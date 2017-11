La dixième édition de l’ASHBAC débutera le 9 décembre

Source Legupeterson Alexandre | Le Nouvelliste

Huit équipes, dont trois nouvelles têtes, disputeront la dixième édition du championnat organisé par l’Association haïtienne de basket-ball corporatif (ASHBAC), ont fait savoir, le jeudi 23 novembre à l’hôtel Marriott, les responsables de cette entité sportive à l’occasion du lancement et tirage au sort du plus grand championnat corporatif du pays.

Sur la ligne de départ, huix équipes- Diri Mega, Apollo all stars, Sogebank, Radio-Télé Mégastar, Police nationale, ONA, Aids healthcare foundation (AHF) et Radio-Télé Amicale (Saint-Marc)- vont croiser le fer, du 9 décembre 2017 au 9 mai 2018, pour le titre suprême de la 10e édition du championnat de l’ASHBAC. À l’arrivée cependant, une seule succédera au champion de la dernière édition.

Si l’équipe de savon Apollo promet de lessiver ses adversaires, celle de Diri Mega croit savoir que l’heure est enfin arrivée pour elle d’allonger la liste des équipes championnes de la compétition. La Sogebank, sponsor du tournoi au même titre que Mega et Apollo, par le biais de Johane Nicolas, s’est dite heureuse de rester fidèle à l’ASHBAC. Au nombre des anciens champions de la compétition qui, malheureusement, ne disputeront pas la dixième édition, la Digicel.

En réaction, le P.D.G. de la compagnie rouge et blanc, Maarten Boute, a fait savoir : « Notre absence est liée à des problèmes techniques. Toutefois, nous tenons à respecter notre promesse. Nous allons accompagner l’ASHBAC financièrement pour la pleine et entière réussite de cette édition. Tout compte fait, nous serons de retour l’an prochain. J’ai déjà parlé à mon homologue de la Natcom. Il m’a dit que si je reviens, il fera de même à l’édition suivante ».

A défaut de l’équipe championne en titre, la Natcom, qui a brillé par son absence ainsi que Marché Ti Tony, Produits Bongú, autres anciens lauréats de la compétition, c’est la doyenne de l’ASHBAC, la Sogebank, qui ouvrira le championnat le 9 décembre à Babiole #7. Pour l’occasion, elle se mesurera à l’équipe de Radio-Télé Amicale (Saint-Marc). Dans le deuxième match, l’équipe favorite de la compétition, Diri Mega, aura à affronter celle de Radio-Télé Mégastar.

La deuxième journée de la compétition aura lieu le 16 décembre. Ainsi, on aura deux nouvelles rencontres: Police nationale – AHF et ONA – Apollo. À en croire les responsables de l’ASHBAC, « le championnat va observer une pause en raison des fêtes de fin d’année. Il reprendra ses droits en janvier. Durant les festivités carnavalesques, on va jouer seulement les samedis ».

Avant le tirage au sort, les responsables de l’ASHBAC ont décerné une plaque d’honneur et mérite à l’arbitre Johnny Innocent. Ce dernier, ancien arbitre de la FIBA, a été formé au Colorado (USA). Depuis l’année 2000, il ne cesse de rendre de bons et loyaux services pour l’épanouissement du basket haïtien.

Au terme de la première phase, qui se jouera…………………..lire la suite sur lenouvelliste.com