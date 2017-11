Météo : Averses isolées, à la fin de la saison cyclonique 2017, sur plusieurs départements géographiques en Haïti. Au moins 10 morts dans les intempéries de la saison 2017 en Haïti

P-au-P, 30 nov. 2017 [AlterPresse] — En cette fin de saison cyclonique, ce jeudi 30 novembre 2017, dans la région des Caraïbes et de l’Amérique latine, des averses isolées sont prévues, en soirée, sur plusieurs départements géographiques d’Haïti, notamment le Sud, jusqu’au samedi 2 décembre 2017, indique un bulletin de l’Unité hydrométéorologique, consulté par l’agence en ligne AlterPresse.

Le temps est ensoleillé et peu venteux à l’échelle nationale au cours de la journée, avec des passages nuageux en après-midi et en soirée.

Il est conseillé aux marins de voiliers ou de petites embarcations (les bwa fouye) de prendre des précautions en mer, surtout sur les côtes Sud, où la mer sera agitée et où les vagues peuvent atteindre jusqu’à 6 pieds de hauteur.

La température varie entre 19 et 34 degrés Celsius.

Durant la saison cyclonique 2017, qui s’est étendue du jeudi 1er juin au jeudi 30 novembre, Haïti n’a pas beaucoup souffert des passages des cyclones Irma et Maria. Mais, les fortes précipitations enregistrées ont, tout de même, provoqué des pertes en vie humaine, des inondations et dégâts matériels.

3 personnes mortes, dont 1 fillette, dans le Nord-Ouest (Saint-Louis du Nord, Pointe des Palmistes), 2 autres personnes mortes, dont 1 fillette de 2 ans et demi et une dame, dans le Sud (Les Cayes et Ile-à-Vache) : tel est le bilan provisoire, des inondations, les mardi ……………………..…lire la suite sur alterpresse.org