Haïti – Actualité : Zapping…

Source HL/ HaïtiLibre

FLASH : Conférence « La Politique Extérieure d’Haïti dans l’actualité »:

L’École de Diplomatie et de Relations Internationales de l’Université Católica Santo Domingo (UCSD) réalisera une conférence ce jeudi 30 novembre, à 6h30 p.m. sur « La Politique Extérieure d’Haïti dans l’actualité ». Elle sera donnée par le professeur Richadson Louius, Directeur du Centre Haïtien de Relations Internationales pour le Développement (CHRID). Lieu : Salon de la Bibliothèque Cardinal Beras Rojas de l’UCSD.

Venezuela : Détails sur les accords :

Lors de son retour du Venezuela, le Président Moïse, au salon diplomatique de l’aéroport Toussaint Louverture a donné quelques précision sur les deux accords signés avec le Président Maduro http://www.haitilibre.com/article-22826-haiti-venezuela-le-president-moise-a-rencontre-le-president-maduro.html . Le premier accord renouvelable sous conditions, d’un montant de 82 millions de dollars sur un 1 an est destiné aux infrastructures agricoles, l’énergie et les infrastructures routières. Le second accord d’un montant de 15 millions est un accord d’essai qui vise à permettre à Haïti de rembourser sa dette Fonds PetroCaribe avec des produits alimentaires locaux (farine, pâtes alimentaires, haricots, riz et café).

Football : 14 nouveau arbitres :

La Commission Nationale des Arbitres (CONA) a tenu une réunion de travail avec les arbitres haïtiens qui vont intégrer la liste FIFA 2018. 14 directeurs de jeu haïtiens dont 8 hommes et 6 femmes, sont concernés par cette promotion et l’Ingénieur Rosnick Grant, Président de la CONA, se dit satisfait de cette liste agrandie. Cependant il est conscient que le plus difficile maintenant est de conserver et surtout d’augmenter ce nombre en 2019, mais également d’être présent dans une des catégories des plus élevées de la région CONCACAF.

Temps des fêtes : Renforcement de la sécurité :

L’inspecteur Gary Desrosiers, Porte-parole adjoint de la Police Nationale d’Haïti (PNH) annonce l’adoption d’un ensemble de mesures en vue d’assurer la sécurité de la population durant la période des fêtes de fin d’année. Il a fait état notamment mention du renforcement …………………..…lire la suite sur haitilibre.com