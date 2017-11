Haïti – Société : 18% de la population en grave insécurité alimentaire, sombres perspectives

Source SL/ S/ HaïtiLibre

Selon l’évaluation des récoltes en Haïti de la CFSAM (Crop and Food Security Assessment Mission) réalisée en août 2017 par la Coordination Nationale de la Sécurité Alimentaire (CNSA) et l’Unité de Statistique Agricoles et de l’Informatique du Ministère de l’Agriculture (USAI) avec l’appui du Programme Alimentaire Mondial (PAM), de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et de FEWSNET (Famine Early Warning Systems Network) Haïti a connu des récoltes proches de la normale pour la saison agricole de printemps (mars/août 2017)

Toutefois, en dépit d’une relative bonne performance de la saison agricole de printemps, le niveau de l’inflation à la fin août 2017 à été supérieur à celui de la même période des trois années précédentes. On a certes enregistré une baisse saisonnière des prix des produits locaux, mais les prix sont néanmoins restés supérieurs à ceux de l’année dernière.

Par ailleurs, en septembre dernier, la région Nord particulièrement le département du Nord-Est a été durement affecté par l’ouragan Irma ou plus de 50% des plantations ont été affectées selon le rapport d’évaluation rapide du Ministère de l’Agriculture.

Sous le leadership de la CNSA, les analystes du groupe de travail technique de la Classification Intégrée de la Sécurité Alimentaire (IPC) réunissant les principaux acteurs du secteur sécurité alimentaire, ont réalisé une mise à jour de la situation de la sécurité alimentaire pour la période allant d’octobre 2017 à février 2018 et une projection pour la période de mars à juin 2018.

Selon la Direction Générale des Opérations d’Aide Humanitaire Européennes (ECHO), la Coordination Nationale de la Sécurité Alimentaire, le Ministère de la Santé, l’UNICEF et le Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA – ONU)

Entre maintenant et la fin de la période de soudure attendue mi-2018, plus de 1,3 millions de personnes, ce qui représente près de 18% de la population, seront confrontés à une grave insécurité alimentaire selon l’analyse de classification de la sécurité alimentaire intégrée (Octobre 2017) et de lutte pour assurer ………………………...lire la suite sur haitilibre.com