Les titres de l’actualité du lundi 27 novembre 2017 sur RADIO VISION 2000

Le présumé chef de gang, Mc Naly William Georges, ainsi que plusieurs autres individus qui l’accompagnaient ont été arrêtés, lundi après-midi, à Pèlerin 5. Information confirmée par le commissaire de police de Pétion Ville, Jean Gospel Monélus.

Ce coup de filet intervient, au lendemain, d’une vaste opération menée par la police dans les quartiers de Thomassin, Laboule et Fermathe au cours de laquelle 4 autres membres de ce gang, 2 hommes et 2 femmes, ont été appréhendés.

Le commissaire de police de Pétion Ville a également fait état de la confiscation de 5 armes à feu dont un fusil de calibre12, 2 véhicules, des bijoux et gilets de secours. 2 des 4 premiers individus arrêtés ont clamé leur innocence.

Parallèlement, le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maitre Clamé Ocnam Daméus, accompagné du ministre de l’Intérieur, a présenté, ce Lundi, à la presse 7 nouveaux individus arrêtés dans le cadre de l’enquête sur le scandale de falsification de chèques au ministère de l’Intérieur. Parmi ces individus figurent Angelo Verrier, un inspecteur de police.

Ce sont au total 15 personnes qui ont été arrêtées dans le cadre de cette affaire, s’est réjoui, le chef du parquet.

Le Substitut commissaire du gouvernement de Port-de-paix, Maitre Morissette Noradin a été mis en disponibilité par le Ministre de la justice. Le magistrat serait impliqué récemment dans l’assassinat de Rosny Saintil, son voisin, à Lapointe, 2e section communale de Port-de-paix.

Le Ministre de l’Education Nationale, dément les informations selon lesquelles il aurait procédé au remplacement de Norbert Stimphil à la tête du programme « Education Pour tous ». Pierre Josué Agénor Cadet informe qu’il a été entendu de faire choix d’un membre de son cabinet pour assurer la liaison entre le MENFP et l’EPT, Norbert Stimphil étant empêché depuis la violente attaque armée contre sa résidence le 29 Octobre dernier.

Toutes les activités ont été, à nouveau, paralysées, ce lundi, dans plusieurs lycées du Cap-Haitien. Conséquence de la grève des enseignants qui réclament de meilleures conditions de travail. Parallèlement des individus non identifiés ont badigeonné de matières fécales le Lycée Toussaint Louverture.

Le Président Jovenel Moise a effectué, ce lundi, une visite de quelques heures au Vénézuéla où il a rencontré son homologue, Nicalos Maduro. Les deux chefs d’Etat ont paraphé plusieurs accords de coopération dans les domaines de l’Agriculture, des infrastructures routières et de l’Energie.