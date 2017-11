Haïti – Téléphone mobile: Pour refaire son image, la Digicel promet changement et avantages à ses abonnés

Source Robenson Geffrard | Le Nouvelliste

En 11 ans, jamais la cote de popularité de la compagnie de téléphonie mobile Digicel n’a été aussi faible en Haïti. Sur les réseaux sociaux et dans les médias traditionnels, les gens ne cessent de dénoncer la mauvaise qualité de service de la compagnie qui a démocratisé et popularisé le téléphone portable dans le pays. Pour tenter de refaire son image et reconquérir à nouveau le cœur de ses abonnés, la Digicel annonce un ensemble de mesures et des innovations…

« Non ! La Digicel n’est pas une voleuse de datas… », a rassuré le P.D.G. de la Digicel. Maarten Boute comme les autres responsables de la compagnie sont conscients de la dégradation de leur réputation. A l’hôtel Marriott, mardi, ils ont réalisé une émission télévisée spéciale en répondant aux questions d’une quinzaine de journalistes. Sur les réseaux sociaux, les internautes attribuent la Digicel à une entreprise qui arnaque ses abonnés tout en leur offrant un service de quatrième ou de cinquième division. « Nous sommes là aujourd’hui parce que nous voulons montrer que nous sommes à l’écoute de nos clients », a avancé Maarten Boute pour tenter de calmer les esprits.

Pendant ces quatre derniers mois, les responsables de la Digicel disent avoir analysé en détail les nombreuses plaintes enregistrées dans leur centre d’appels, écouté les critiques et dénonciations des abonnés sur les réseaux sociaux et les médias traditionnels.

Plusieurs raisons, selon les techniciens de la Digicel, peuvent expliquer ce que les abonnés appellent le vol ou la disparition suspecte de leurs datas. D’abord, avec les téléphones intelligents, les messages WhatsApp, les notifications, les mises à jour automatiques consomment du data le jour comme la nuit. Ensuite, les téléphones « pèpè » ont des configurations qui font que certains communiquent avec leur réseau « mère » à l’étranger sans que son propriétaire le sache.

Pour améliorer ses services et refaire son image, Maarten Boute a fait savoir……………………..….lire la suite sur lenouvelliste.com