, hommes ou femmes également, ne sont pas toujours disposés à vous suivre dans vos expériences.

Argent

Avec la Lune mal aspectée, vous aurez bien du mal à résister à l’envie de dépenser tout votre argent. Vos goûts du luxe se révéleront dans tout ce qu’ils ont de plus époustouflant ! Attention, danger mortel !

Santé

Avec Vénus, qui est non seulement la déesse de l’amour mais aussi de la joie de vivre et du bien-être, vous pouvez espérer bénéficier d’un excellent tonus de base. Tous ceux d’entre vous qui sortent de problèmes de santé vont voir leur état s’améliorer notablement. Un bémol cependant : Vénus rend très gourmand et, lorsque l’on est sous son influence, on a en général un vigoureux coup de fourchette !

Travail

Excellentes perspectives dans le domaine professionnel. Vous pourrez développer sensiblement votre situation et, mieux encore, jouir d’un grand prestige.

Citation

Le bonheur est né de l’altruisme et le malheur de l’égoïsme (Bouddha).

Famille/foyer

Vos proches seront en forme, et vos relations avec eux se dérouleront dans une ambiance relativement facile. Reste que vous serez les uns et les autres très occupés par vos emplois du temps respectifs et que, si vous vous croisez, ce sera plutôt en coup de vent !

Vie sociale

Avec cet aspect de Mercure, vous pourrez vous montrer sous votre meilleur jour, rechercher l’esprit de conciliation plutôt que l’affrontement. Gardez une attitude calme et mesurée : ce sera votre meilleur garant de progrès et cela vous évitera problèmes et difficultés.

Nombre chance

811

Clin d’oeil

Prenez le temps d’ordonner vos pensées et de choisir votre direction.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

