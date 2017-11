Des législateurs américains déplorent l’arrêt du TPS

Source LLM / radio Métropole Haïti

Des élus américains déplorent la décision de l’administration Trump de mettre un terme au statut de Protection temporaire pour les haïtiens.

Mme Yvette D. Clarke, Représentante du 9e district de New York, regrette que l’administration Trump ait décidé de mettre fin au TPS pour les haïtiens malgré un lobbying intense et des appels appuyés ces derniers temps pour le renouvellement du statut temporaire. « Je suis vraiment indignée par la décision du 45e président des Etats Unis de mettre fin au TPS. Quand est-ce que la décence morale et la compassion pour les autres sont-elles devenues une question partisane ?, écrit –elle.

