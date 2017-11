L’Église catholique annonce pour ce 8 décembre un ensemble d’évènements dans tout le pays, à l’occasion des 75 ans de la consécration d’Haïti à notre Dame du Perpétuel Secours, pour venir au secours du pays malade

Port-au-Prince, le 22 novembre 2017 – (AHP) — La Pastorale Universitaire de l’Archidiocèse de Port-au-Prince estime que le pays très malade et a besoin de prière.Elle profitera de la solennité de l’Immaculée Conception le 8 décembre prochain pour prier spécialement pour Haïti. Cette célébration coïncidera également avec les 75 ans de la consécration d’Haïti à Notre Dame du Perpétuel Secours

De son côté, l'Organisation dénommée, Pyramide du Bonheur du Développement d'Haïti, (PBDH), formée de leaders religieux annonce une marche pacifique le 5 décembre dans les rues de Port-au-Prince, et des conférence-débats les 9 et 16 décembre prochain dans les communes de Tabarre et de Kenskoff pour appeler les autorités