Astrologie du jour

BELIER

Amour

La planète Vénus en magnifique aspect sera favorable à la vie à deux. Sous son influence, les natifs du signe se montreront ouverts et disponibles. Le climat conjugal sera au beau fixe, et l’attention se portera surtout sur les enfants, qui seront l’objet de beaucoup de sollicitude et de dévouement. Célibataire, vous aurez envie de profiter pleinement de votre liberté actuelle, et il ne sera pas facile de vous mettre un fil à la patte ! Cependant, quelques-uns d’entre vous se désoleront de leur solitude. Qu’ils se rassurent, ce n’est plus pour longtemps !

Argent

Soyez prudent si vous effectuez des transactions financières ou si vous traitez d’importantes affaires. Vous risquez d’avoir de mauvaises surprises si vous n’avez pas pris le maximum de garanties.

Santé

Vous aurez tout intérêt aujourd’hui à lancer une grande opération « décrispation et détente ». Selon vos goûts, faites de la marche, du yoga, ou jouez au bridge ; l’important, c’est de trouver une activité vous permettant de vous relaxer. Sans quoi, vous ne tarderez pas à avoir les nerfs en pelote et les muscles tout contractés. Et puis, veillez à établir un vrai dialogue avec votre entourage : cela changera tout !

Travail

Travail complexe et fatigant à tirer. Mais vous entreverrez une éclaircie à brève échéance. Avec l’appui de Mars, ni l’énergie ni la chance ne vous feront défaut.

Citation

Aimer savoir est humain, savoir aimer est divin (Joseph Roux).

Famille/foyer

Rien d’important ne semble marquer le domaine familial. Vos proches ne connaîtront pas de difficulté particulière, et vos relations avec eux seront faciles, quoique routinières. Un point mérite cependant d’être souligné : des événements particuliers, surprenants peut-être mais pas défavorables, sont possibles en ce qui concerne vos frères et soeurs, ou en ce qui concerne vos relations avec eux.

Vie sociale

Vos liens amicaux s’annoncent très protégés, vu la présente configuration astrale. En cas de difficulté, vous aurez la bonne surprise de voir que vous pouvez entièrement vous reposer sur ceux qui vous aiment.

Nombre chance

372

Clin d’oeil

Si les choses n’évoluent pas comme vous voulez, faites une pause pour vous assurer que vous avancez toujours dans la bonne direction.

TAUREAU

Amour

Votre Ciel conjugal tournera à l’orage, et vous en porterez principalement la responsabilité. Il faudra bien admettre que c’est votre comportement qui a électrifié l’atmosphère. Pourquoi diable voulez-vous toujours provoquer votre conjoint ou partenaire ? Célibataire, Neptune influençant votre signe pourrait déclencher une rencontre ou vous rapprocher de quelqu’un qui vous plaît. Ensuite, c’est la légèreté qui primera : vous vous laisserez peut-être tenter par des flirts ou des aventures, en étant conscient que ça n’a rien de sérieux.

Argent

Bon équilibre financier, en principe. Les impacts planétaires de la journée devraient vous permettre d’améliorer légèrement vos revenus ou, tout au moins, de mieux organiser votre budget, ce qui vous permettra d’éviter certaines dépenses inutiles.

Santé

Grâce au trio hypertonique Uranus-Soleil-Vénus, qui influencera votre secteur santé, vous devriez être plein d’énergie et de joie de vivre. Les choses peuvent légèrement se gâter pour quelques-uns d’entre vous à cause de Neptune. Il y aurait alors de petits soucis de digestion ou de peau, qui pourraient avoir une origine allergique.

Travail

Si vous cherchez un job sur l’Internet, vous aurez de bonnes chances de trouver quelque chose d’intéressant, à condition de vous contenter d’un travail avec contrat à durée déterminée. En ces temps difficiles, ce sera déjà quelque chose d’appréciable ! Pleine satisfaction pour tous les travailleurs du signe.

Citation

Les hommes ne sont pas égaux, les races ne sont pas égales (Renan).

Famille/foyer

Les rapports seront bons avec la parenté proche, après avoir subi quelques tensions et des incertitudes. Les enfants pourront être source de grandes satisfactions ; efforcez-vous d’être un peu plus disponible pour eux.

Vie sociale

Mercure vous donnera un coup de pouce pour briser votre isolement. Ne vous terrez plus dans votre tanière, allez à la rencontre des autres. « La solitude est à l’esprit ce que la diète est au corps, mortelle lorsqu’elle est trop longue, quoique nécessaire » (Vauvenargues).

Nombre chance

924

Clin d’oeil

Invitez chez vous en toute simplicité vos amis et relations.

GEMEAUX

Amour

Ambiance astrale électrique. Rien n’ira plus au sein de votre couple ! La porte pourrait bien être claquée et, une fois fermée, elle constituera un obstacle difficile à franchir entre vous et votre conjoint ou partenaire. Faites taire votre orgueil et amorcez immédiatement la réconciliation. Célibataire, ce sera une journée où vous rechercherez très activement les échanges, les contacts, les complicités surtout. En cas de coups de coeur, vous serez prêt à prendre un peu plus de risques que d’habitude, à vous engager.

Argent

Vous serez exposé à certaines fluctuations financières : dépenses capricieuses, irrégulières, imprudentes même. Le désir de paraître ou d’éblouir pourra vous jouer de mauvais tours. Evitez les voyages coûteux susceptibles de grever votre équilibre budgétaire et dont il vous faudra longtemps pour vous remettre.

Santé

La morosité risque de pointer le bout de son nez. Il ne tient qu’à vous de la vaincre. Sortez de la routine. Un nouveau hobby ou des rencontres dans un milieu différent vous révéleront une autre face du monde et dissiperont le cafard et vous redonneront du punch comme par enchantement.

Travail

Vous devrez soigneusement éviter toute initiative ou toute démarche sous l’action de votre impulsivité ou d’une énergie mal contrôlée. Pourquoi ne pas vous entourer de personnes compétentes, capables de vous conseiller habillement dans tous vos projets ?

Citation

Pour savoir se venger, il faut savoir souffrir (Voltaire).

Famille/foyer

Des discussions, des désaccords sur certaines questions de fond risquent de perturber votre vie de famille aujourd’hui. Pourtant, si vous faites un effort de bonne volonté, la situation s’améliorera nettement.

Vie sociale

L’emportement risque de vous causer aujourd’hui beaucoup d’ennuis dans vos relations amicales et sociales. La maîtrise de soi vous sera plus que jamais nécessaire. « Celui qui est maître de soi vaut mieux que le guerrier qui prend des villes » (Livre des Proverbes).

Nombre chance

362

Clin d’oeil

N’allez pas rechercher l’inspiration dans l’alcool ou le tabac.

CANCER

Amour

Jupiter influencera votre secteur lié au couple. En principe, le maître de la chance va favoriser vos relations conjugales, valant à ceux qui vivent à deux une joyeuse complicité. Célibataires, en amour, il vaudra mieux jouer aujourd’hui la carte de la prudence : les tromperies et les faux-semblants ne seront pas rares. Ce ne sera pas le moment de vous engager à long terme. Cependant, de charmants intermèdes pourraient agrémenter vos heures.

Argent

Prudence ! Prudence ! Méfiez-vous d’un piège qu’on pourrait vous tendre, d’une promesse ou d’un engagement qu’on pourrait vous extorquer, entraînant des pertes d’argent considérables. Soyez économe et surtout ne financez pas une entreprise aventureuse. Abstenez-vous de misez gros aux jeux de hasard, car il ne semble pas que vous soyez très favorisé aujourd’hui.

Santé

Avec la présente ambiance astrale, vous aurez un tonus de tous les diables ! En prime, vous serez un brin tyrannique avec votre entourage professionnel et familial. Tout devra se faire selon vos directives !

Travail

Au travail, la chance vous accompagnera à nouveau. Mais cette fois, vous aurez tout intérêt à user de persuasion plutôt que de force. Dans votre entreprise, on attendra que vous teniez le rôle de conciliateur.

Citation

Qui n’a point d’ennemis est fort à plaindre (Syrus).

Famille/foyer

Mars en cet aspect pourrait compliquer vos relations familiales. Avec vos parents, évitez de provoquer un conflit, car cela risquerait d’aller plus loin que vous ne le pensez. Si vous êtes père (ou mère) de famille, vous aurez encore du mal à faire les bons choix en ce qui concerne vos enfants. Même si vous n’aimez pas cela, il vous faudra sans doute resserrer quelque peu la discipline, tant avec les petits qu’avec les adolescents.

Vie sociale

Vous devrez à la fois être prudent dans vos engagements et les tenir une fois pris. Il faudra toujours éviter de vous lier avec des personnes douteuses ou trop intéressées, car elles ne vous apporteront que des soucis et des tracas de toutes sortes.

Nombre chance

164

Clin d’oeil

Construisez diligemment le bonheur auquel vous aspirez.

LION

Amour

Cet environnement astral à prééminence vénusienne devrait remettre vos amours conjugales à l’honneur. L’heure sera aux négociations pour trouver un bon modus vivendi. Sous l’aiguillon de la planète Mars, les célibataires seront d’humeur joyeuse, ce qui donnera envie de les fréquenter. Vous ne passerez guère inaperçu, et votre charme vous attirera de nombreux hommages. N’attendez pas, cependant, que les alouettes vous tombent dans la bouche toutes rôties !

Argent

Vous pourriez bénéficier d’un concours de circonstances particulièrement favorables sur le plan financier. Il pourra s’agir d’opportunités ou d’occasions vous aidant à envisager des placements boursiers ou des transactions très avantageuses.

Santé

Dopé par le Soleil en magnifique aspect, vous pourriez, côté vitalité, avoir tendance à présumer de vos forces. Est-ce bien utile d’attendre de tomber d’épuisement pour réagir ? Des séances de massages rechargeront vos batteries de façon très agréable.

Travail

Au travail, avec le soutien total et inconditionnel de la planète Jupiter, vous triompherez glorieusement de vos adversaires et engrangerez des succès à profusion. Cependant, ne laissez pas ces victoires vous monter à la tête ; restez modeste et montrez-vous beau joueur envers les vaincus. Sachez que « tout vainqueur insolent à sa perte travaille » (La Fontaine).

Citation

La beauté est une fleur éphémère (Isaïe).

Famille/foyer

Il est fort possible que Pluton provoque cette fois des problèmes familiaux. Ne vous affolez pas : il ne s’agira que de petites difficultés momentanées, que vous pourrez rapidement régler. Vous aurez sans doute une décision importante à prendre concernant la vie de famille. Pas de panique, car rien n’indique que vous ne trouverez pas de solution valable.

Vie sociale

Le climat astral ne sera pas fameux ce jour car vous subirez de nombreux aspects gênants, ce qui ne favorisera guère votre épanouissement et vos relations avec autrui. Tout vous semblera confus, complexe, imprécis, négatif. Ce sont surtout les sujets du troisième décan qui seront affectés : ils manqueront singulièrement d’objectivité, de concentration et de précision.

Nombre chance

428

Clin d’oeil

Au lieu de faire une fixation sur ce que vous ne pouvez pas changer, concentrez-vous sur ce qui dépend de votre volonté.

Amour

En l’absence de planètes susceptibles de jouer les trouble-fête dans le secteur conjugal, il ne tiendra qu’à vous de couler des moments heureux en couple. Que vous restiez chez vous ou que vous sortiez, vous profiterez de la joyeuse ambiance astrale pour vous accorder plus de détente et de complicité. Les célibataires, eux, profiteront pleinement de leur liberté tout en se plaignant de leur solitude !

Argent

Ne comptez pas sur Uranus pour vous tirer d’embarras dans le maniement de l’argent. En particulier, ne vous lancez pas dans des opérations spéculatives sans vous être assuré au préalable d’une forte probabilité de réussite. Vous vous apercevrez, aujourd’hui du moins, que le risque est la plupart du temps trop grand pour le bénéfice réel que vous tirerez éventuellement de l’opération.

Santé

Les astres vous conseilleront d’avoir un sommeil suffisant. Vous devrez dormir selon vos besoins personnels, ni trop ni trop peu. En effet, la durée du sommeil varie d’un sujet à l’autre. Elle oscille généralement entre sept heures et neuf heures par nuit, avec une moyenne médicalement fixée à sept heures trente minutes. Mais cette moyenne, bien sûr, n’a rien d’une obligation.

Travail

Il serait vain de trop chercher à forcer le destin, alors que vous n’êtes pas encore prêt. Laissez mûrir la situation, et sachez que « le plus grand péril se trouve au moment de la victoire » (Napoléon).

Citation

Il n’y a point de belle chair près des os (proverbe français).

Famille/foyer

Côté foyer, vous n’aurez aucune raison de vraiment vous inquiéter. Dans l’ensemble, les planètes seront assez favorables, vous permettant de bénéficier d’une ambiance familiale paisible et harmonieuse.

Vie sociale

Tout le monde le sait, vous pourriez difficilement vivre sans vos copains. Réjouissez-vous, car Vénus vous réserve de grandes joies en leur compagnie. Vos copains ne perdront pas une occasion de vous dire à quel point ils vous apprécient.

Nombre chance

296

Clin d’oeil

Suivez votre intuition, elle sera une excellente conseillère.

BALANCE

Amour

L’influence dans votre signe de Jupiter devrait avoir des répercussions très positives sur votre vie de couple. Plus entreprenant et plus communicatif, c’est vous qui donnerez le tempo, à plus forte raison si vous trouvez que votre histoire ronronne dans une douce routine. Cela devrait donner un nouveau souffle à vos relations conjugales ! Les rencontres ? Voilà un domaine où vous naviguerez à vue. En effet, soit vous aurez du mal à savoir ce que vous voulez, soit vous jetterez votre dévolu sur quelqu’un qui n’est pas libre.

Argent

Si vous devez effectuer d’importantes transactions financières ou régler des problèmes litigieux, vous serez favorisé par Pluton. Mais ce ne sera pas une raison pour commettre des imprudences.

Santé

Vous serez en bonne forme physique grâce au soutien musclé du Soleil. Cependant, Pluton et Mars pourront vous valoir une tension nerveuse accrue. Même si vous parvenez à gérer le stress de la journée, vous aurez peut-être ensuite du mal à vous détendre et à trouver le sommeil. Pensez à vous relaxer, quitte, pour cela, à vous offrir quelques séances d’acupuncture ou de yoga.

Travail

Bonne entente avec vos collaborateurs : échanges d’idées enrichissants, relations étroites, etc. Vos rapports avec vos supérieurs hiérarchiques seront également pleins d’aménité, ce qui ne sera pas négligeable. Seuls les sujets du premier décan se trouveront confrontés à des tensions, des conflits assez musclés, surtout s’ils ne savent pas faire la part entre leur vie professionnelle et leur vie amoureuse.

Citation

Qui ne se gêne pas gêne autrui (Diane de Beausacq).

Famille/foyer

Vénus en cet aspect vous promet une ambiance agréable et chaleureuse en famille. Vos enfants se porteront comme un charme, et leur joie de vivre fera plaisir à voir. La tendresse régnera, et vous n’aurez d’autre envie que de les dorloter, de les encourager et de les écouter avec attendrissement vous faire de belles déclarations d’amour.

Vie sociale

Tâchez d’utiliser votre imagination à des fins positives et non pour rêver à l’aventure et à l’évasion. Vous éviterez ainsi bien des problèmes. Vous aurez du mal à vous plier aux contraintes durant cette journée ; il faudra donc vous forcer un peu.

Nombre chance

901

Clin d’oeil

Évitez les excès dans tous les domaines : « Serrer trop fort le pressoir donne un vin qui sent le pépin » (F. Bacon).

SCORPION

Amour

Cette journée devrait apporter aux natifs vivant en couple un épanouissement amoureux exceptionnel, des satisfactions dans le sens de la stabilité, de la constance et de la fidélité totale à l’être aimé. Loin de rechercher l’aventure, c’est au contraire vers la sécurité conjugale que vous vous tournerez. Si vous êtes libre, vous aurez envie d’en profiter, et vous ne serez guère pressé de vous fixer. Et vous vivrez des moments délicieusement romantiques.

Argent

En matière financière, le moment semble venu de faire régner un ordre rigoureux dans toutes vos affaires. Une fois en passant, ou pour des objectifs bien précis, vous pourrez vous offrir une petite folie et, si le coeur vous en dit, accorder aide et assistance matérielle à ceux de vos proches qui en ont besoin. Un jour ou l’autre, et plus vite que vous ne le pensez, vous rentrerez très largement dans vos frais.

Santé

Votre énergie sera grande. Attention tout de même à une trop forte tension nerveuse, qui risquerait de perturber la précision de vos mouvements. Sachez vous reposer et tâchez de passer une nuit calme et complète qui vous permettra de récupérer.

Travail

Profitez de cette journée très protégée pour régler des affaires délicates, voire même signer des contrats confidentiels ou difficiles à traiter. Les astres vous aideront à vous orienter de manière positive.

Citation

Il n’est pas d’éloignement, sinon celui des coeurs (proverbe arabe).

Famille/foyer

La Lune mal aspectée va augmenter votre tendance aux critiques. Justifiés ou pas, vos propos ne vont guère contribuer à détendre l’atmosphère familiale. Mordez sur votre langue, pour le bien des vôtres.

Vie sociale

Très bonne journée pour les contacts de toutes espèces, sous l’aile protectrice de Pluton. Les démarches personnelles ayant d’excellentes chances d’aboutir, n’hésitez pas à présenter des requêtes ou à faire des réclamations. Prenez l’initiative : par exemple, téléphonez si vous n’avez pas de réponse à vos courriers, interrogez à droite et à gauche si vous voulez avoir des renseignements sur un sujet quelconque.

Nombre chance

869

Clin d’oeil

Soyez tolérant : « Pour vivre, laissez vivre » (Baltasar Gracian).

SAGITTAIRE

Amour

Les relations de votre couple commencent à prendre des allures d’une guerre froide. Partez au vert : vous aurez besoin de calme et d’être loin des importuns habituels, votre famille et les mondanités en tête. Avec votre conjoint, tout devrait bien rentrer dans l’ordre. Célibataire, une rencontre imprévue pourrait avoir lieu aujourd’hui même. Un Bélier ou un Lion saura vous conquérir. Ne cédez tout de même pas au premier regard. Et surtout, ne formez pas de projets d’avenir tout de suite.

Argent

Le moment serait bien choisi pour essayer de modifier votre comportement vis-à-vis de l’argent. Trop souvent, vous souffrez d’impécuniosité, non parce que vous ne gagnez pas assez, mais parce que vous dépensez mal. Le plus important sera d’arriver à maîtriser vos envies déraisonnables : vous achetez souvent pour le plaisir d’acheter plutôt que pour celui de posséder et encore moins de jouir de vos acquisitions.

Santé

Bonne résistance de fond. En tant que natif de ce signe, vous savez spontanément adopter une bonne hygiène de vie : ce sera le moment ou jamais de soigner votre alimentation et de vous préparer une de ces tisanes hépatiques dont vous avez le secret.

Travail

Mars, la planète de l’énergie et de la combativité, rendra plus difficiles les rapports avec vos employés ou avec vos supérieurs, et vous aurez même à subir l’agressivité de nombreux partenaires. Cette situation n’est pas très grave ; elle vous sera plutôt utile, car elle vous forcera à vous distinguer des autres et ainsi à affirmer vos convictions quoi qu’il en coûte à votre image de marque.

Citation

L’amitié augmente en visitant ses amis, mais en les visitant rarement (proverbe anglais).

Famille/foyer

L’ambiance chez vous, influencée par la Lune, ne sera peut-être pas aussi détendue que vous le souhaiteriez. Pourtant, en principe, vous relations avec vos proches ne devraient pas poser de problèmes insurmontables. Simplement, chacun sera préoccupé par ses activités personnelles et aura assez peu de temps à consacrer à la vie en commun. Rien de bien grave, donc.

Vie sociale

Uranus jettera un certain vague à l’âme dans votre coeur. Ne soyez pas trop susceptible et restez sociable si vous voulez que les autres vous soient agréables. Climat favorable aux nouvelles amitiés.

Nombre chance

664

Clin d’oeil

Soyez assez maître de vous pour vous retenir d’aller trop loin.

CAPRICORNE

Amour

Les plus avantagés des natifs en cette journée seront bien sûr les célibataires, qui vivront une merveilleuse idylle, en toute quiétude, avec un mélange d’aventures et de passions sans lendemain. Les natifs mariés pourraient connaître une certaine baisse sur le plan sexuel ; certains d’entre eux accuseront une tendance à l’individualisme excessif, qui s’avérera très défavorable à la vie commune.

Argent

Le Soleil en cet aspect devrait vous aider à améliorer vos revenus. Mais comme il sera en assez mauvaise position, il pourra tout de même provoquer de nouvelles perturbations dans ce domaine. Soyez particulièrement vigilant si vous envisagez un achat conséquent ou si vous souhaitez réorganiser vos investissements. Rappelez-vous que tout ce qui brille n’est pas or, avant de signer quoi que ce soit.

Santé

La pleine forme physique et morale reviendra grâce aux bons offices de Mercure. Vous étudierez ou travaillerez plus facilement, et prendrez des décisions avec une grande lucidité. Mettez à profit cette journée pour prendre de bonnes résolutions.

Travail

Choisissez dans votre entourage des collaborateurs sûrs, consciencieux, industrieux et animés du même idéal que vous. Vous créerez ainsi une petite équipe bien soudée et soutenue par un esprit de solidarité et d’émulation. Veillez à prévenir la jalousie qui pourrait s’y introduire par des paroles malheureuses, des maladresses regrettables.

Citation

En te faisant naître nu, la nature t’avertit de supporter patiemment le fardeau de la pauvreté (Denys Caton).

Famille/foyer

Mercure vous conseillera d’être plus à l’écoute de vos proches et de tâcher d’anticiper leurs désirs. Vos êtres chers ne demandent pas que vous vous mettiez toujours en quatre pour eux, mais ils aimeraient que vous vous montriez un peu plus attentionné, un peu plus sensible à leurs joies et leurs peines, un peu plus complice.

Vie sociale

Sociable et liant… vous l’êtes comme personne, sauf quand Saturne influence le secteur amitiés, ce qui sera le cas cette fois-ci. Sans doute très occupé par votre travail ou vos obligations familiales, vous aurez un peu moins de temps que d’habitude à consacrer à vos amis.

Nombre chance

718

Clin d’oeil

Faites l’effort d’écouter les autres et de prendre en considération leurs points de vue.

VERSEAU

Amour

Pour la plupart des natifs vivant en couple, la vie conjugale se poursuivra dans l’harmonie et la compréhension mutuelle. Pour les célibataires, il semble que la rencontre avec l’âme soeur ne soit pas programmée pour l’instant. Ce sera peut-être le moment de reconsidérer vos priorités et de réfléchir à ce que vous attendez d’une relation sentimentale. À moins que, trop absorbé par une vie professionnelle trépidante, vous ne mettiez, au moins provisoirement, ce domaine entre parenthèses !

Argent

Les influx de Jupiter vous inclineront à faire des économies. Aussi sera-t-on très étonné de votre réticence à ouvrir votre portefeuille aujourd’hui, ce qui n’est pas dans vos habitudes. Continuez dans cette voie.

Santé

Avec cet aspect de Saturne, vous ne risquez pas une catastrophe sur le plan santé, rassurez-vous. Reste que certains d’entre vous pourront connaître une petite alerte, destinée à leur montrer qu’il faudrait sans doute réformer leur mode de vie, adopter une meilleure alimentation ou arrêter de fumer.

Travail

De bonnes perspectives professionnelles. Vous aurez la ferme volonté de réussir. Mais attention, Pluton pourrait vous souffler des ambitions déraisonnables. Essayez de bien mesurer ce à quoi vous pouvez prétendre. Ceux d’entre vous qui visent trop haut iront en effet au-devant d’une déception qui peut leur faire perdre du temps. Au contraire, si vous parvenez à cibler correctement vos projets, le succès sera à portée de main.

Citation

Connais ton étoile, sonde ta Minerve (Baltasar Gracian).

Famille/foyer

Petits problèmes possibles en famille. Si vous avez des enfants, il vous faudra les surveiller de plus près et les aider dans leurs études ou leurs sports.

Vie sociale

Votre vie sociale se présentera fort bien : vous ne manquerez pas de nombreuses occasions de sortir, de voir des amis que vous appréciez et même d’avoir accès à des milieux très fermés et un brin snobs.

Nombre chance

909

Clin d’oeil

Tenez-vous toujours prêt pour le changement. Ne le redoutez pas, attendez-le plutôt !

POISSONS

Amour

En amour, le fait que votre partenaire vous complimente vous rendra euphorique. De votre côté, n’oubliez pas de faire fréquemment des compliments à l’autre, à propos de tout et de rien. Cela favorisera la bonne entente et cimentera vos liens sans vous coûter grand-chose. Pensez à organiser, si possible, un dîner aux chandelles. Célibataire, votre vie amoureuse sera riche en événements réjouissants. Si vous rêvez de la bague au doigt, votre souhait pourrait être exaucé aussitôt. Pour les célibataires endurcis, les bonnes aventures ne manqueront pas.

Argent

Le secteur argent pourra être affecté par les mauvais aspects formés par Pluton. Ce ne sera donc pas le moment de prendre des risques financiers : vous manqueriez de jugeote et risqueriez de faire les mauvais choix. Attention notamment aux achats trop onéreux qui peuvent tout à coup vous tenter !

Santé

Il est possible que vous alliez connaître des problèmes d’inflammation ou d’irritation de la gorge ou des reins. Cela est dû à la mauvaise position de Pluton dans votre Ciel. Veillez à boire suffisamment, et évitez les atmosphères enfumées. Méfiez-vous aussi des produits domestiques irritants.

Travail

Si vous vous trouviez dans une impasse sur le plan professionnel, vous pourrez enfin vous sortir de cette situation. Aujourd’hui, vous serez en mesure de prouver vos belles capacités.

Citation

La franchise est la rançon de l’amitié (proverbe arabe).

Famille/foyer

En famille, vous serez probablement confronté à une épreuve de force. Mais cet affrontement, vous pourrez l’éviter ou du moins le résoudre si vous savez provoquer une discussion à coeur ouvert avec toutes les personnes concernées. Conservez votre calme, n’élevez pas la voix, et surtout prêtez une oreille attentive à ce que vos proches ont à dire.

Vie sociale

Vous exercerez un réel pouvoir sur votre entourage, et il sera d’autant plus efficace que vous n’en abuserez pas. En outre, vous vous sentirez épaulé par des êtres solides et dont vous ne mettrez en doute ni l’affection, ni la fidélité.

Nombre chance

405

Clin d’oeil

Mettez votre agressivité dans votre poche et ne la laissez pas sortir.

