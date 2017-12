Haïti – Actualité : Zapping…

Source HL/ HaïtiLibre

Pris en otage sur la cour du Lycée F. Soulouque :

Vendredi, une délégation du Ministère de l’Éducation Nationale et des professeurs ont été bloqués pendant plusieurs heures sur la cour du Lycée Faustin Soulouque de Petit-Goâve… Les élevés du Lycée, victimes de la grève avaient fermé la barrière principale. La situation est revenue à la normale vers les 4h00 de l’après-midi, lorsque quelques Lycéens ont décidé d’ouvrir une autre barrière, permettant aux gens, otages de cette situation, d’enfin sortir. IH/ iciHaïti / Guyto Mathieu (Correspondant Petit-Goâve).

Paiement de près de 50 millions mensuels aux Partis politiques :

Le Comité de Suivi pour le Financement et l’Institutionnalisation des Partis Politiques a présenté son rapport de travail au public jeudi. Soumis à l’Exécutif, ce document facilitera l’application de la loi sur les partis politiques. Les partis politiques les plus représentatifs vont percevoir plus de 6.6 millions de gourdes par mois de l’Etat haïtien et près de 100 mille gourdes pour les moins représentatifs. Chaque mois l’Etat versera plus 47.65 millions Gdes à 58 Partis politiques en Haïti dont le PHTK (6.62 millions) : Vérité (4.49 millions) ; KID (3.49 millions) ; OPL (3.34 millions) ; Lavalas (2.00 millions) ; Pitit Dessalines(1.42 millions) et LAPEH (1.40 millions)…

Jacmel : opération de déguerpissement :

Suite à une opération de la mairie de Jacmel, d’assainissement et de déguerpissement des occupants des trottoirs de la rue Principale du Marché de Beaudouin, cette rue est de nouveau libre de marchands ambulants et de motos et la circulation est redevenue fluide et propre. Rappelons que les travaux d’extension du Marché, des marchands ambulants avaient crée une situation chaotique tout le long de la rue principale, rendant difficile la circulation.

Mirlande Manigat passe le flambeau :

Mme Mirlande Manigat lors des 17 ans de célébration de « Femmes en Démocratie », a passé le flambeau à Edmonde Supplice Présidente de la Fusion des sociaux-démocrates haïtiens (FUSION), comme membre d’honneur de l’organisation « Je tâcherai de continuer à apporter…………………………….….lire la suite sur haitilibre.com