Les titres de l’actualité du mardi 28 novembre 2017 sur RADIO VISION 2000

Le porte-parole adjoint de la police nationale, l’inspecteur Gary Desrosiers annonce l’adoption d’un ensemble de mesures en vue d’assurer la sécurité de la population à l’occasion des fêtes de fin d’année. Il a fait état notamment du renforcement de la présence policière à travers les rues.

Les ministres de la Justice et des finances ainsi que le haut commandement de la PNH sont attendus, ce mercredi, au Sénat de la république. Ils doivent s’expliquer notamment sur les dossiers relatifs aux arriérés de salaire et aux primes de risque des policiers et à la prise en charge des familles des agents de la PNH tués dans l’exercice de leurs fonctions.

2 semaines après l’opération policière à Grand-Ravine qui avait fait notamment plusieurs morts dans les rangs du personnel du collège Maranatha, le ministre de l’Education Nationale, a effectué, ce mardi, une visite à cet établissement scolaire.

Pierre Josué Agénor Cadet qui était accompagné des Sénateurs Dieupie Chérubin et Jean Renel Sénatus, et du Député Pierre Féquière Julien a promis un accompagnement psychologique aux élèves et personnel du Collège.

L’opposition unifiée annonce une manifestation, ce mercredi, à la capitale, à l’occasion du 30eanniversaire du massacre de la ruelle vaillant en vue de dire non au retour de l’armée d’Haiti.

L’ex-premier ministre Laurent Lamothe désapprouve, une nouvelle fois, le rapport de la commission sénatoriale spéciale sur l’utilisation des fonds Petro Caribe. « C’est un rapport honteux et scandaleux, basé sur la diffamation et la fabrication de faits », a martelé Laurent Lamothe.

Après 2 reports, la rencontre entre un groupe de Députés et le 1er ministre Jacques Guy Lafontant, accompagné du ministre des travaux publics et du Directeur Général du CONATEL, a finalement eu lieu, ce mardi. Les échanges ont porté sur la mauvaise qualité des services offerts par les compagnies de téléphonie mobile.

Le chef du gouvernement qui affirme avoir déjà été victime dit attendre des propositions de la part du DG du CONATEL afin de prendre les mesures qui s’imposent.

Les responsables de la DIGICEL dont le PDG, Marteen Boute, avouent que la compagnie fait face à certaines difficultés l’empêchant de répondre convenablement aux attentes de la population. Ils promettent de tout faire afin de rectifier le tir.