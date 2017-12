Haïti – France : 2ème Éditions des Assises de la coopération municipale franco-haïtienne

Source HL/ HaïtiLibre

Organisées par la Fédération Nationale des Maires d’Haïti (FENAMH) et Cités Unies France, la Fédération des collectivités territoriales françaises engagées en coopération décentralisée, avec le soutien du Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales (MICT), du Ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) et de l’Ambassade de France en Haïti, la 2ème Édition des Assises de la coopération décentralisée franco-haïtienne se tiendront les 5 et 6 décembre 2017 à Port-au- Prince.

Ces Assises réuniront les Maires d’Haïti, des représentants du Gouvernement et de ses principaux partenaires nationaux et internationaux et plus d’une centaine de membres des collectivités françaises de Métropole et d’Amériques.

Espace de dialogue et d’échanges sur les principales thématiques de coopération entre collectivités haïtiennes et françaises, ces Assises proposeront des conférences, tables rondes et ateliers sur des sujets clés du développement territorial comme : l’éducation, l’aménagement ……………………....lire la suite sur haitilibre.com