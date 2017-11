Haïti – Agriculture : Près de 65 millions de Gourdes pour 11 projets agricoles

Source HL/ S/ HaïtiLibre

Les accords de financement de 11 projets agricoles, issus du premier appel à proposition du Fonds de Services de Vulgarisation Agricole (FSV), seront signés ce jeudi 30 novembre 2017 à Laborde aux Cayes (Sud) avec la participation des autorités de l’agriculture, des représentants des bailleurs, des Organisations de Producteurs Ruraux bénéficiaires et de ceux du consortium AGRER S.A. http://www.haitilibre.com/article-17946-haiti-avis-2eme-phase-du-projet-resepag-ii-dans-le-sud.html et le Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole (CFFPA Carmejane – France), maître d’œuvre.

Ce premier lot de projets, totalisant plus de 64 millions de Gourdes (±1 millions de dollars américains), concerne le stockage, la transformation et la commercialisation du maïs, du manioc, de l’arachide et du riz :

Liste des Organisations de producteurs bénéficiaires :

OJMS Cayes (Maïs) 6.334.835 Gdes

OTPH Torbeck (Maïs) 5.778.770 Gdes

ODJL Chantal (Maïs) 6.159.724 Gdes

OJDAP Port Salut (Maïs) 4.875.165 Gdes

ASSL Aquin (Maïs) 5.429.192 Gdes

ACCORD Torbeck (Arachide) 5.059.144 Gdes

OGADH Chantal (Arachide) 5.265.592 Gdes

ACAPE Cayes (Manioc) / 6.836.847 Gdes

OPMAGAT Camp Perrin (Manioc) 6.517.571 Gdes

OFDAN Les Anglais……………….….lire la suite sur haitilibre.com