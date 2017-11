Arrestation lundi à Pèlerin 5 par la police de Pétion-ville du présumé chef de gang, Georges William Mc-Nally , moins de 24 heures après l’arrestation de son épouse Christelle Nally ainsi que trois autres membres présumés de son association de malfaiteurs

Pétion-Ville, le 27 novembre 2017 – (AHP) – Les forces de l’ordre ont appréhendé ce lundi, le présumé chef de gang, Georges William Mc Nally.



C’est la police de Pétion-Ville qui a procédé à son interpellation à Pèlerin 5, moins de 24 heures après l’arrestation de son épouse Christelle Nally ainsi que trois autres membres présumés de son association de malfaiteurs, spécialisée dans le cambriolage et qui opérait dans la commune de Pétion-Ville.



Le chef de la police de Pétion-Ville, le commissaire Jean Gospel Monélus, avait indiqué dans la matinée, lors de la présentation des accolytes du chef de gang présumé, que 2 véhicules, 5 armes à feu et de nombreux objets de valeur dont des bijoux et des tableaux ont été retrouvés à son domicile.



Des propriétaires de ces objets volés se sont déjà manifestés, avait aussi affirmé l’officier de police qui avait donné la garantie que le numéro un du réseau serait…………………..….lire la suite sur ahphaiti.org