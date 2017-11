Haïti – Économie : Le CFI annonce le Premier Forum «BPO Ayiti Smart Talent»

Source HL/ HaïtiLibre

Le Centre de Facilitation des Investissements (CFI), avec le support de la Banque Interaméricaine de Développement et la collaboration de l’Association Haïtienne pour le Développement des Technologies de l’Information et de la Communication (ATHIC), de Avasant et de BANJ, organise le premier Forum « BPO Ayiti Smart Talent » le 29 novembre 2017 au Karibe Convention Center.

Plus de 1,000 jeunes de tout le pays sont attendus à ce Forum où sera présenté les différents aspects du secteur « Business Process Outsourcing » (BPO) ou Externalisation des Processus d’Affaires, qui offre la perspective de près de 10,000 emplois directs et 2 ou 3 fois plus d’emplois indirects « Cela représente non seulement une promesse d’avenir pour les jeunes mais aussi la création de richesse durable, » explique Tessa Jacques, Directrice du CFI.

Pour permettre aux jeunes de tout le pays de participer, des équipes de BANJ se sont rendues dans plusieurs villes du pays pour enregistrer des jeunes diplômés et étudiants présentant les connaissances requises, en terme de langues ou d’informatique. Un tiers de ces jeunes seront transportés la veille du Forum depuis leurs villes de provinces par autobus et pris en charge toute la journée du 29 novembre « Ces deux jours d’activité représentent …………………………..lire la suite sur haitilibre.com