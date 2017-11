Haïti – Foot: Qui aura accès à la D1 ?

Source Legupeterson Alexandre | Le Nouvelliste

On connaît les trois équipes qui sont reléguées officiellement en deuxième division. Cependant, en prévision de la nouvelle saison, on ne connaît pas encore celles qui vont les remplacer en première division. En effet, 12 des 42 équipes qui ont évolué cette saison en D2 vont s’affronter en play-offs; en vue de ravir une place au soleil. Pleins feux sur les équipes qualifiées, celles reléguées en ligue et le format de la compétition.

Aucune date n’a toujours été retenue par la Cochafop pour faire jouer les play-offs du championnat national. Il reste encore des matches en retard. Malgré tout, on connaît l’identité des douze équipes qui vont croiser le fer pour obtenir ces trois places en D1.

Les 12 qualifiés sont connus

Malgré son mauvais début de saison, le Valencia FC (Léogâne), qui avait dominé le football national au plus haut niveau en 2012, espère, avec 32 points dans le groupe Sud I, retrouver l’élite du football haïtien. Aux play-offs, il sera accompagné de l’équipe de Miragoâne, les Rangers (30 points), de l’AS Grand-Goâve (29 points) et de son rival de Léogâne, Exafoot (29 points). Bien qu’il leur reste des matches en retard à jouer, ces quatre équipes, qui attendent de confirmer leurs places au classement général, sont déjà qualifiées.

Après sa large victoire (3-0) aux dépens de l’Amateur (Cité Soleil), le Violette, déjà qualifié pour les play-offs, est assuré de finir à la tête du groupe Sud II avec 36 points. Le doyen des équipes haïtiennes est suivi de près par trois autres équipes qui sont assurées, elles aussi, de disputer la phase finale de la compétition. Ce sont, entre autres, l’Aigle Noir AC (32 points), Police nationale (32 points) et Cosmopolite (26 points).

Dans le groupe Nord I, les équipes de Limbé FC (28 points) et de Jeunesse Sportive de Fort-Liberté (27 points), vont s’affronter en milieu de semaine, pour déterminer laquelle des deux pendra le leadership du groupe devant l’AS Saint-Louis du Nord (27 points) et le FC Port-de-Paix (26 points). Aux play-offs, ce sont ces équipes, au détriment des anciens pensionnaires de la D1 (ASSL mise à part), qui vont tenter leur chance de ravir l’un des deux billets donnant accès à l’élite du football haïtien.

Avec 32 points, un trio composé de Vision AC (Hinche), FC Arcahaïe et US Papaye domine le groupe Nord II devant le FC Pont-Sondé (27 points). Ils auront, aux play-offs, la difficile mission d’écarter…………………….lire la suite sur lenouvelliste.com