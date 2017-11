Haïti – Actualité : Zapping…

Source HL/ HaïtiLibre

3 jeunes filles abattues au centre ville :

Le Porte-parole adjoint de la Police Nationale d’Haïti (PNH), l’inspecteur Gary Desrosiers a confirmé que jeudi soir 3 jeunes filles, apparemment des prostituées ont été abattues chacune d’une balle d’un fusil de calibre 12 dans la tête au centre-ville par des individus non identifiés.

Fin de cavale pour un américano-haïtien :

Dans la nuit du 23 au 24 novembre,la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ) a arrêté Aimé Jean Claude Laporte un américain d’origine haïtienne, réfugié en Haïti depuis plus de 4 ans après avoir violé et mis enceinte sa petite fille de 14 ans à Miami. Il sera bientôt extradé et jugé aux États-Unis.

En attendant la fin des promesses électriques…

Vendredi, suite à sa visite du 8 novembre dernier, le Maire de la Croix-des-Bouquets, Rony Colin s’est rendu à l’annexe de l’Office National d’Identification (ONI) afin de s’assurer du bon fonctionnement des bureaux dans la Commune, Le Maire Colin a fait don d’une douzaine de batteries d’inverteur pour l’alimentation en énergie du bureau de l’ONI et promis de faire don d’une génératrice aux responsables de cet annexe.

Nos Grenadières s’inclinent [0-1] devant la Jamaïque :

Vendredi, dans le cadre de la Coupe Caribéenne Féminine U-20 2017, après une victoire facile contre St kitts & Nevis [12-0] http://www.haitilibre.com/article-22788-haiti-actualite-zapping.html , nos grenadières………………….lire la suite sur haitilibre.com