Haïti – Politique : Corruption, l’État au pied du mur !

Source HL/ SL/ HaïtiLibre

Mardi, l’Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC), a organisé, avec l’Union Européenne et le Bureau de l’Ordonnateur National, une présentation de 4 documents destinés à renforcer la lutte contre la corruption. Il s’agit de 2 guides techniques et pratiques de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption, d’un manuel de procédures et des techniques d’enquête et du nouveau système de déclaration de patrimoine.

Charles Jean Jacques l’Ordonnateur National pour l’Union Européenne a déclaré « En dépit des nombreux efforts réalisés, je voudrais indiquer que la corruption continue à représenter un des principaux défis pour l’Etat haïtien et les efforts doivent redoubler en vue d’endiguer ce phénomène.

La faiblesse du système juridique et judiciaire et la prévalence de la culture de l’impunité ne sauraient être les uniques causes de ce fléau. Des efforts sont à consentir au niveau de la formulation de politiques publiques qui se doivent d’être pertinentes et crédibles ».

Lors de son intervention, l’Ambassadeur Vincent Degert, Représentant résident de l’Union Européenne (UE) en Haïti a déclaré « Face à la corruption, il y a finalement 2 options possibles : Esquiver le problème, éviter ce sujet dérangeant ou l’affronter sérieusement depuis l’intérieur du système. L’Union Européenne a choisi la 2eme option »

« Ce n’est qu’en s’engageant avec détermination et fermeté sur le chemin du changement radical qu’Haïti peut espérer remonter graduellement l’échelle qui place douloureusement le pays à la 159 place sur 176, au niveau de l’indice…………………….…lire la suite sur haitilibre.com