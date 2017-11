Haïti – Littérature : Le Prix Fetkann 2017 décerné à Gary Victor pour «Les temps de la cruauté»

Source HL/ HaïtiLibre

Vendredi matin au café de Flore à Paris, le jury a dévoilé les lauréat de la 14ème Édition du « Prix Littéraire FETKANN ! Maryse Conde » pour les différents catégorie : mémoire, recherche, jeunesse et poésie.

Les Prix Littéraire FETKANN récompense les ouvrages, recueils, travaux de recherche et essais qui insistent sur l’affirmation des droits de l’homme et favorisent le travail de Mémoire des pays du Sud et de l’Humanité toute entière sur la traite négrière et l’esclavage.

Le Jury a décerné le « Prix Littéraire FETKANN ! Maryse Conde 2017 » au célèbre écrivain, romancier, scénariste haïtien, Gary Victor, dans la catégorie « Mémoire » pour son roman « Les temps de la cruauté » publié aux Éditions Philippe Rey

Les temps de la cruauté :

« Dans un cimetière de Port-au-Prince, Valencia, portant son bébé dans les bras, mendie et se vend aux hommes au milieu des tombes. Lorsque Carl Vausier, en pleine dépression après une douloureuse rupture, la rencontre, il ressent une étrange attraction pour la très jeune femme, qui n’est ni amoureuse ni sexuelle. Il croit voir……………………….lire la suite sur haitilibre.com