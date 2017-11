Eliminatoires Coupe du monde de football féminin U20 / Coupe caribéenne des nations. Haïti déculotte St Kitts 12-0, Jamaïque fait l’essentiel

Source Enock Néré | Le Nouvelliste

Kerly Théus aura passé une soirée tranquille. Hormis un corner en début de seconde période, St-Kitts n’a jamais pu se hisser à la hauteur de son adversaire du jour. Ayant choisi d’affronter Haïti en premier, alors qu’ils sont les hôtes de la compétition, St-Kitts encaisse une sévère dérouillée et hypothèque ses chances de disputer la phase Concacaf.

6 buts de Nérilia Mondésir, 2 buts de Roseline Éloissaint, un autre de Magdala Macéan, une réalisation de Sherly Jeudi, une autre de Danielle Étienne et un bijou de Melchie Daelle Dumornay et le compte est bon. Haïti s’impose 12-0 (mi-temps 8-0) et souligne pour les autres concurrentes ses ambitions dans l’édition 2017 de la Coupe caribéenne des nations de football féminin U20.

À Basseterre (capitale de St-Kitts), les protégées de Fiorda Charles, sous les yeux du président de la Fédération haïtienne de football, Yves Jean-Bart, et du sélectionneur national masculin temporaire Marc Collat André Pita, les filles ont d’abord assisté à une courte et difficile victoire de la formation jamaïcaine aux dépens de nos voisines de la République dominicaine 1-0 en match d’ouverture de la compétition.

La sélectionneur propose une formation composée de Kerly Théus – Rosianne Jean, Émeline Charles, Tabitha Joseph, Ruthny Mathurin – Magdala Macéan, Melchie Daelle Dumornay –Nelourdes Nicolas, Sherly Jeudy,Roseline Éloissaint – Nérilia Mondésir pour rappeler d’entrée aux forces en présence qu’Haïti entend maintenir son hégémonie et conserver son titre tout en se qualifiant pour la suite des éliminatoires. Avec une formation qui jongle quelquefois entre le 4-2-3-1 et le 4-3-3, Haïti impose sa loi d’entrée.

Un but précoce de Nérilia Mondésir dès la 9e minute de jeu de la partie douchait l’ambition de St-Kitts qui, stratégie étonnante, choisissait d’affronter Haïti d’entrée de jeu au lieu d’effectuer une entrée en douceur contre le patron de la Caraïbe en matière de football féminin dans la catégorie de jeunes. En dépit de la blessure d’Émeline Charles à la 13e minute, la sélection nationale haïtienne U20 impose un rythme d’enfer à la formation locale se permettant d’obtenir 11 corners en 13 minutes avant que l’attaquante de Montpellier ne double la mise 3 minutes après la blessure d’Émeline Charles en reprenant de la tête un centre de la Miragoânaise Roseline Éloissaint (16e). Haïti faisait le break et le reste devient simplement anecdotique. Magdala Macéan (28e), Nérilia Mondésir (32e), Sherly Jeudi (35e), Nérilia Mondésir 44e et 45e) et Melchie Daelle Dumornay (45e) permettent à la sélection nationale haïtienne de mener 8-0 à la pause.

De retour des vestiaires, les Haïtiennes se contentent de mettre une sourdine et de préparer la rencontre suivante. Nérilia Mondésir inscrit son 6e but dans la partie peu avant l’heure de jeu (57e) puis laisse sa place à Danielle Dani Étienne à l’heure de jeu. Roseline Éloissaint se charge alors d’inscrire un doublé en deux minutes (70e et 71e) avant que Danielle Dani Étienne ne clot la marque (90e) pour porter le score à 12-0 au coup de sifflet final.

Résultats de la journée

Jamaïque bat République dominicaine 1-0 (mt 0-0)

Haïti bat St-Kitts 12-0 (mt 8-0)

Classement

Haïti 3 pts +12

Jamaïque 3 pts +1

