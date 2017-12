Éphéméride du jour ….., 4 Décembre 1642 // Décès d’Armand Jean du Plessis, cardinal de Richelieu, homme d’état Français

4 Décembre 1642 Décès d’Armand Jean du Plessis, cardinal de Richelieu, homme d’état Français

Le cardinal de Richelieu naît sous le nom d’Armand Jean du Plessis. En 1606, il est nommé évêque de Luçon et montre rapidement de grandes qualités d’administration. Il est alors chargé de représenter le clergé aux Etats généraux en 1614 et s’attire rapidement les faveurs de la régente Marie de Médicis et du maréchal Concini. Ces derniers le nomment secrétaire d’Etat deux ans plus tard.

Lorsque Louis XIII, fils de Marie de Médicis fait assassiner Concini, Richelieu suit la reine en exil, au château de Blois. A force d’efforts et de diplomatie, il parvient à réconcilier le roi et sa mère. Il est nommé cardinal en 1622 puis entre au Conseil en 1624. Il ne tarde pas à en prendre la tête et exerce son autorité sur le pays en compagnie du roi. Afin d’asseoir définitivement le pouvoir royal, il s’applique à en éliminer tous les opposants, notamment au sein de la noblesse. Il assure une politique de réforme, tournée vers le développement économique et colonial. Richelieu lutte également vigoureusement contre le protestantisme, oblige La Rochelle à la reddition et instaure la paix d’Alès, qui accorde aux protestants la liberté de culte mais leur ôte tous pouvoirs.

Les méthodes fiscales du cardinal sont loin d’être appréciées et il doit faire face à de nombreuses révoltes. Par ailleurs, la politique qu’il mène contre les Habsbourg ne plaît pas à Marie de Médicis et au parti dévot, ni à Anne d’Autriche, femme de Louis XIII, qui est elle-même une Habsbourg. Tous tentent de faire destituer le ministre. Richelieu avait en effet envahit la Valteline, Mantoue et Pignerol. Mais cet événement, appelé la journée des Dupes, est un échec et Richelieu conserve le pouvoir. Toujours contre les Habsbourg d’Autriche, il s’allie à la Suède et entre dans la guerre de Trente Ans en 1635. Il crée la même année l’Académie française.

Le personnage du cardinal de Richelieu a été immortalisé par Alexandre Dumas dans les Trois mousquetaires. Un rosier ancien de couleur pourpre porte aussi son nom.

————————————————————————————–

Aujourd’hui, 4 Décembre 2017

338ème jours de l’année, 49ème semaine de l’année

27 jours avant la fin de l’année

Ce jour était officiellement dénommé jour du sapin dans le calendrier républicain français.

Journée nationale

Inde : jour de la marine

Pologne : jour des mineurs

——————————————————————————————————————

UN FAIT A RETENIR

4 Décembre 1918 Woodrow Wilson devient le 1er président américain à faire une visite officielle à l’étranger

Il a assisté à la Conférence de paix de Versailles

——————————————————————————————————————

HAITI

4 Décembre

1792 Triomphe des affranchis sur les colons blancs

Les affranchis du Cap qui s’étaient retranchés au au Haut-du-Cap après un combat que leur livrèrent les petits blancs de la ville, revinrent au Cap avec l’aide d’esclaves noirs devenus insurgés. Sonthonax et Rochambeau vinrent à leur rencontre.

1803 Les derniers contingents français quittèrent Saint Domingue

L’indépendance d’Haiti est faite. 201 ans après, en mars 2004, des soldats français foulèrent à nouveau le sol d’Haiti sous le vocable de « forces internationales intérimaires ».

1945 André Bréton arrive à Port-au-Prince

Poète français et fondateur du mouvement surréaliste, il arrive à la capitale, invité par l’institut Français d’Haiti pour prononcer une série de conférences sur son mouvement, mais une atmosphère révolutionnaire y règne

——————————————————————————————————————

La Pensée du Jour

«Les plus nobles conquêtes sont celles des cœurs et des affections.»

Cardinal de Richelieu

———————————————————————————————————————

PRENOM DU JOUR

Sainte Barbara mais aussi Barbe, …

Patronne des mineurs, des pompiers et des artilleurs, Sainte-Barbe subit le martyre, sans doute entre 235 et 313. Son propre père l’acheva en la décapitant à la hache. Les Barbara sont intuitives et rêveuses. Leur couleur : le jaune. Leur chiffre : le 7.

——————————————————————————————————————————

Aujourd’hui

Lundi 04 Décembre 2017 Pleine Lune

Dimanche 10 Décembre 2017 Dernier Quartier

L’Ere des Sagittaire, Comprise entre le 23 Novembre et le 21 Décembre

———————————————————————————————————————

LE CULTUREL CHEZ NOUS

——————————————————————————————————————————-

MIZIK LAKAY

Wesner Belgarde «lago lago nwèl»

Pour découvrir la musique de Wesner Belgarde «lago lago nwèl» cliquez sur le lien qui se trouve sur notre site :

https://www.youtube.com/watch?v=yCTN1upD1Ck

On dit bonjour Noel, avec ce morceau de Wesner Belgarde, notre Papa Noel Haïtien, qui ne cesse depuis des années de nous enivrer avec la magie de Noel à travers ses musiques de Noel.

Lago lago nwèl daté 1999.

—————————————————————

FOKAL- Jusqu’au vendredi 22 décembre- à partir de 4H

Exposition

Conçue par Michèle Lemoine et Carine Schermann, dans le cadre de la Journée internationale des droits de l’homme, le10 décembre. À noter que le thème de cet événement qui précède conférences, projections-débats, causeries et ateliers est « Lutter pour l’humain».

Université Quisqueya- 16 décembre 2017

Journée porte ouverte

Comprendre et lire Jean-Claude Charles

Autour de l’écrivain haïtien Jean-Claude Charles en prélude au 10ème anniversaire de sa mort. Thème retenu : « Comprendre et lire Jean-Claude Charles dans le contexte du monde Contemporain ».

Par Les associations culturelles Phrase ambulante et PASSAGE (Promotion de l’Action Sociale Symbolique et artistique pour une Génération Emancipée)

—————————————————————

L’actualité du monde, dans le passé

4 décembre 2009 Explosion accidentelle dans un café en Russie

Au moins 98 personnes ont été tuées et 135 personnes ont été blessées dans un incendie provoqué par des feux d’artifice dans un café à Perm (Oural, centre de la Russie) dans la nuit de vendredi à samedi, selon un nouveau bilan des services de secours, les autorités excluant un acte terroriste.

De nombreux blessés sont dans un état grave, laissant craindre que le bilan ne s’alourdisse. Environ 200 personnes, pour la plupart des employés de l’établissement et leur famille, célébraient le huitième anniversaire du café, Le Cheval boiteux.

4 décembre 2005 Décès – Gloria Lasso, 83 ans

Gloria Lasso était l’archétype de la chanteuse exotique dans les années 50.

Elle laisse le souvenir d’une artiste pulpeuse au sang chaud, autant en raison de ses origines espagnoles que de ses nombreux mariages; populaire en France, avec notamment l’Étranger au paradis dans les années 50 puis 60, mais ensuite victime de la montée du rock, Gloria Lasso se produisait surtout en Amérique latine depuis les années 70.

4 décembre 1999 Le parc national de Miguasha est fait site naturel du Patrimoine mondial de l’UNESCO

Le parc national de Miguasha a été inscrit sur la prestigieuse Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en tant que site naturel, le seul au Québec, l’arrondissement historique du Vieux Québec étant une site culturel.

Situé dans la région du Québec méridional, sur la côte sud-ouest de la péninsule gaspésienne, le parc national de Miguasha est un site paléontologique remarquable, considéré comme la meilleure illustration de la période du dévonien ou « âge des poissons ».

Datée de 370 millions d’années, la formation d’Escuminac, dévonien supérieur, renferme cinq des six groupes de poissons fossiles associés à cette période. L’importance de ce site tient au fait qu’on y trouve la plus grande concentration de spécimens fossiles de poissons à nageoires charnues – en état exceptionnel de conservation – qui sont les ancêtres des premiers vertébrés terrestres respirant de l’air : les tétrapodes.

4 décembre 1996 Alanis Morissette est nommée artiste de l’année aux Billboard Music Awards

alanis-morissette-est-nommee-artiste-de-lannee-aux-billboard-music-awards/clip-image026.jpg

Alanis Nadine Morissette (née le 1er juin 1974 à Ottawa, au Canada) est une chanteuse de rock canadienne. Sa carrière internationale a commencé en 1995 avec l’album Jagged Little Pill, qui a connu un succès considérable (33 millions de disques vendus).

4 décembre 1993 Décès – Frank Zappa, 52 ans

Frank Vincent Zappa (né à Baltimore et mort à Los Angeles) est un musicien, guitariste, auteur-compositeur, interprète, ingénieur du son, producteur, satiriste et réalisateur américain.

Le chanteur, compositeur et guitariste Frank Zappa, considéré comme le plus grand interprète satirique de la musique rock, meurt d’un cancer de la prostate. Il a formé The Mothers Of Invention en 1965 et joué dans les films 200 Models et Baby Snakes.

Pendant sa carrière musicale de 33 ans, Zappa a prouvé qu’il était l’un des musiciens-compositeurs les plus prolifiques de son époque, en réalisant plus de 60 albums, la plupart d’entre eux constitués de compositions originales. Il était aussi un guitariste (électrique) renommé et un ingénieur-producteur doué qui a réalisé lui-même presque tous les enregistrements qu’il a faits après ses débuts en 1966.

Il a été admis au Temple de la renommée du rock and roll en 1995.

4 décembre 1988 Dernière apparition de Roy Orbison

Roy Orbison se produit pour la dernière fois sur scène, à Akron en Ohio et il chante It’s Over (c’est fini).

Deux jours plus tard, il mourra terrassé par une crise cardiaque.

4 décembre 1981 Décès – Ruth Lowe, 67 ans

On lui doit l’immortelle I’ll Never Smile Again, enregistrée par Frank Sinatra, alors qu’il était soliste avec l’orchestre de Tommy Dorsey, avec le concours du groupe Pied Pipers. En 1940 la chanson est devenue le plus grand succès de Tommy Dorsey, demeurant douze semaines en tête du Hit Parade.

4 décembre 1980 Décès – Francisco Sá Carneiro, 46 ans

Francisco Sá Carneiro est un homme politique portugais, premier ministre du pays depuis janvier. Il périt dans un accident d’avion, peu après son décollage dans un appareil Cessna à l’aéroport de Lisbonne.

4 décembre 1977 Sacre de Bokassa

Le président « à vie » de la République Centrafricaine, Jean-Bedel Bokassa, est sacré empereur à Bangui en compagnie de son épouse Catherine.

Il prend le titre de Bokassa Ier. Cinq mille personnes sont invitées à la fastueuse cérémonie où le nouvel empereur a revêtu la même tenue que celle que portait le maréchal Ney au sacre de Napoléon Ier. Bokassa dirigera le pays d’une main de fer avant d’être renversé par son neveu, David Dacko, le 20 septembre 1979.

4 décembre 1976 Décès – Benjamin Britten, 63 ans

Benjamin Britten est considéré comme le plus grand compositeur britannique du siècle.

Enfant prodige, il a commencé à composer à l’âge de cinq ans. On lui doit de nombreux opéras (Peter Grimes, The Rape of Lucretia, Death in Venice), des concertos, de la musique de chambre et de la musique de films, notamment pour le film Mort à Venise.

4 décembre 1969 Naissance – Patrick Masbourian

Patrick Masbourian est un animateur et réalisateur québécois, né aux États-Unis de parents français d’origine arménienne.

Il a commencé sa carrière télévisuelle en participant à La course destination monde, une émission de la télévision de Radio-Canada consistant à donner leur chance à de jeunes reporters-cameramen en leur confiant des reportages internationaux. Il a remporté le 3e prix lors de la saison 1990-91, la Course Europe-Asie.

Par la suite, il a rejoint l’équipe de Marc Labrèche dans l’émission La fin du monde est à sept heures de 1997 à 2000. Puis il est devenu l’animateur de La revanche des Nerdz, émission quotidienne de la chaîne Z-Télé, pendant ses sept premières saisons. En 2008, il anime l’émission Vous êtes ici à la radio de Radio-Canada.

4 décembre 1961 Démission de Marcel Chaput du Conseil de recherches pour la défense

Marcel Chaput, le président du Rassemblement pour l’indépendance nationale (RIN), remet sa démission comme employé du Conseil de recherches pour la défense.

Cette démission prend les allures d’un coup d’éclat alors que Chaput annonce qu’il ne s’exprimera dorénavant qu’en français. Elle survient un mois et demi après le premier congrès du RIN tenu les 28 et 29 octobre 1961. Chaput avait alors succédé à André d’Allemagne à la présidence du mouvement.

Le congrès avait également permis l’adoption de nombreuses résolutions portant sur le statut du français, l’émission d’obligations par le gouvernement du Québec, la visibilité du fleurdelisé et l’éducation gratuite. Le président sortant, d’Allemagne, affichait alors sa satisfaction pour le travail accompli depuis la fondation du RIN, en 1960.

À ses yeux : « Ce que nous voulons, c’est tout simplement être membres d’une société que nous puissions accepter, c’est-à-dire d’une société qui offre à l’homme des instruments nouveaux d’épanouissement dont le premier est la liberté. » D’Allemagne se réjouit particulièrement du fait que l’idée d’indépendance ait gagné beaucoup de crédibilité depuis que le RIN en parle.

4 décembre 1957 Elvis chante Noël

Alors que nombre de stations de radio ont frappé d’interdit l’album de Noël d’Elvis Presley, un disc-jockey de Kingston, en Ontario, fait tourner le disque et invite ses auditeurs à donner leur opinion. Des 800 appels reçus, seulement 56 se disent opposés à ce que le King interprète des chants sacrés.

4 décembre 1954 Ouverture du premier Burger King

Burger King est une grande chaîne de restauration rapide qui compte plus de 11 550 lieux de vente dans 71 pays, dont les deux tiers aux États-Unis.

La plupart des points de vente Burger King sont implantés aux États-Unis et au Canada. Leurs quartiers généraux sont situés à 5505 Blue Lagoon Drive, près de Miami en Floride, le lieu d’origine du restaurant. En Australie, les 300 restaurants Burger King portent le nom de Hungry Jack’s.

Le premier restaurant de la chaîne est ouvert à Miami en ce jour sous le nom d’Insta Burger King par James McLamore et David Edgerton, deux étudiants de la School of Hotel Administration de l’Université Cornell. McLamore avait visité le restaurant appartenant aux frères Mc Donald à San Bernardino en Californie et, comprenant le potentiel d’un tel service de restauration, décidé d’en créer sa propre version.

4 décembre 1950 Navires canadiens à la rescousse

Les NCSM Athabascan et Cayuga évacuent les troupes américaines et bombardent le port de Chinnampo (Corée).

Opérant à partir de la base de Sasebo au Japon, ces deux navires de guerre passèrent les dix mois suivants essentiellement dans des missions d’appui-feu au profit des forces des Nations Unies engagées contre les envahisseurs communistes.

4 décembre 1949 Naissance – Michel Pagé

Natif de Saint-Basile-de-Portneuf, Michel Pagé a été élu pour la première fois comme député en 1973.

Durant sa carrière politique de près de 20 ans, il a occupé plusieurs fonctions, notamment ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation dans le cabinet Bourassa de 1985 à 1990 et ministre de l’Éducation de 1990 à 1992. Cet avocat de formation a également été whip de l’opposition officielle et président du caucus des députés libéraux dans les années 1980.

Après son retrait de la vie politique en novembre 1992, Michel Pagé a occupé divers postes de direction à la papetière Donohue, Radio-Québec, InterCanadien et la Commission canadienne du lait.

4 décembre 1946 Frank Roncarelli paie la caution pour 400 Témoins de Jéhovah

Le restaurateur montréalais Frank Roncarelli Année: 1946 © nd Auteur: inconnu Commanditaire: La Presse Référence: La Presse

Vers la fin de 1944, les Témoins de Jéhovah se lancent dans une vaste opération de porte-à-porte, distribuant leur journal La Tour de garde.

Le clergé, soutenu par le gouvernement unioniste de Maurice Duplessis, dénonce cette action et encourage les arrestations qui sont effectuées entre 1944 et 1946. C’est alors qu’intervient le restaurateur Roncarelli qui paye le cautionnement des Témoins de Jéhovahs. Ceux-ci reprennent du service en dénonçant la haîne du gouvernement à leur endroit. Outré par l’attitude du restaurateur Roncarelli, le premier ministre Duplessis lui fait retirer son permis de boisson.

Un vent de protestation s’élève à travers le Canada devant cette mesure arbitraire. Tentant de se faire entendre devant un juge, Roncarelli loge une plainte contre Maurice Duplessis lui-même. En 1959, le premier ministre sera reconnu coupable d’avoir outrepassé ses fonctions et contraint de payer une amende à Roncarelli. Il ira en appel.

4 décembre 1945 Naissance – Roberta Bondar, astronaute

Roberta Bondar est la première femme canadienne dans l’espace.

Elle commence son entraînement pour devenir astronaute en 1984 et, en 1990, elle est choisie pour être spécialiste charge utile dans la première mission internationale du laboratoire de microgravité (IML-1).

Elle vole sur la navette Discovery de la NASA lors de la mission STS-42 du 22 au 30 janvier 1992, dans laquelle elle réalisa dans expériences dans le laboratoire spatial. C’était la première mission internationale de laboratoire de microgravité, une mission qui allait utiliser des résultats de partout dans le monde pour étudier l’effet de l’apesanteur sur le corps humain.

La docteure Bondar quitta l’agence spatiale canadienne en 1992 pour poursuivre ses recherches. Elle a ensuite été présidente de l’Université Trent.

4 décembre 1944 Les soldats canadiens entrent dans Ravenne

Les chars d’assaut de la 5e division blindée canadienne entrent dans Ravenne et prennent la ville. Depuis le 2 décembre, des troupes alliées se rapprochaient et cernaient la ville. Quelque 800 partisans locaux se rassemblent pour aider les alliés à nettoyer le secteur.

4 décembre 1944 Naissance – Dennis Wilson, membre et batteur des Beach Boys

Dennis Wilson était membre et batteur du groupe The Beach Boys avec ses frères Brian et Carl.

Dennis Wilson, hormis ses interprétations des plus beaux solos vocaux du groupe, est également connu pour avoir fréquenté quelque temps le tueur en série et gourou Charles Manson. Ils ont partagé un appartement au 14400 Sunset Drive à Beverly Hills.

Il se noie en nageant depuis son bateau. Avec l’aide du Président Reagan, il eut des funérailles en mer, privilège réservé au personnel de la Navy.

4 décembre 1944 Naissance – Anna McGarrigle

Les deux soeurs chantent en français et en anglais et jouent du piano, de la guitare, de l’accordéon et du banjo.

Kate et Anna sont nées à Montréal de souches anglaise et francophone québécoise. Elles ont grandi au village de Saint-Sauveur-des-Monts, dans les Laurentides. Élevées au sein d’une famille de musiciens, elles ont étudié très jeunes le piano avec les religieuses du village. Chez Les McGarrigle, on aimait chanter au salon, autour du piano.

Devenues vedettes locales dans le domaine de la musique folk, elles n’ont pas tardé à composer leurs propres chansons, dont certaines se retrouvèrent rapidement au répertoire de plusieurs artistes établis. Elles enregistrent leur premier album en 1976. Depuis, Kate et Anna McGarrigle ont donné quantité de concerts en Amérique et en Europe. Elles ont participé à des dizaines de festivals et sont montées sur scène avec les plus grands artistes du folk international.

En 2003, elles présentent au public leur deuxième projet entièrement francophone intitulé La vache qui pleure.

4 décembre 1941 Naissance – François Barcelo

Né à Montréal, il enseigne 1963-64, puis devient rédacteur publicitaire au service de plusieurs agences.

Outre les romans qu’il a publiés depuis 1981, il est l’auteur de plusieurs nouvelles. En 1988, il a pris sa retraite des travaux de publicité et partage son temps entre l’écriture et les voyages, faisant son premier tour du monde en 1990. Il habite St-Antoine-sur-Richelieu depuis 1992. Passionné de course à pied, il a également conçu et rédigé un recueil d’itinéraires de jogging pour Montréal. Il a fait quelques romans pour la jeunesse.

4 décembre 1939 Naissance – Freddy Cannon

Freddy Cannon, de son vrai nom Freddy Picariello, est un chanteur, guitariste et auteur-compositeur américain de rock and roll.

Il change de nom en 1959, lors de la signature d’un contrat avec Frank Slay et Bob Crewe des disques Swan.

4 décembre 1937 Naissance – Donnelly Rhodes

Donnelly Rhodes est né et a fait des études à l’école de théâtre de Winnipeg au Manitoba et sera plus tard diplômé de l’école de théâtre du Canada à Montréal.

Sa carrière d’acteur commence en 1956 dans Reprisal! mais elle débute réellement en 1968 avec le téléfilm The Smugglers. Il tournera d’ailleurs dans des séries TV comme Magnum, Sliders, X Files etc.

4 décembre 1922 Naissance – Gérald Philipe

Gérard Philipe de son vrai nom Gérard Philip, est un acteur de théâtre et de cinéma français.

Gérard suit toute sa scolarité au lycée de l’Institut Stanislas de Cannes tenu par les Marianistes où il est bon élève. Il y obtient, au début de la guerre, son bac. Inscrit à la faculté de droit à Nice en 1942, son père le destine à une carrière de juriste, mais, rencontrant de nombreux artistes réfugiés sur la Côte d’Azur, alors en zone libre depuis 1939, il décide de devenir comédien. Sa mère le soutient dans ce choix.

En pleine gloire et à l’apogée de sa popularité, alors qu’il vient de finir le tournage du film La fièvre monte à El Pao de Luis Buñuel au Mexique, il est emporté par un cancer du foie foudroyant à Paris, quelques jours avant son 37e anniversaire, plongeant dans la tristesse ses nombreux admirateurs. Conformément à ses dernières volontés, il est enterré, vêtu du costume de Don Rodrigue (Le Cid), dans le petit cimetière de Ramatuelle.

4 décembre 1913 Naissance – Robert Adler

Robert Adler, né à Vienne, est un ingénieur et inventeur américain. Il a émigré aux États-Unis en 1937.

Il est embauché en 1941 par la société Zenith Electronics, un fabricant de postes de télévision, où il y fit toute sa carrière. Il a déposé pas moins de 180 brevets, dont celui de la télécommande sans fil (à ultrasons, 1956), qu’il a inventée avec son ami Eugene Polley. La télécommande est née grâce à la société Zenith qui, dans les années 1950, avait demandé à une vingtaine d’ingénieurs de développer un moyen de changer les chaînes sans avoir à se déplacer jusqu’au poste.

Adler est mort dans la maison de retraite dans laquelle il résidait, à Boise, dans l’Idaho, suite à une insuffisance cardiaque.

4 décembre 1912 Naissance – « Pappy » Boyington, as de l’aviation

Né à Coeur d’Alene, dans l’Idaho, il fut admis dans le corps des Marines en 1936.

En 1941, il rejoignit l’American Volunteer Group en Chine (les célèbres Tigres Volants de Claire Lee Chennault) où il fut crédité de la destruction de six appareils japonais. Le 16 septembre 1943, Boyington abattit cinq chasseurs japonais lors d’une escorte de bombardiers. Il devint ainsi le premier as en un jour sur Corsair.

Le 3 janvier 1944, il en était à 26 victoires (comprises celles obtenues lors de son passage au sein de l’AVG). Ce jour-là, lors d’une mission sur Rabaul, il réussit à détruire deux autres chasseurs ennemis, mais son appareil fut touché au réservoir et prit feu : il put sauter en parachute et, pendant les 20 minutes suivantes, il fut mitraillé par les chasseurs japonais.

ll fut blessé puis récupéré par un sous-marin japonais peu de temps avant la tombée de la nuit. Les Japonais ne signalèrent jamais qu’ils l’avaient capturé et Boyington reçut la Médaille d’Honneur à titre posthume (on le croyait mort). Ses 28 victoires firent de lui l’As des As des Marines. Il passa les 18 mois suivants en captivité avant d’être libéré à la fin de la guerre par les Japonais. C’est ainsi qu’il reçut, en mains propres cette fois, les décorations qui lui avaient été attribuées.

Pendant la seconde guerre mondiale, Greg « Pappy » Boyington, était à la tête d’une escadrille. Celle-ci était composée de marginaux et d’aventuriers qui devinrent la terreur du Pacifique Sud. Signalons que l’escadron de Pappy Boyington, « les Têtes Brûlées », dans son ensemble, fut crédité de 168 appareils ennemis détruits ou endommagés au cours de 1 776 missions de combat, lors de ses deux tours d’opérations de six semaines. Huit de ses pilotes se virent décerner le titre d’as.

4 décembre 1909 Sports – Jack Laviolette : premier joueur du Canadien

Hockeyeur, joueur de crosse, aviateur et pilote automobile, Jack Laviolette fut pendant 15 ans l’athlète le plus populaire à Montréal. Trois faits d’armes assurent sa pérennité dans les encyclopédies du hockey. Mais l’histoire a oublié qu’il a aussi été l’athlète le plus casse-cou, le plus populaire et le plus progressiste de sa génération. Pour avoir une idée de la grandeur du personnage, imaginez Guy Lafleur et Gilles Villeneuve dans un seul corps.

4 décembre 1909 Sports – Le Canadien de Montréal voit le jour

La National Hockey Association (NHA), un nouveau circuit professionnel de hockey, accueille dans ses rangs le Canadien de Montréal, une équipe qui sera représentative de la population francophone de la métropole.

L’événement s’est déroulé à l’hôtel Windsor de Montréal, chambre 129. Les autres formations qui évolueront dans la NHA seront le Cobalt, le Renfrew et le Haileybury, trois équipes de l’Ontario, ainsi que les Wanderers de Montréal. Un homme d’affaires ontarien, J. Ambrose O’Brien, est le propriétaire de l’équipe.

Équipe prestigieuse, elle détient le record du plus grand nombre de conquêtes de la coupe Stanley dont cinq remportées consécutivement de 1956 à 1960. Plusieurs hockeyeurs renommés y ont fait leur marque dont Aurèle Joliat, Maurice Richard, Jean Béliveau, Jacques Plante, Yvan Cournoyer et Guy Lafleur.

4 décembre 1909 Sports – Première coupe Grey des champions des divisions est et ouest

En juin 1909, Lord Grey offre un trophée qui récompensera le gagnant du championnat de rugby football amateur du Canada. La coupe Grey était née.

Le premier match pour l’obtention de la coupe a lieu en ce jour au parc Rosedale de Toronto. L’Université de Toronto affronte le Parkdale Canoe Club, qu’elle bat 26-6 devant 3 807 spectateurs. Cependant, Toronto ne reçoit pas le trophée. En effet, dans tout ce brouhaha, les secrétaires du gouverneur général ont totalement oublié de faire confectionner la coupe.

C’est le joaillier Birks de Toronto qui fabrique la coupe en un temps record, pour la somme de 48 $. Enfin, en mars 1910, la coupe Grey est remise au premier champion, l’Université de Toronto. Le 3 décembre 1921 la coupe Grey sera remise aux champions des divisions est et ouest des équipes professionnelles.

4 décembre 1905 Sarah Bernhardt à Québec

L’actrice française Sarah Bernhardt effectue son unique passage à Québec, à l’âge de 61 ans.

Elle fait salle comble à l’Auditorium, le plus grand théâtre de Québec, malgré la condamnation du clergé qui considère le théâtre de la « divine Sarah » comme un ennemi de la morale chrétienne. Le 4 et le 5 décembre 1905 à l’Auditorium (aujourd’hui le Capitole) de Québec, la divine Sarah Bernhardt, grande actrice française, se produisait pour la première – et dernière- fois dans cette ville. Un événement mémorable.

Le clergé n’aimait pas le programme et la vedette à l’affiche. Allaient être joués La dame aux camélias (le 4), Angelo, tyran de Padoue et Adrienne Lecouvreur (le 5). Mgr Paul Bruchési, archevêque de Montréal, avait même demandé aux gens de ne pas assister au spectacle de Sarah Bernhardt.

« …Nous supplions donc nos pieuses familles, si attachées encore au devoir et à la vertu, d’être sur leurs gardes, de s’abstenir de ce qu’elles sauront être pour elles une occasion de faute, et de préférer à tout l’honneur de leur foyer et le salut de l’âme de leurs enfants. » Heureusement, plusieurs ne l’ont pas écouté. Le correspondant du Quebec Mercury a, quant à lui, a bien aimé la représentation du 4.

4 décembre 1902 La prohibition débute en Ontario

La police de l’Ontario fait ici une descente au bar clandestin d’Elk Lake City et jette les barils de whisky à l’eau.

La décision de prohiber la vente d’alcool en Ontario s’est prise par référendum : 199 749 pour et 103 542 contre.

4 décembre 1902 Décès – Charles Henry Dow, 51 ans

Charles Henry Dow était un journaliste américain, créateur de la société d’informations boursières Dow Jones & Company et du journal économique The Wall Street Journal.

Né à Sterling dans le Connecticut, Charles Dow n’a jamais fini ses études supérieures et devient journaliste. Il chercha à prédire l’activité du New York Stock Exchange (NYSE). Dans ce but, il fut à l’origine de la Théorie de Dow et est, de ce fait, considéré comme le père de l’analyse technique. Son nom est associé à celui d’Edward Jones; ils ont fondé le fameux indice de la bourse de New York : le Dow Jones. Son nom au long est le Dow Jones Industrial Average (DJIA).

4 décembre 1892 Naissance – Francisco Franco

Il a été le leader des forces nationalistes durant la guerre civile espagnole (1936-1939).

Francisco Franco était un militaire et homme d’État espagnol. Il exerça la fonction de chef de l’État espagnol de 1939 à 1975, présidant un gouvernement autoritaire et dictatorial avec le titre de Caudillo. En 1947, il décréta que l’Espagne était une monarchie.

Les certificats de naissance espagnols sont sans doute de fort longs documents. Son nom au long était Francisco Paulino Hermenegildo Teódulo Franco y Bahamonde Salgado Pardo de Andrade Franco.

Il est décédé à Madrid après une longue période d’acharnement thérapeutique.

4 décembre 1866 Naissance – Wassily Kandinsky

Wassily Kandinsky est un peintre russe et un théoricien de l’art né à Moscou et mort à Neuilly-sur-Seine.

Considéré comme l’un des artistes les plus importants du XXe siècle aux côtés notamment de Picasso et de Matisse, il est le fondateur de l’art abstrait : il est généralement considéré comme étant l’auteur de la première œuvre non figurative de l’histoire de l’art moderne, une aquarelle de 1910 qui sera dite « abstraite ». Certains historiens ou critiques d’art ont soupçonné Kandinsky d’avoir antidaté cette aquarelle pour s’assurer la paternité de l’abstraction sous prétexte qu’elle ressemble à une esquisse de sa Composition VII de 1913.

4 décembre 1858 Naissance – Chester Greenwood

Chester Greenwood est l’inventeur du cache-oreilles.

L’histoire du cache-oreilles a commencé alors que Chester Greenwood n’était qu’un enfant de 15 ans. Jouant dehors par grand froid, Greenwood était frustré d’avoir toujours les oreilles gelées et d’être obligé de s’enrouler le foulard sur la tête pour se protéger du froid. Il entra à l’intérieur, forma deux boucles d’oreilles rondes à l’aide d’un fil de fer et demanda à sa grand-mère d’y coudre de la fourrure pour ensuite les relier ensemble. C’est ainsi qu’est né le cache-oreilles.

On peut s’interroger sur la qualité du design : la fourrure ne devrait-elle pas être en contact avec les oreilles?

4 décembre 1816 James Monroe élu président des États-Unis

Il fait ses études à l’université William et Mary, se bat dans l’armée continentale et pratique le droit à Fredericksburg, en Virginie. Ses parents, Spence Monroe (1727-1774) et Elizabeth Jones (née vers 1729) sont de riches fermiers.

Il rejoint les anti-fédéralistes au début de sa carrière politique et défend la politique de Thomas Jefferson. Il est élu au Sénat puis nommé ambassadeur en France, dont il défend les positions de 1794 à 1796. Plus tard, et sous la direction de Jefferson, il négocie l’achat de la Louisiane.

Il est élu en battant le candidat fédéraliste.

4 décembre 1808 En Espagne, Bonaparte abolit le tribunal de l’Inquisition

Joseph Bonaparte, le frère aîné de Napoléon, règne sous le nom de Joseph-Napoléon Ier dès son arrivée en Espagne.

Son court règne ibérique est quasiment totalement occupé par les combats menés à la fois contre les insurgés espagnols et le général anglais Arthur Wellesley. À l’exception des périodes où Napoléon se trouve dans la péninsule, Joseph ne parvient pas à s’entendre avec les maréchaux commandant les forces françaises, à commencer par Soult.

Un de ses actes les plus retentissants est l’abolition, en 1808, de l’Inquisition espagnole. Obligé de quitter deux fois Madrid devant l’approche des armées ennemies, Joseph abandonne son royaume et rentre en France en 1813 après la défaite de Vitoria. Joseph Bonaparte est perçu par une majorité d’Espagnols comme un roi illégitime, un intrus. Ses ennemis lui attribuent le surnom de Pepe Botella (Jojo la bouteille) car ses premiers décrets ont concerné les boissons alcoolisées et les jeux de cartes.

L’Inquisition (du mot latin inquisitio signifiant enquête, recherche) était une juridiction spécialisée (un tribunal), créée par l’Église catholique romaine et relevant du droit canonique, dont le but était de combattre l’hérésie, en faisant appliquer à ceux qui ne respectaient pas le dogme des peines variant de simples peines spirituelles (prières, pénitences) à des amendes lorsque l’hérésie n’était pas établie, et de la confiscation de tous les biens à la peine de mort pour les hérétiques.

4 décembre 1154 Élection de l’unique pape anglais

À la mort d’Anastase IV, il est élu pape. Il est couronné le 5 décembre à la basilique Saint-Pierre et prend le nom d’Adrien IV. Aussitôt élu, Adrien IV doit reprendre en main la ville de Rome, secouée par les prédications subversives d’Arnaud de Brescia.

Rompant avec les demi-mesures de son prédécesseur, il lance l’interdit sur la ville. La cessation des pèlerinages et des flux d’argent apportés par les pèlerins finit par mettre la Ville au pas : le prédicateur Arnaud de Brescia est expulsé. L’empereur Frédéric Barberousse livre Arnaud au préfet de Rome en juin 1155 où il est pendu la même année; son corps sera brûlé et ses cendres jetées dans le Tibre.

Adrien IV est mort le premier septembre 1159.

4 décembre 1131 Décès – Omar Khayyam, 83 ans

L’écrivain et savant persan connu en francophonie sous le nom d’Omar Khayyam ou de Khayyam tout court serait né à Nichapur en Perse (actuel Iran) où il est mort.

La vie de Khayyam est entourée de mystère et peu de sources sont disponibles pour nous permettre de la retracer avec précision. Les chercheurs pensent généralement qu’Omar Khayyam est né dans une famille d’artisans de Nichapur (son père était probablement fabricant de tentes).

Il est considéré comme « l’un des plus grands mathématiciens du Moyen âge ». Mais ses travaux algébriques ne furent connus en Europe qu’au XIXe siècle. Ses poèmes sont appelés rubaiyat (Roubaïates), ce qui signifie quatrains. S’ils semblent pouvoir se passer de commentaires, ils recèlent des perles mystiques.

Ô toi qui dans l’univers entier es l’objet choisi de mon coeur!

toi qui m’es plus chère que l’âme qui m’anime, que les yeux qui m’éclairent!

il n’y a rien, ô idole, de plus précieux que la vie :

eh bien! tu m’es cent fois plus précieuse qu’elle.

Lève toi, viens, viens, et, pour la satisfaction de mon coeur,

donne moi l’explication d’un problème :

apporte moi vite une cruche de vin, et buvons

avant que l’on fasse des cruches de notre propre poussière.

4 décembre 771 Charlemagne prend le pouvoir

Son frère Charles Ier profite de sa disparition pour s’accaparer des terres destinées à ses fils. Il devient dès lors le seul roi des Francs grâce à la bénédiction que lui confère l’archevêque Wilcharius de Sens. Il sera couronné « empereur des Romains » par Léon III dans la basilique Saint-Pierre de Rome le 25 décembre de l’an 800 et prendra le nom de Charlemagne.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Sources: 366jours.free.fr / sudouest.fr / lessignets.fr / fr.news.yahoo.com / alterpresse.org / haiti-reference.com/haitilibre.com/isere-annuaire.com / http://fr.wikipedia.org / http://www.haiticulture.ch / http://www.ephemeride.com / http://www.magicmaman.com/prenom/,adelphe,2006200,10968.asp /