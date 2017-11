Championnat haïtien de football professionnel 2017 : Série de clôture/Journée 15. Cavaly fait le spectacle, l’Éclair et le Sud en enfer

Source Enock Néré | Le Nouvelliste

A l’issue d’une dernière journée où, pour une fois, le football était au rendez-vous, le Cavaly et l’AS Capoise ont évité l’enfer. En dépit de son succès 2-0 aux dépens du Racing CH, l’Eclair n’a pas pu éviter la relégation. Il sera accompagné de l’America battu 1-3 à Léogane et de la Juventus des Cayes qui compte un match en retard contre le Racing FC.

Une immense clameur, des feux d’artifices et plusieurs coups de feu en l’air ont accueilli le coup de sifflet final de l’arbitre Evans Thélusma au parc Gérard Christophe. Si le match était mal organisé en matière de réception du public dont une bonne partie a dû attendre, billets en main, la mi-temps pour accéder l’enceinte du parc Gérard Christophe, les dirigeants ont réussi l’exploit de contenir leur public qui pendant 75 minutes de jeu a gardé ses distances vis-à-vis des lignes de jeu et si pendant les 15 dernières minutes la curiosité fait qu’il leur a fallu demander plus souvent respecter la distance règlementaires par rapport aux lignes, il n’y a jamais eu de signe d’une volonté de nuire.

Dès l’entame du match, Jean Renaud Abellard assisté de Claudy Francis et de Ronald Lambert exigeaient de leur formation composée de Julien Jospy – Getho Benêche, Gregory Henry, Waldo Vernet, Andy Delice – Dutherson Clerveaux, Louizinho Garçon, Emerson Thibert – Ricardo Philibert, Amy André et Jeff Fondala de pressurer celle composée de Casimir Moulatre – Hyppolite Charles, Jn Gary Rubin, Kelly Brismax Clergé, Daniel Alexis – Ronald St-Vil, Dumé Jn Rival – Orilus Hilaire, Charles Pierre Ronald, Davidson Charles – Kenz Germain, que lui opposait le coach de l’America.

Mis en difficulté d’entrée de jeu, l’America souffre. En dépit du fait que près de deux mille spectateurs se sont trouvés coincés à la barrière pour passer un à un l’unique petite d’accès au parc (certains n’ont eu même pas l’occasion de voir aucun des trois buts du Cavaly puisqu’ils ont gagné le parc seulement à la fin de la mi-temps), le public est à fond derrière son équipe.

L’America n’a résisté que 28 minutes, le temps pour Jeff Fondala d’ajuster Moulatre et d’ouvrir le score à la conclusion d’une action collective intéressante. Motivés par la promesse du député léoganais Hyppolite Charles de donner 5000 gourdes à chaque joueur et 7500 gourdes à chaque buteur si le Cavaly reste en D1, les joueurs qui évoluaient sous le regard de plusieurs autres dignitaires de la ville se déchaînent. Ricardo Philibert corse l’addition 5 minutes plus tard sur une ouverture de Jeff Fondala (33e) et Amy André s’est envolé jusqu’au ciel pour catapulter, de la tête, le centre parfait d’Andy Délice dans les filets de Moulatre(45e). Le public est content. Cavaly mène 3-0 à la pause. La spectre de la relégation s’éloigne.

En seconde période, le « Cheval Rouge » s’est contenté de hennir sur place sans galoper et l’America réduit le score après l’heure de jeu par Orilus Hilaire (69e). Mais c’est tout. Le Cavaly s’impose 3-1 et renvoie l’America en seconde division 9 ans après son ascension parmi l’élite.

Hormis le match Juventus vs Racing FG qui ne s’est pas joué à cause d’une panne des Gonaïviens à Port-au-Prince, donc incapables de rallier la ville des Cayes, les six autres rencontres disputées au cours de cette journée se sont achevées sans encombre en raison de la mise en place des dispositions. Le Real Hope réussit avec le Don Bosco les deux succès en déplacement de la journée alors que malgré le 0-0 du FICA face au Tempête, 20 buts ont été inscrits dans les 6 autres rencontres disputées.

Résultats des rencontres disputées et comptant pour la 15e journée

Parc Anglade

FC Petit-Goâve vs Real Hope du Cap-Haïtien 0-1

But : Jackinto Jean, 41e sp

Parc Gérard Christophe

Cavaly AS vs America FC 3-1 (mt 3-0)

Buts : Jeff Fondala 28e, Ricardo Philibert 33e, Amy André 45e pour le Cavaly, Orilus Hilaire 69e pour le Cavaly

Parc Vincent des Gonaives

Eclair AC vs Racing CH 2-0 (mt 0-0)

Buts : Jacky Eugène 68e sp, Kensley Bertrand 85e

Parc Notre-Dame

Ouanaminthe FC vs Don Bosco 1-3 mt (0-2)

Buts : Colson Pierre 15e, Chedlin Francoeur 22e, Benchy Estama 56e pour le Don Bosco Robert Philogène 68e pour Ouanaminthe

Parc Résigné

FICA vs Tempête FC 0-0

Parc Larco

Juventus des Cayes vs Racing FC non joué

Parc Levelt

Baltimore SC vs AS Sud-Est 3-1 (mt 2-0)

Buts : Paulson Pierre 12e et 51e, Ednerson Edmond 15e de Baltimore, Monuma Constant 60e

Parc Bayas

AS Mirebalais vs AS Capoise 4-1 (mt 3-0)

Buts : Hvaniel Sirin 9e et 18e, Mackentosh Fédé 43e et Sandinho Saint-Jean 90e pour AS Mirebalais, Peterson Jr Joseph pour AS Capoise

Classement après la 15e journée clôture

Pos Clubs Pts MJ MG MN MP BP BC D de Buts

1 AS Mirebalais 31 15 9 4 2 28 10 +18

2 Don Bosco 29 15 8 5 2 18 7 +11

3 Real Hope 27 15 7 6 2 15 8 +7

4 Racing FG 24 14 7 3 4 15 7 +8

5 FICA 24 15 5 9 1 10 6 +4

6 AS Capoise 22 15 6 4 5 16 17 -1

7 Baltimore 20 15 5 5 5 10 9 +1

8 Éclair 18 15 5 5 5 15 13 +2

9 Cavaly 18 15 4 6 5 13 14 -1

10 Racing CH 17 15 4 5 6 7 12 -5

11 Tempête 16 15 3 7 5 10 13 -3

12 FC Petit-Goâve16 15 4 4 7 11 16 -5

13 Ouanaminthe 16 15 4 4 7 12 18 -6

14 América 16 15 4 4 7 14 22 -8

15 AS Sud-Est 12 15 3 3 9 7 21 -14

16 Juventus 10 14 2 4 8 5 17 -12

Classement général après la dernière journée

Pos Clubs Pts MJ MG MN MP BP BC D de Buts

1 AS Mirebalais 55 30 15 10 5 39 18 +21

2 Real Hope 55 30 15 10 5 31 16 +15

3 Racing FG 52 29 15 7 7 32 18 +14

4 FICA………………………...lire la suite sur lenouvelliste.com