Éphéméride du jour ….., 30 novembre 1874 // Naissance de Winston Leonard Spencer-Churchill, homme d’Etat britannique

Son action décisive en tant que Premier ministre du Royaume-Uni de 1940 à 1945, son rôle durant la Seconde Guerre mondiale, joints à ses talents d’orateur et à ses bons mots en ont fait un des grands hommes politiques du xxe siècle. Ne disposant pas d’une fortune personnelle, il tire l’essentiel de ses revenus de sa plume. Ses dons d’écriture seront couronnés à la fin de sa vie par le prix Nobel de littérature. Il est également un peintre estimé.

Winston Leonard Spencer-Churchill appartient à la famille aristocratique Spencer, dont il est la plus brillante figure depuis le fondateur, son ancêtre John Churchill, 1er duc de Marlborough (1650-1722), auquel il a consacré une biographie. Fils d’un homme politique conservateur atypique n’ayant pas connu le succès escompté et mort relativement jeune, il ambitionne très vite de réussir dans ce domaine. De fait, s’il débute dans la carrière militaire et combat en Inde, au Soudan et lors de la seconde guerre des Boers, il y cherche surtout l’occasion de briller et de se faire connaître. Cette recherche de gloire lui vaut parfois un certain nombre d’inimitiés parmi ses pairs. Assez rapidement, en partie pour des questions financières – l’armée paie moins que le journalisme et il a besoin d’argent – il sert en tant que correspondant de guerre, écrivant des livres sur les campagnes auxquelles il participe. Bien plus tard, il sert brièvement sur le front de l’Ouest pendant la Première Guerre mondiale, comme commandant du 6e bataillon des Royal Scots Fusiliers.

Il est député durant la majeure partie de sa carrière politique, longue de près de soixante années, et occupe des postes ministériels pendant près de trente ans. Avant la Première Guerre mondiale, il est ministre du Commerce, secrétaire du Home Office et Premier Lord de l’Amirauté du gouvernement libéral d’Herbert Henry Asquith. À ce titre, il participe à la création des premières lois sociales de son pays et à un mouvement visant à restreindre l’importance de la Chambre des lords, deux éléments qui lui valent une forte inimitié de la part des conservateurs. Il reste à cette fonction jusqu’à la défaite britannique lors de la bataille des Dardanelles, dont il est tenu pour responsable, et qui provoque son éviction du gouvernement. Blanchi de ces accusations par une commission d’enquête parlementaire, il est rappelé comme ministre de l’Armement, secrétaire d’État à la Guerre et secrétaire d’État de l’air par David Lloyd George, alors Premier ministre.

Durant l’entre-deux-guerres, il quitte le Parti libéral et revient au Parti conservateur, avant de devenir chancelier de l’Échiquier. Son bilan à ce poste est mitigé. L’économie n’est pas son domaine de prédilection, à la différence de la politique étrangère et des affaires de stratégie militaire. Dans les années 1930, il n’est pas en phase avec le milieu politique d’alors. Les conservateurs qui dominent le parti ne l’apprécient pas et lui-même n’est pas un homme d’appareil. Il connaît une dizaine d’années de traversée du désert.

Il faut attendre le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale pour que Winston Churchill redevienne ministre en tant que Premier Lord de l’Amirauté. Après la démission de Neville Chamberlain, le 10 mai 1940, il devient Premier ministre du Royaume-Uni, les conservateurs l’ayant choisi plus par défaut que par adhésion. À 65 ans, alors le plus âgé des grands dirigeants alliés, il atteint le sommet de sa carrière politique. Il organise les forces armées britanniques et conduit le pays à la victoire contre les puissances de l’Axe. Ses discours et ses paroles marquent le peuple britannique et les forces alliées. Il permet également aux forces de la France libre, dirigées par Charles de Gaulle, pour lequel il éprouva une tumultueuse mais forte amitié, de s’imposer comme faisant partie des Alliés et comme seules représentantes de la France combattante durant la Seconde Guerre mondiale.

Après avoir perdu les élections législatives de 1945, il devient chef de l’opposition conservatrice, dénonçant dès 1946 le rideau de fer. Il occupe à nouveau la fonction de Premier ministre de 1951 à 1955, date de sa démission. Malade, il quitte en 1964 la Chambre des communes, où il siégeait depuis 1900.

En 1953, la reine Élisabeth II le fait chevalier de l’ordre de la Jarretière. À sa mort, elle le gratifie d’obsèques nationales qui, avec celles du pape Jean-Paul II en 2005, seront l’occasion de l’un des plus importants rassemblements d’hommes d’État ayant eu lieu dans le monde.

Aujourd’hui, 30 Novembre 2017

334ème jour de l’année, 48ème semaine de l’année

31jours avant la fin de l’année

UN FAIT A RETENIR

30 Novembre

1895 Création du Prix Nobel

L’industriel et chimiste suédois Alfred Nobel fait rédiger son testament à Paris. Il y est stipulé que sa fortune amassée grâce à son invention de la dynamite, sera utilisée à récompenser les bienfaiteurs de l’humanité dans cinq domaines différents : la physique, la chimie, la physiologie et la médecine, la littérature et la paix. Le texte est déposé dans le coffre d’une banque de Stockholm. Alfred Nobel mourra un an plus tard en Italie.

HAITI

30 Novembre

1894 Incendie détruisant le quartier de Bel-Air à Port-au-Prince

Le feu éclata dans une maison située entre les rues du Calvaire et l’Abreuvoir habitée par une certaine Méline Augustin et ne tarda pas à se propager dans tout le quartier, la proximité des maisons et le matériel hautement flammable aidant. Ce fut alors le début du déclin de Bel-Air.

30 Novembre1908 Démission de Louis Borno du Conseil des secrétaires d’État

Quoique le seul à remettre sa démission, cet acte signala le début de la fin du gouvernement de Nord Alexis affrontant une insurrection venant du Sud et à la tête de laquelle se trouva Antoine Simon.

Le reste du cabinet resta en place jusqu’au départ d’Alexis et les ministères restèrent sans titulaires jusqu’au 8 décembre quand le général Antoine Simon, fut proclamé chef du pouvoir exécutif et appela à ses côtés six conseillers avec la fonction de ministres.

La Pensée du Jour

«Ce que la chenille appelle la fin du monde, le reste du monde l’appelle un papillon.»

Richard Bach

PRENOM DU JOUR

Saint-André mais aussi Andréa

l’apôtre Patron des pêcheurs et des poissonniers, frère de l’apôtre Pierre et pêcheur comme lui, André est mort à Patras (Grèce), les membres liés à une croix en forme de X majuscule, la « croix » de Saint-André. Les André sont originaux et intelligents. Leur couleur : le rouge. Leur chiffre: le 6.

Aujourd’hui

Jeudi 30 Novembre 2017 Lune Gibbeuse ascendante

Dimanche 03 Décembre 2017 Pleine Lune

L’Ere des Sagittaire, Comprise entre le 23 Novembre et le 21 Décembre

LE CULTUREL CHEZ NOUS

L’actualité du monde, dans le passé

Le 30 novembre, début de la période de Noël et nommée dans la Liturgie Chrétienne : Avent. Ce temps est réservé, dans la liturgie des Églises chrétiennes d’Occident, à la préparation de Noël où est célébrée la Nativité, la venue ou l’arrivée de Jésus.

Il commence le dimanche le plus proche du 30 novembre et se célèbre avec plus de solennité à partir du 17 décembre.

Cette période de quelques semaines prépare directement la fête de Noël.

Préparer Noël, c’est transformer les tristes journées de la fin de l’automne en instants féeriques pleins d’espoir.

C’est le 11 novembre, fête de St-Martin, que débutait autrefois la période de l’Avent.

30 novembre 1819 Naissance de Cyrus West Field

Cyrus West Field est un homme d’affaires et financier américain qui posa le premier câble télégraphique transtlantique en 1858.

À l’origine imaginé par un industriel anglais pour relier Terre-Neuve et New York, Field va développer cette idée de câble sous-marin pour une liaison transatlantique entre les États-Unis et l’Irlande. À la tête de l’Atlantic Telegraph Company, il réussit, le 5 août 1858 après des essais infructueux, à établir la première liaison télégraphique entre l’Amérique et l’Europe, avec un câble sous-marin qui relie Terre-Neuve à l’Irlande, puis Terre-Neuve à New York. Cette liaison n’aura transmis que 250 messages, tant le câble était fragile et casse après à peine trois semaines d’utilisation. En 1866, Field en déroule un second qui lui résistera et sera utilisé pendant presque 100 ans. Cela permet alors de réduire le temps nécessaire de communication d’informations entre l’Europe et les États-Unis de 12 jours (le temps de la traversée par paquebot à l’époque) à une communication presque instantanée. Un peu plus tard, de retour à Terre-Neuve, le navire de sa compagnie réussit à crocheter le câble brisé, à le réparer, fournissant ainsi un câble de secours à la première liaison.

30 novembre 1823 Début de la construction du canal Welland

On commence la construction du premier canal Welland, qui relie les lacs Érié et Ontario.

Pour célébrer l’événement, auquel assiste le promoteur principal William Hamilton Merritt,

On procède à la pelletée de terre traditionnelle.

30 novembre 1835 Naissance de Mark Twain, écrivain

Orphelin de père à l’âge de 12 ans, Samuel Clemens exerce diverses activités : apprenti typographe, rédacteur d’articles dans le journal de son frère, pilote de bateau à vapeur sur le Mississipi. C’est de cette époque que vient son pseudonyme : alors qu’il tire la corde de sondage pour vérifier la profondeur du fleuve, son capitaine lui criait : « Mark Twain !, Mark Twain ! », c’est-à-dire : « Marque deux sondes ! ». Ne voulant pas se battre au côté des sudistes pour le maintien de l’esclavage, il s’enfuit vers les montagnes du Nevada et devient chercheur d’or. À partir de 1864, il exerce l’activité de reporter à San Francisco et se déplace en Europe en tant que correspondant de presse.

Dans ses premiers romans, Mark Twain évoque ses voyages en Europe et en Polynésie (Les Innocents à l’étranger, 1869) en se moquant des préjugés et de la conduite de ses compatriotes, ainsi que sa période de chercheur d’or (À la dure !, 1872). C’est grâce à ses deux romans Les Aventures de Tom Sawyer (1876) et Les Aventures de Huckleberry Finn (1885) qu’il acquiert la célébrité comme écrivain humoriste. Il est mort le 21 avril 1910.

30 novembre 1869 Naissance de Nils Gustaf Dalén

Nils Gustaf Dalén (né le 30 novembre 1869 à Stenstorp – mort le 9 décembre 1937 à Stockholm) est un inventeur suédois et le fondateur de l’entreprise AGA. Il a reçu le prix Nobel de physique en 1912 pour son travail sur les bouées à gaz à contrôle automatique.

Dalén a travaillé dans la chimie de l’acétylène pour obtenir une lumière très forte, développé des méthodes de stockage sûres, et a ensuite inventé une valve spéciale contrôlée par le Soleil, de sorte que les bouées obtenues n’opèrent que la nuit, ce qui prolonge leur durée de vie à une année environ. Pour les pays de la Scandinavie, avec leurs longues côtes, ces bouées à longue vie étaient une contribution majeure à la sécurité.

Dalén est devenu aveugle suite à une explosion accidentelle l’année même où il a reçu son prix Nobel.

Malgré sa cécité, il a gardé le contrôle de AGA jusqu’en 1937. Dalén a fait ses études et soutenu son doctorat à l’Université de Technologie de Chalmers à Göteborg.

30 novembre 1872 Naissance du Dr. John McCrae

Le lieutenant-colonel John Alexander McCrae (30 novembre 1872 – 28 janvier 1918) est un poète, un médecin, un auteur, un artiste et un soldat canadien de la Première Guerre mondiale.

C’est le poème de John McCrae « In Flanders Fields » qui a donné naissance au coquelicot comme symbole du jour du Souvenir.

Il est principalement connu pour son célèbre poème « Au champ d’honneur », un poème écrit en l’honneur des nombreux morts décédés pendant le premier conflit mondial. La version française a été écrite par Jean-Baptiste Pariseau, ancien historien au Ministère de la défense.

30 novembre 1900 Décès d’Oscar Wilde, écrivain

L’écrivain irlandais Oscar Wilde, né le 16 octobre 1854, succombe à une méningite à Paris, à l’âge de 46 ans. Il est devenu l’auteur le plus fêté de toute l’Angleterre, grâce notamment à son élégance, la subtilité de son esprit et l’esthétisme raffiné de sa doctrine littéraire. Condamné à deux ans de travaux forcés pour une affaire de mœurs, il ne s’est jamais relevé de l’effondrement de sa réputation et a fini ses jours dans la solitude. Il a enrichi la littérature de son pays de quelques-uns de ses plus hauts chefs-d’œuvre.

Auteur de :

« Le crimes de Lord Arthur Saville »

« L’éventail de lady Windermere »

« L’importance d’être constant » en 1895

« Le portrait de Dorian Gray » en 1891

« Ballade de la geôle de Reading »

30 novembre 1913 Première apparition de Charlie Chaplin

Parti d’Angleterre pour les Etats-Unis, Charlie Spencer Chaplin débute sa carrière d’acteur au cinéma et joue dans son premier film, « Making a living », de Mack Sennett. Chaplin signe ici son premier contrat et tournera une trentaine de films avec Sennett. En 1914, Il créera le personnage de Charlot dans: « Charlot vagabond ».

30 novembre 1933 Décès de Sir Arthur Currie, général canadien

Né en Ontario et vivant en Colombie-Britannique au moment où la Première Guerre mondiale était déclarée, Arthur Currie avait reçu une formation de milicien, mais ne possédait aucune expérience militaire professionnelle. Il s’est pourtant rapidement affirmé comme commandant d’unité hors pair. Nommé commandant de la 2e Brigade d’infanterie canadienne à Ypres en 1915, il est promu peu de temps après à la tête de la 1re Division canadienne, puis devient commandant du Corps d’armée canadien en juin 1917. Il a participé à tous les combats importants menés par les forces canadiennes sur le front ouest, décrochant la victoire fin 1917, envers et contre tous, à la bataille de Passchendaele, menant le Corps canadien à la victoire d’Amiens en août 1918 et effectuant la transition de la guerre de tranchées à un combat mobile victorieux au cours des 100 derniers jours. Sa tactique, qui se comparait à ce qu’il y avait de mieux au sein des armées alliées, n’a jamais été surpassée depuis dans les annales de l’armée canadienne.

30 novembre 1934 Mort d’Hélène Boucher

Lors d’une séance d’entraînement au-dessus de Versailles, l’aviatrice française meurt accidentellement à bord d’un Caudron Rafale. Hélène Boucher avait remporté sept fois le record du monde de vitesse sur 1 000 kilomètres et fut la première à accomplir seule le raid Paris-Saigon en 1929.

Le 10 août 1934, l’ancien record est pulvérisé et le porte à 445,028 km/h, effarant pour l’époque.

Elle devient championne du monde toutes catégories…. et le record féminin de vitesse pure.

30 novembre 1936 Le Crystal Palace détruit par le feu

Énorme construction de verre et de métal, le Crystal Palace était un bâtiment anglais du XIXe siècle. Une reconstruction agrandie de l’immeuble qui abritait l’exposition universelle de 1851 (Great Exhibition) fut érigée à Upper Norwood de 1854 jusqu’en 1936, et attira plusieurs milliers de visiteurs de toutes les classes sociales. La technique de construction préfigure la préfabrication de bâtiment en Architecture.

Le 30 novembre 1936, survint le coup de grâce. En quelques heures, le Palace est à la merci des flammes. Tout est détruit, l’incendie est visible depuis des kilomètres et des milliers de personnes témoigneront de la lueur des flammes dans le ciel cette nuit-là.

30 novembre 1939 L’URSS attaque la Finlande – Début de la Guerre d’Hiver

Sans même lui avoir déclaré la guerre, Staline envahit la Finlande.

400 000 soldats russes prennent d’assaut le pays.

La capitale, Helsinki, est bombardée ainsi que la ville de Viborg.

265 000 Finlandais résisteront à l’Armée rouge dans ce conflit, appelé la « Guerre d’hiver ».

L’Opinion internationale s’insurge contre cette agression. L’URSS sera exclue de la SDN le 14 décembre. Le conflit ne prendra fin qu’avec la signature du traité de Moscou le 12 mars 1940 où la Finlande devra céder une grande partie de son territoire. L’URSS annexera en effet 40 000 km2.

En 1941 la Finlande reprendra l’offensive en s’alliant à l’Allemagne.

Quoique la Guerre d’Hiver soit usuellement considérée comme un désastre militaire pour l’U.R.S.S., il faut tenir compte qu’aucune des grandes armées occidentales, même pas la puissante Wehrmacht comme cela allait transparaître en 1941, n’était préparée pour le combat hivernal offensif.

30 novembre 1954 Décès de Wilhelm Furtwängler

Gustav Heinrich Ernst Martin Wilhelm Furtwängler, né le 25 janvier 1886 à Berlin et mort à Baden-Baden, était un chef d’orchestre et compositeur allemand. Wilhelm Furtwängler fut l’un des plus importants chefs d’orchestre de l’histoire de la musique classique occidentale, notamment grâce à ses interprétations de la musique symphonique allemande et autrichienne qui font encore référence pour les musicologues et les interprètes actuels.

Il mena à son apogée l’orchestre philharmonique de Berlin auquel il s’identifia toute sa vie.

Il synthétisa la tradition d’interprétation germanique initiée par Richard Wagner.

30 novembre 1974 Lucy est découverte en Afrique

Lucy est un primate hominidé dont le squelette fut découvert en Éthiopie, le 30 novembre 1974, par un groupe de chercheurs de différentes nationalités. Elle a vécu il y a 3,18 millions d’années. Elle a longtemps été considérée comme la grand-mère ou grand-tante de l’humanité. Depuis, d’autres primates plus anciens ont été découverts. Lucy appartient donc à la famille des primates et fait partie des australopithèques. Plus précisément, il s’agit d’un Australopithecus afarensis (australopithèque de l’Afar). Les découvertes les plus récentes nous font pencher pour l’hypothèse selon laquelle Lucy serait une cousine éloignée, plutôt que la fondatrice du genre Homo.

Lucy est un petit sujet féminin mesurant entre 1m10 et 1m20, pesant au maximum 25kg. Ses membres supérieurs étaient un peu plus longs que ses membres inférieurs car elle grimpait encore : « ça se voit au port de la tête, à la courbure de la colonne vertébrale, à la forme du bassin et à celle des fémurs ». Lucy est donc « bilocomoteur » : elle grimpe et marche à la fois. Lucy est morte à 20 ans, noyée. Mais elle n’est pas vraiment notre ancêtre. « Elle n’est pas de cette inflorescence du bouquet qui va conduire à l’homme ». Il faudra attendre ce qu’on appelle « les préhumains robustes », par leur taille, leur poids, leur crâne, leur architecture osseuse et leur port.

Lucy a été baptisée ainsi en référence à la chanson des Beatles Lucy in the Sky with Diamonds.

30 novembre 1975 En Afrique, le Dahomey adopte le nom de Bénin

Le Bénin, en forme longue la République du Bénin, est un pays d’Afrique occidentale

Le Bénin a accédé à l’indépendance complète le 1er août 1960, sous la dénomination de République du Dahomey. En 1972, l’officier Mathieu Kérékou prend le pouvoir : il adopte en 1974 le marxisme-léninisme comme idéologie officielle du gouvernement et, en 1975, rebaptise le pays République populaire du Bénin. À la fin des années 1980, de graves difficultés économiques conduisent à la fin du régime : le Bénin entame un processus de transition démocratique et, en 1990, adopte une nouvelle constitution. Le nom de Bénin est conservé, le pays devenant simplement la République du Bénin. Mathieu Kérékou, battu aux élections, abandonne le pouvoir. Il y revient démocratiquement par les urnes en 1996, et ne rétablit pas la dictature ; il gouverne le pays jusqu’en 2006.

30 novembre 1982 Naissance d’Elisha Ann Cuthbert

Elisha Ann Cuthbert est une actrice canadienne, née le 30 novembre 1982 à Calgary en Alberta (Canada).

Elisha est élevée à Greenfield Park au Québec, et dès l’âge de sept ans, elle devient mannequin pour les pieds et pour des vêtements d’enfants.

Sa première apparition télévisée a lieu à la fin des années 90 dans le 63e épisode de la série Fais-moi peur !, dans laquelle elle apparaît régulièrement par la suite. En 1997, elle obtient son premier rôle au cinéma, avec le drame Dancing on the Moon. Et en 1998, elle joue également dans le film Airspeed et co-anime l’émission pour enfants Popular mechanics for Kids (Super Mecanix en français).

De retour au Québec, diplômée de la Centennial Regional High School, on la retrouve dans quelques films et programmes locaux (parmi lesquels Largo Winch), avant qu’elle parte tenter sa chance à Los Angeles, en 1999, à l’âge de 17 ans. Après avoir fait durant six mois, quelques petits rôles dans des films restés confidentiels hors des États-Unis, Elisha décroche le premier grand rôle de sa carrière, celui de Kim Bauer, dans la série 24 heures chrono. Le succès international de la série lui ouvre naturellement les portes du cinéma.

En 2007, elle est l’héroïne du thriller Captivity de Roland Joffé et du remake de la comédie romantique My Sassy Girl.

30 novembre 1987 Vito Rizzuto arrêté

Vito Rizzuto, le fils du Parrain de la mafia canadienne, est arrêté à Montréal. Il sera accusé d’avoir été le cerveau derrière un complot d’importation de 225 millions de dollars de drogue mis au jour avec la saisie de 15 tonnes de haschisch, la veille à Terre-Neuve.

On dit que c’est le plus dur coup porté au crime organisé en dix ans.

Mais il bénéficiera d’un acquittement dans ce dossier.

30 novembre 1989 Assassinat d’Alfred Herrhausen

Alfred Herrhausen né le 30 janvier 1930, était un banquier allemand.

Il a été le Président de la Deutsche Bank.

Il s’est fait tuer dans un attentat en 1989, attribué à la Fraction armée rouge.

Il était membre du conseil de direction du Groupe Bilderberg.

30 novembre 1989 La prostituée Aileen Wuornos entame sa carrière de tueuse en série

C’est en Floride que la jeune femme commence à assassiner ses clients, ce qui lui vaudra une injection létale 13 ans plus tard.

Le 30 novembre 1989, la prostituée Aileen Wuornos choisit d’entreprendre une carrière de tueuse en série pour se débarrasser de tous ces sales bâtards de michetons qui la prennent pour un simple objet sexuel. Pute et non soumise, voilà ce qu’elle veut être. Dans sa chambre, elle a punaisé un poster de Nabilla… Celui qui a l’honneur d’étrenner cette étonnante carrière de justicière est un commerçant de Floride nommé Richard Mallory.

30 novembre 1998 Vingt-neuf femmes élues pour le Parti québécois

Lors de l’élection générale du 30 novembre, le Parti québécois de Lucien Bouchard établit un record en faisant élire 29 femmes sur un total de 76 députés.

Lors de la composition de son cabinet, le 15 décembre, le premier ministre nommera neuf de ces femmes à des postes de ministre, soit le tiers du Conseil des ministres. Parmi ces femmes, soulignons les noms de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Pauline Marois, de la ministre du Revenu, Rita Dionne-Marsolais, de la ministre du travail, Diane Lemieux, et de la ministre de la Justice, Linda Goupil.

30 novembre 1998 Le Conseil québécois de la musique récompense ses musiciens

Le Conseil québécois de la musique remet ses vingt-sept prix Opus, dans le domaine de la musique de concert.

Tous les genres sont représentés, du médiéval au jazz, en passant par les musiques du monde.

Angèle Dubeau qui a remporté l’Opus du public et le pianiste Oliver Jones, récipiendaire du prix Hommage.

30 novembre 1999 Transfert des Expos de Montréal de Claude Brochu à Jeffrey Loria

Les propriétaires des 30 équipes du baseball majeur approuvent l’unanimité le transfert… des pouvoirs décisionnels de Claude Brochu à Jeffrey Loria. Le marchand d’art new-yorkais deviendra le commandité des Expos de Montréal dès la semaine suivante, une fois que tous les documents de la transaction seront signés par les partenaires et les investisseurs.

C’est la fin du club.

30 novembre 2000 Marc Garneau entreprend sa troisième mission

Marc Garneau s’est élancé pour son troisième vol dans l’espace à bord de la navette Endeavour.

Le décollage a eu lieu jeudi à 22 h06 à Cap Canaveral, en Floride.

Tout juste avant de monter à bord de la navette, les astronautes ont rencontré brièvement la presse. Marc Garneau a remercié les épouses et les enfants des membres de l’équipage avant de saluer ses compatriotes. La mission STS-97 (sigle pour Space Transportation System) durera 10 jours. Endeavour acheminera du matériel destiné à la Station spatiale internationale, qui sera ensuite installé par les cinq membres d’équipage.

Marc Garneau, 51 ans, est le doyen de cette mission. Il sera chargé de sortir la cargaison de la soute de la navette à l’aide du bras manipulateur canadien. De l’intérieur de la navette, il assistera ensuite deux astronautes américains lors des trois sorties qu’ils effectueront dans l’espace pour fixer la poutrelle à la Station spatiale internationale.

Les membres de la mission STS-97 seront d’ailleurs les premiers à rendre visite au tout premier équipage de la Station spatiale. Il s’agit du 101e lancement d’une navette et probablement du dernier voyage dans l’espace de Marc Garneau.

30 novembre 2001 Éric Lucas défend son titre mondial

Éric Lucas défend avec succès au Centre Molson son titre mondial des super poids moyens du WBC en triomphant par K.-O. au 8e round de l’Africain Dingaan Thobela.

30 novembre 2003 Le Canadien qui a sauvé Jacques Chirac reçoit la Légion d’honneur

Le Canadien qui a sauvé la vie du président français Jacques Chirac en empêchant un attentat contre lui a reçu la Légion d’honneur.

Mohamed Chelali a reçu cet honneur des mains de l’ambassadeur de France au Canada, Philippe Guelluy.

Chelali se trouvait à Paris lors du traditionnel défilé de la fête nationale auquel prenait part M. Chirac, le 14 juillet 2002, quand il a aperçu un homme brandissant une arme en direction du président.

30 novembre 2004 George W. Bush arrive à Ottawa

L’avion présidentiel Air Force One a atterri sur la piste de l’aéroport d’Ottawa vers 10h30. Il était précédé de l’avion transportant les 70 journalistes qui l’accompagneront au cours de sa visite de deux jours au pays.

Le président et son épouse ont été accueillis par la gouverneure générale du Canada, Adrienne Clarkson, et le ministre des Affaires étrangères, Pierre Pettigrew.

Il s’agit de la première visite d’État de George W. Bush au Canada depuis son accession à la Maison-Blanche, en janvier 2001. Le président est déjà venu deux fois au pays à l’occasion des sommets de Québec et de Kananaskis, mais jamais à titre d’invité officiel du Canada.

Le président est accompagné de son secrétaire d’État Colin Powell et de sa proche conseillère Condoleezza Rice.

30 novembre 2004 Libération du dissident cubain ‘Raul Rivero’

– le poète et écrivain avait été condamné à 20 ans prison en avril 2003 pour collaboration avec le gouvernement américain

– il avait reçu le prix mondial de la liberté d’expression 2004 de l’UNESCO

30 novembre 2004 Décès de Pierre Berton

Pierre Berton né le 12 juillet 1920 à Whitehorse au Yukon était un écrivain, un journaliste et un animateur de télévision canadien.

Il a rédigé une quarantaine d’ouvrages et est un spécialiste de l’histoire du Canada.

Il est décédé d’une insuffisance cardiaque.

Sacré Compagnon de l’Ordre du Canada, il a aussi reçu, trois fois, le Prix littéraire du Gouverneur général.

Il est notamment connu pour son interview de l’artiste Bruce Lee.

Il croyait qu’un Canadien, c’est quelqu’un qui sait faire l’amour dans un canoë.

30 novembre 2005 La Cour du Québec lève les 14 conditions de remise en liberté imposées à Karla Homolka

Fraîchement libérée de prison pour sa complicité dans le viol et le meurtre de deux adolescentes ontariennes.

Karla Leanne Teale, née Karla Homolka le 4 mai 1970 à Port Credit, Ontario, fut l’épouse et la complice du tueur en série Paul Bernardo. Ils furent surnommés « Ken et Barbie ».

Elle fut hospitalisée en 1993 suite aux mauvais traitements infligés par son mari. La police découvrira peu après que Bernardo est le « violeur de Scarborough », en analysant des échantillons de substances corporelles prélevés sur Bernardo vingt-six mois auparavant. Une expertise psychiatrique, conduite peu après que Homolka eut avoué le rôle du couple dans les meurtres des adolescentes French et Mahaffy, révèle un état psychique dégradé.

Après avoir collaboré avec les autorités dans la poursuite de Bernardo, et avoir purgé une peine de 12 ans pour homicide involontaire coupable, obtenue dans le cadre de son enquête avec les autorités, elle fut libérée le 4 juillet 2005. Sa responsabilité dans la mort de plusieurs jeunes filles (dont sa propre jeune sœur Tammy Homolka, droguée puis violée) tuée par Bernardo est avérée. Pour cette raison, sa libération cause maintes inquiétudes parmi la population, malgré les assurances des autorités.

30 novembre 2005 Annonce de la fermeture du jardin zoologique du Québec

Le 30 novembre 2005, le ministre provincial responsable de la région de Québec, Michel Després, annonce la fermeture du jardin zoologique du Québec en 2006 et la consolidation de certaines activités au Parc-Aquarium du Québec, dont la teneur n’est pas connue. En outre, la Société des établissements de plein air du Québec devient gestionnaire du site (SEPAQ). Le Gouvernement du Québec annonce le 30 juin 2006 que des investissements de 6,5 millions de dollars canadiens seront réalisés au Parc Aquarium afin d’étoffer sa collection animale, l’installation d’une colonie de manchots empereurs est entre autres proposée.

En ce qui a trait au terrain et aux équipements du Jardin zoologique, ils conserveront leur vocation publique; ainsi, une partie du terrain et des bâtiments est mis à la disposition de la Commission scolaire des Premières Seigneuries, pour y implanter une école d’horticulture, une autre partie du terrain est confiée à la Commission de la Capitale-Nationale du Québec et aménagée en parc public.

30 novembre 2006 Le pape se rapproche des orthodoxes

Le pape Benoît XVI poursuit son voyage en Turquie pour une troisième journée aujourd’hui.

Ce matin, le souverain pontife a assisté à Istanbul à une messe célébrée par le patriarche Bartholomée Ier, le représentant spirituel de 300 millions de chrétiens orthodoxes.

Les deux chefs religieux se sont donné une accolade avant d’entrer dans l’église.

En raison des divergences théologiques entre catholiques et orthodoxes, le pape a assisté à la messe, mais n’a pas participé pas à la célébration.

Le pape a fait de la réconciliation avec les orthodoxes une priorité de son pontificat et l’objectif principal de son voyage de quatre jours en Turquie. Selon lui, les divisions au sein des chrétiens sont un «scandale pour le monde».

30 novembre 2006 Un arbre de Noël spectaculaire!

Pour certains New-yorkais, l’esprit des fêtes ne peut débuter tant que le traditionnel sapin de Noël ne soit illuminé.

On a donné le coup d’envoi mercredi soir aux festivités. Le sapin, décoré de 30 000 lumières, pesant neuf tonnes et mesurant 27 mètres, a été placé en face du Rockefeller Center.

Le maire de New York et des milliers de personnes s’étaient entassés pour assister à cette cérémonie. Les chanteurs Lionel Ritchie, Christina Aguilera et Sting ont aussi donné une performance.

L’arbre restera en place jusqu’au 8 janvier.

30 novembre 2007 Décès du cascadeur Evel Knievel

Les Etats-Unis rendent hommage à leur « daredevil ».

Le cascadeur trompe-la-mort Evel Knievel, décédé à l’âge de 69 ans des suites d’une fibrose pulmonaire, après avoir survécu à d’innombrables chutes et une quarantaine de fractures.

Evel Knievel, de son vrai nom Robert Craig Knievel, Jr., né le 17 octobre 1938 est un motard cascadeur américain.

Il devint cascadeur professionnel en 1965.

Il fit sa renommée dans les années 60 et 70 en effectuant des sauts dangereux à moto.

En 1967, il effectua une tentative – ratée – de sauter au dessus des fontaines du casino Caesar’s Palace à Las Vegas, Il il s’en tira avec des dizaines de fractures et 29 jours de coma.

En 1974, il effectua un saut au dessus d’un canyon de la rivière Snake en Idaho avec un engin propulsé par une fusée. Il prit sa retraite à la fin des années 70.

30 novembre 2007 Ingrid Betancourt est toujours en vie

Le gouvernement colombien rend publiques des images d’une vidéo d’ Ingrid Betancourt qu’il dit avoir obtenu lors de la capture de trois guérilleros des FARC et qui daterait de fin octobre; une vidéo qui a été retransmise sans la bande sonore par les télévisions colombiennes, montre Ingrid Betancourt dans un état d’extrême maigreur, les mains croisées et enchaînées, la tête baissée et apparemment très lasse.

L’otage franco-colombienne, vêtue d’un pantalon et d’une chemise bleue, reste silencieuse, elle a de très longs cheveux noués sur l’épaule; enlevée le 23 février 2002 par les Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc – marxistes), elle semble se trouver dans la jungle, dans une région très chaude.

Ingrid Betancourt fut libérée le 2 juillet 2008, en compagnie de 14 autres otages, par une opération héliportée de l’armée colombienne

30 novembre 2011 Attawapiskat sous tutelle

Ottawa annonce la mise sous tutelle de la réserve d’Attawapiskat où les conditions de vie déplorables ont forcé la Croix-Rouge à intervenir.

Une délégation de la réserve ontarienne d’Attawapiskat s’est rendue à Queen’s Park, le 18 novembre afin de lancer un appel à l’aide à la province.

La communauté, située sur la côte ouest de la baie James, réclame qu’un état d’urgence soit déclaré en raison de la sérieuse pénurie de logements.

Il faudrait 200 maisons pour accommoder tous les habitants.

30 novembre 2012 Marcotte annonce sa démission de la mairie de Mascouche

Richard Marcotte est un politicien québécois. Ancien candidat du Parti libéral du Québec (PLQ) dans la circonscription de Masson, il a été maire de la ville de Mascouche pendant une vingtaine d’années.

En 2003, il se présente sous la bannière du PLQ. Le chef du parti, Jean Charest, le qualifie de candidat ministrable appelé à jouer un grand rôle dans son futur gouvernement.

Le 17 avril 2012, la Sûreté du Québec émet un mandat d’arrêt contre Marcotte qui était alors en vacances à Cuba. Il est arrêté à son retour le 19 avril 2012. Marcotte est soupçonné d’avoir pris des vacances sur le yacht de l’homme d’affaires Tony Accurso en échange de donner aux entreprises d’Accurso des privilèges d’affaires de la ville de Mascouche et des organismes locaux de traitement des eaux.

Il est accusé de fraude, de complot, d’actes de corruption au sein du gouvernement municipal, d’abus de confiance et de fraude contre le gouvernement.

Macotte annonce qu’il se retire de la mairie pour « prendre soin de sa famille, particulièrement de son beau-fils qui est gravement malade ».

30 novembre 2013 Décès de Paul Walker

Paul William Walker IV est un acteur, producteur et réalisateur américain né le 12 septembre 1973 à Glendale (Californie) et mort dans un accident de voiture à Valencia (Californie).

après avoir tourné dans plusieurs films dont la sortie était prévue pour 2014. Il participe au tournage de Hours d’Eric Heisserer et de Brick Mansions. Il tourne également dans Fast and Furious 7, septième film de la série Fast and Furious qui devrait néanmoins sortir.

30 novembre 2014 Michaëlle Jean à la tête de la Francophonie

En dépit des pressions importantes de plusieurs états africains, la candidate canadienne Michaelle Jean a été choisie dimanche pour succéder à l’ex-président sénégalais Abdou Diouf comme secrétaire-général de l’Organisation internationale de la francophonie.

C’est au terme de pénibles échanges, après près de cinq heures de délibérations à huis clos que les chefs d’État se sont finalement ralliés derrière la candidate canadienne. Mme Jean avait mené une campagne active au cours des derniers mois, allant à la rencontre de plusieurs dirigeants.

Son choix est le fruit « d’un consensus global », soulignait-on à la délégation canadienne.

Elle s’engage à « donner une nouvelle impulsion à la Francophonie ». « Ensemble, traçons le chemin d’une Francophonie moderne et tournée vers l’avenir. La Francophonie du XXIe siècle sera au service et à l’écoute des jeunes et des femmes. Prospère, elle conjuguera l’accroissement des échanges et le développement humain et durable pour tous », a affirmé Mme Jean.

30 novembre 2014 L’EI aurait kidnappé Gill Rosenberg, une Canadienne

Une Israélo-Canadienne qui aurait rejoint les rangs des combattants kurdes à l’étranger aurait été kidnappée par le groupe armé État islamique, rapporte un quotidien israélien en citant des sites Internet islamistes.

Le quotidien Jerusalem Post précise que la nouvelle de la capture de Gill Rosenberg a tout d’abord fait surface dimanche sur des sites dont on sait qu’ils sont proches des djihadistes.

Le quotidien ajoute que ces sites ne fournissent que peu de détails concernant l’enlèvement présumé, qui se serait produit après trois attaques kamikazes lancées contre des repaires où se terraient des combattants kurdes.

Les affrontements entre les hommes du groupe État islamique et les combattants kurdes sont concentrés autour de la ville syrienne de Kobané, près de la frontière avec la Turquie.

Les djihadistes contrôlent actuellement de vastes territoires en Irak et en Syrie.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

