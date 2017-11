Incident à la Faculté d’ethnologie: John Rock Gougueder interrogé au cabinet d’instruction

Source Ruth Cadet | Le Nouvelliste

John Rock Gougueder, l’étudiant en troisième année expulsé de la Faculté d’ethnologie suite à une décision prise par les responsables de l’UEH, a été entendu ce jeudi au cabinet d’instruction par le juge Chavannes Etienne en charge de l’enquête sur l’incident survenu le 12 juin dernier, à la Faculté d’ethnologie, mettant en cause le doyen de ladite faculté, Jean Yves Blot, l’accusant d’avoir délibérément roulé un véhicule sur M. Gougueder qui tentait de lui bloquer le passage suite à une altercation dans l’enceinte de l’établissement.

John Rock Gougueder, accompagné de ses avocats, Me Kedma Derival et Me Carlo Germain, s’est présenté au cabinet d’instruction pour répondre à l’interrogation du juge instructeur Chavannes Étienne. Après une audition qui a duré plus de trois heures, le danseur est impuissant à se tenir debout sans l’aide de ses béquilles pour répondre aux questions des journalistes. Avec un moral au beau fixe, ce dernier n’entend pas renoncer à son combat. « Je suis prêt à aller jusqu’au bout dans cette bataille. Car il faut que l’enseignement supérieur soit indépendant », a-t-il déclaré, souhaitant que justice soit rendue.

Dans le cadre de ce dossier plusieurs plaintes ont été déposées contre Jean Yves Blot, a fait savoir Me Kedma Derival, l’un des avocats Gougueder, affirmant que d’autres personnes vont être…………………..lire la suite sur lenouvelliste.com