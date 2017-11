Haïti – Actualité : Zapping…

La RD s’incline devant nos Grenadières [4-1] :

Dans le cadre de la 3eme Édition du Championnat de la Caraïbe féminine U-20 nos Grenadières se sont imposées à St kitts & Nevis contre la République Dominicaine [4-1] pour leur 3e et dernier match qualificatif pour la coupe du monde FIFA France 2018. Grâce à ce résultat, la Sélection Nationale s’offre la deuxième place au classement et se trouvent qualifié avec la Jamaïque (1er au classement) pour la dernière phase éliminatoire de la Coupe du Monde U20, France 2018, qui se tiendra à Trinidad & Tobago. Du côté des Grenadières les buts ont été marqués par Nérilia Mondesir (39′), Danielle Étienne (61′ et 69′) et Melchie Dumornay (90+2′) et pour la République le seul but a été inscrit par Alyssa Oviedo (45′).

Plus d’un viol chaque jour dans l’Ouest et la Grande Anse :

Dans le cadre de la Journée Internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes l’organisation féministe « Solidarite fanm ayisyèn » (SOFA) a révélé que ces 20 derniers mois (janvier 2016 à octobre 2017) 782 femmes dont 171 filles mineures ont été victimes de viols (rapportés), seulement dans l’Ouest et la Grande-Anse, soit plus d’un viol chaque jour…

Clôture de la 2ème Foire écoTouristique :

Dimanche a pris fin la 2ème Foire écoTouristique mondiale et de production, à Jarabacoa en République Dominicaine ou Haïti était bien représenté. Une cérémonie de clôture dans une atmosphère pleine d’émotion sur fonds de remerciements, de prestations et d’échanges de cadeaux. http://www.icihaiti.com/article-22742-icihaiti-tourisme-le-bicolore-haitien-flotte-a-la-deuxieme-foire-mondiale-ecotouristique-en-rd.htmlhttp://www.haitilibre.com/article-21733-haiti-rd-lancement-de-la-2eme-foire-mondiale-ecotouristique-et-de-production.html

Remise des clés du nouveau bâtiment du MCI :

Ce lundi 27 novembre, le Ministère du Commerce et de l’Industrie (MCI) et de l’Industrie recevra…………………………………lire la suite sur haitilibre.com