Les titres de l’actualité du mercredi 29 novembre 2017 sur RADIO VISION 2000

Ce Mercredi 29 Novembre ramène le 30e anniversaire du massacre de la ruelle Vaillant au cours duquel de nombreux électeurs, bulletins en main, ont été abattus par des militaires lors des premières élections post-duvaliéristes.

Le président Jovenel Moise, accompagné du 1er Ministre, des présidents du Sénat et du CSPJ, a déposé, pour l’occasion, une gerbe de fleurs au pied du mémorial dédié aux victimes de ce massacre tout en indiquant qu’il n’est pas trop tard pour rendre justice à ces dernières.

Le chef de l’Etat en a profité pour renouveler son engagement à mettre sur pied le Conseil Electoral Permanent et le conseil constitutionnel.

Parallèlement, à l’appel de l’opposition unifiée, des dizaines de personnes ont marché, ce mercredi, à la capitale et se sont rendues à la ruelle Vaillant. Elles se sont prononcées notamment contre le retour de l’armée d’Haiti.

Des policiers en civil et membres de la population étaient également dans les rues, ce mercredi, à la Capitale pour exprimer leur solidarité envers les agents de la PNH ayant participé aux opérations de grand-ravine et de Lilavois et réclamer justice pour ceux qui ont été tués.

Le Collectif du 4 Décembre et alliés annoncent l’organisation d’une marche pacifique le 5 Décembre prochain contre la corruption. Ce fléau constitue un handicap majeur au développement du pays, selon les organisateurs.

Le dossier de l’amendement de la constitution……….La commission spéciale de la chambre des Députés a rencontré, ce mercredi, des représentants d’une dizaine de partis politiques dont INITE, PHTK, Fusion et Renmen Ayiti. Le président de ladite commission, le Député Jerry Tardieu annonce la présentation, le 29 Mars 2018, du premier document de proposition d’amendement de la loi-mère.

En prélude à la journée mondiale de lutte contre le SIDA le 1er Décembre prochain, l’association des femmes infectées et affectées dénonce la discrimination et la stigmatisation dont sont victimes les personnes infectées par le VIH.