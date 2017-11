Astrologie du jour

BELIER

Amour

Vous abritez souvent dans votre coeur les plus tendres sentiments sans avoir la hardiesse de les manifester explicitement. Mais aujourd’hui, vous allez probablement tomber sur un partenaire expansif qui, doué de grandes qualités de contact, n’entendra pas votre langage subtil. Votre réticence habituelle risque alors de vous faire du tort. Votre vie conjugale ne sera pas particulièrement protégée. L’ambiance en couple risque d’être assez morose. Les couples en crise profonde risquent d’envisager une séparation. Les autres seront souvent au bord de la dispute.

Argent

Aujourd’hui, la chance veillera sur vous et pourra vous présenter une bonne occasion financière. Jouez à un jeu de hasard, mais n’oubliez pas de consulter votre nombre de chance.

Santé

Tonus en hausse. Vous aurez heureusement droit à un dynamisme haut de gamme. Cette position harmonieuse de Mars vous sera fort utile, car elle va vous permettre de récupérer rapidement en cas de fatigue. De plus, si vous sentez la moutarde vous monter au nez, vous aurez toujours la possibilité d’aller vous défouler en faisant une demi-heure de jogging ou en allant taper dans un ballon.

Travail

Sur le plan professionnel, votre négligence vous a fait rater une affaire intéressante. Vous serez maintenant déterminé à tout faire pour ne pas commettre la même erreur, car « trébucher deux fois sur la même pierre est indigne » (Zénobios).

Citation

La mouche se brûle à la chandelle (proverbe français).

Famille/foyer

Votre vie familiale sera, hélas ! tributaire de vos soucis professionnels, et vous aurez beaucoup de mal à mettre une barrière entre les deux. De plus, votre état nerveux ne vous inclinera pas à l’indulgence. Si l’ambiance est électrique, on ne pourra pas compter sur vous pour arranger les choses.

Vie sociale

Mars en aspect dysharmonique, voilà qui vous laisse craindre quelques désaccords avec vos amis. Rien de grave, rassurez-vous ; mais commencez par éviter les sujets qui fâchent : cela vaudra mieux !

Nombre chance

931

Clin d’oeil

Allégez vos contraintes, qu’elles soient d’ordre professionnel ou privé. Vous en avez grand besoin !

TAUREAU

Amour

Aucune menace planétaire à redouter dans le secteur couple. Vous devriez donc maintenir sans mal un climat agréable dans votre vie à deux, à plus forte raison si une escapade vient renforcer votre disponibilité. Pour vous, célibataires, voilà un contexte astral plutôt mouvementé, qui pourrait déclencher des surprises. Certains d’entre vous verront surgir un amour du passé, d’autres succomberont au charme d’un voisin de palier ou d’un collègue de bureau.

Argent

Vous aurez à faire face, dans les affaires, à un dossier particulièrement embrouillé ou hermétique. Votre intérêt sera de mettre tout en oeuvre pour y voir clair. La négligence dans ce cas pourrait entraîner des conséquences financières désastreuses.

Santé

Jupiter en cet aspect vous garantira une excellente vitalité. Ses bons influx seront renforcés par le Soleil. Vous jouirez donc d’une belle énergie, et d’une protection immunitaire solide qui devrait vous permettre d’échapper aux maladies d’origine microbienne ou virale. Faites simplement attention à ne pas préjuger de vos forces en vivant sur les nerfs, comme pourraient vous y inciter les nombreuses planètes actuellement dans votre Ciel. Sachez ralentir votre rythme.

Travail

Vous allez concentrer toute votre énergie pour obtenir de l’avancement dans votre carrière. Ce sera le moment de bien vous entourer, de faire appel à toutes vos relations et de parler de vos projets déjà élaborés. Vous devrez plus particulièrement rechercher les personnes ayant de l’expérience dans votre domaine. Bientôt un changement de poste concrétisera vos ambitions et vous vaudra la promotion tant rêvée.

Citation

L’enfant pèse d’abord sur les bras des parents et plus tard sur leur coeur (proverbe anglais).

Famille/foyer

Les rapports avec vos parents devraient être un peu plus suivis. Prenez le temps d’aller les voir et d’échanger des idées avec eux : cela vous sera très bénéfique à plusieurs égards.

Vie sociale

Ne vous affligez pas trop du comportement déplorable des gens qui vous entourent. Rien ni personne ne nous a jamais assuré que nous sommes des anges, n’est-ce pas ? Afin d’éviter d’amères déceptions, adoptez plutôt l’attitude réaliste et résignée de Marc Aurèle : « Dès l’aurore, dis-toi : je rencontrerai un indiscret, un ingrat, un insolent, un fourbe, un égoïste, un envieux ».

Nombre chance

573

Clin d’oeil

Faites preuve d’originalité d’esprit ; sortez des sentiers battus.

GEMEAUX

Amour

L’amour conjugal sera un domaine de votre vie dans lequel les tensions du moment ne se feront pas sentir. Même la mauvaise configuration de Jupiter ne se révélera pas négative sur vos relations de couple. Dans ces conditions, votre vie à deux va retrouver tout son sens et sa profondeur. Célibataire, voilà l’une des journées les plus fastes de l’année sur le plan amoureux. Vous aurez de réelles chances de faire une rencontre importante. Sachez profiter des présentes configurations astrales exceptionnellement bénéfiques.

Argent

Saturne, en bonne position, communiquera à ceux qui manient l’argent et à tous les financiers une habileté particulière. Vous pourrez réussir une opération financière de très grande envergure. La chance vous sourira dans vos opérations et transactions, malgré la conjoncture défavorable à d’autres signes.

Santé

La fatigue nerveuse, voilà votre pire ennemie ! Aussi, essayez de doser vos efforts et d’éviter, autant que possible, toutes les formes de stress. Ne vivez pas survolté comme vous avez tendance à le faire. Recherchez la décontraction, voire une certain forme de nonchalance, autrement vous passeriez toujours à côté de tant de beautés et de joies que la vie nous offre tous les jours et à chaque coin de rue.

Travail

Vous saurez user de vos talents de diplomate pour négocier une affaire difficile, décrocher un contrat au nez et à la barbe de vos concurrents, ou obtenir un prêt à un taux avantageux. Et si vous devez imposer vos conditions, vous y parviendrez sans trop de peine cette fois.

Citation

Des paroles carrées n’entrent pas dans des oreilles rondes (proverbe chinois).

Famille/foyer

Vous vous donnerez beaucoup de mal pour maintenir un climat d’entente au sein de votre foyer. Ce ne sera pas si facile ; mais, grâce à l’appui de Neptune en bon aspect, vous y parviendrez.

Vie sociale

Une vieille affaire litigieuse pourra revenir sur le tapis. Un procès qui traîne, ou des huissiers qui vous harcèlent, et cela suffira à vous faire passer une nuit blanche ! Pourtant, pas d’inquiétude : si vous êtes dans votre bon droit, tout finira par s’arranger.

Nombre chance

791

Clin d’oeil

Malgré l’éclat de vos succès, restez modeste, car « tout vainqueur insolent à sa perte travaille » (La Fontaine).

CANCER

Amour

Voici l’une des meilleures journées sur le plan conjugal. Vénus et Jupiter vous promettent des amours particulièrement heureuses. Le bonheur sera au rendez-vous, un bonheur sans passion excessive, simple et profond à la fois. Célibataire, la Lune mal aspectée vous rendra très exigeant. Si exigeant que pratiquement personne n’aura la chance de vous séduire. Si vous souhaitez faire une rencontre significative, peut-être faudrait-il placer la barre un peu moins haut !

Argent

Les placements à long terme seront favorisés. En revanche, soyez prudent avant d’effectuer des opérations financières censées vous rapporter beaucoup d’argent en peu de temps. Chance aux jeux accrue ; n’oubliez pas de consulter votre nombre de chance.

Santé

Vénus vous conseillera de préserver le plus possible votre énergie vitale. Vous lancer sans arrêt de nouveaux défis fait, certes, partie de votre caractère, mais apprenez de temps en temps à vous fixer des objectifs plus simples. C’est aussi important, et nettement moins épuisant !

Travail

Cet aspect du Soleil va sérieusement réveiller votre ambition professionnelle. Vous verrez vos efforts porter leurs fruits. Reste que vous feriez bien de contrôler votre agressivité : il sera parfois utile de défendre vos intérêts, mais il faudra aussi savoir choisir au bon moment la négociation plutôt que l’affrontement. Ne vous laissez donc pas griser par l’excitation du combat.

Citation

Si la civilisation n’est pas dans le coeur de l’homme, eh bien ! elle n’est nulle part (Georges Duhamel).

Famille/foyer

Grâce à l’influence de Vénus, vous serez plus popote que jamais, que vous apparteniez à la gent barbue ou à l’espèce de bipèdes à jupons. Vous serez incontestablement l’âme de la maison. Non seulement vous résoudrez les problèmes pratiques avec une efficacité confondante, mais vous saurez aussi créer un climat privilégié dans votre foyer.

Vie sociale

Vous vous sentirez agressé par un ami qui vous accable de ses conseils. Remettez les choses en place gentiment : les conseilleurs ne sont pas les payeurs ! Il vous faudra beaucoup de tact et de diplomatie pour ne pas perdre une bonne relation : ce serait trop bête.

Nombre chance

330

Clin d’oeil

Restez d’une absolue discrétion sur votre vie privée.

LION

Amour

Le secteur amour vous réservera de bien agréables surprises cette fois. Mars, la planète du désir, vous attendra de pied ferme, prêt à vous faire vivre des moments passionnés. Le Soleil, de son côté, devrait amplifier ce climat de séduction. Vous vous sentirez d’humeur romantique et, côté câlins, ça ne devrait pas mal marcher non plus. Les solitaires peuvent s’attendre à faire une rencontre déterminante pour leur avenir sentimental. Si votre couple est déjà constitué, ce sera une journée épanouie, propice à d’heureuses transformations dans la vie à deux.

Argent

Les astres pourront provoquer quelques remous dans le secteur finances. Neptune, tout d’abord, vous mettra dans une situation confuse. Attention à tout ce qui manque de clarté et aux erreurs dans vos comptes. Jupiter, lui, sera beaucoup plus positif ; son intervention amènera des occasions nouvelles et vous aidera à redresser la barre.

Santé

Si vous vous ménagez un peu de temps et faites un petit effort, vous prendrez vite plaisir au petit-déjeuner substantiel et équilibré, et vous ne pourrez plus vous passer de ce repas indispensable. Vous éviterez ainsi le coup de pompe classique de onze heures et serez en pleine forme pour le repas de midi.

Travail

Si vous estimez que votre position professionnelle est solide, ce sera la journée où négocier une augmentation de salaire. Vous pourrez obtenir gain de cause grâce au coup de pouce de Pluton, à condition de ne pas vous montrer trop gourmand.

Citation

On se trompe en achetant, on ne vend pas en se trompant (proverbe chinois).

Famille/foyer

Ce sera le calme plat dans le secteur famille. Cela ne veut pas dire pour autant que votre vie de famille sera morose et sans intérêt. Au contraire, c’est l’indice que vous n’aurez pas à souffrir en ce moment de problèmes familiaux et que le ciel vous permettra de souffler.

Vie sociale

Votre sens de la diplomatie, allié à un tact et des aptitudes pour réconcilier les personnes, pourrait faire de vous un véritable conciliateur. Si l’on fait appel à vous, acceptez d’intervenir sans hésiter.

Nombre chance

957

Clin d’oeil

Ne nourrissez pas d’inquiétudes mal fondées : elles pourraient affaiblir vos défenses psychiques.

VIERGE

Amour

La planète Mercure vous poussera à jouer les enfants gâtés avec votre partenaire. Mais si vous abusez de ce jeu, vous aurez bientôt droit à de sévères représailles. Pas trop n’en faut, donc ! Célibataire, vous aurez tendance cette fois à pécher par excès dans votre quête amoureuse et dédaigner les moyens plus modestes mais adaptés à vos objectifs. Sachez cependant que la violence est le refuge suprême de l’incompétence et qu’elle s’avère toujours catastrophique dans vos relations amoureuses.

Argent

Votre premier souci en cette journée ? Faire fructifier vos ressources et accroître rapidement vos gains. Malgré les difficultés actuelles, vous serez convaincu que cet objectif est parfaitement réalisable. Les influences planétaires vous donneront l’audace et l’allant nécessaires pour parvenir à vos fins. Si vous devez régler une affaire concernant des biens familiaux, vous ne perdrez pas de temps en palabres inutiles et vous agirez avec un maximum de compétence et d’efficacité.

Santé

Dynamisme en hausse grâce à Mars, planète de l’énergie. Vous déborderez de tonus, et vous refuserez de rester inactif. Veillez tout de même à ne pas prendre trop de risques : les sports dangereux et autres défis pourront vous fatiguer plus que vous ne le pensez, ou même provoquer une petite blessure.

Travail

Tous les efforts que vous avez fournis depuis de longs mois pour améliorer votre situation professionnelle aboutiront enfin. A la faveur de cet aspect de la Lune, vous obtiendrez une réelle promotion. Vous aurez passé un cap important, et vous verrez la voie du succès s’ouvrir devant vous.

Citation

Tant il est aisé d’écraser, au nom de la liberté extérieure, la liberté intérieure de l’homme (Tagore).

Famille/foyer

Vous risquez d’être déçu par l’attitude des êtres que vous aimez. Le courant passera moins bien aujourd’hui à cause de l’obstruction saturnienne, et vous en souffrirez un peu.

Vie sociale

Votre attitude, habituellement très ouverte, fera place à une grande méfiance. La hiérarchie vous insupportera, et vous n’aurez pas l’intention de vous faire marcher sur les pieds. Qu’on se le dise !

Nombre chance

933

Clin d’oeil

N’accordez pas trop d’intérêt aux ragots qui se colportent.

BALANCE

Amour

Tout sera plus facile pour vous si vous parvenez à bien vous entendre avec votre conjoint. Le fardeau de la vie sera beaucoup plus léger. Les Vietnamiens affirment qu’un couple bien uni serait capable, à lui tout seul, de vider la Mer de Chine ! Le climat astral actuel se prête merveilleusement à la bonne entente conjugale ; profitez-en ! Célibataire, vous, au moins, vous aurez une sacrée chance ! Comme la planète Vénus influencera le secteur amour de votre thème, l’euphorie ne vous quittera pas. Vous serez particulièrement heureux en amour.

Argent

La présente configuration astrale donne de fortes indications d’avantages dont vous serez bénéficiaire. Ceux-ci pourront prendre la forme de cadeaux, d’une offre de voyage d’agrément ou de facilités accordées pour réaliser ce dont vous avez envie.

Santé

Pour nombre d’entre vous, cette journée se traduira par une nette amélioration sur le plan santé. C’en sera fini des allergies, du manque de résistance aux maladies contagieuses, des problèmes osseux, dentaires ou dermatologiques qui ont émaillé les dernières semaines. Si vous êtes atteint d’une affection de longue durée, ne négligez surtout pas votre traitement, qui devrait vous apporter une stabilisation.

Travail

Ce jour, les natifs du signe auront le vent en poupe dans le domaine du travail, et ils auront tout intérêt à frapper un grand coup. Pour certains, il s’agira de postuler un premier emploi. Pour d’autres, il faudra passer un examen permettant de monter en grade. Pour d’autres encore, ce pourrait être le début d’une occupation indépendante ou encore l’occasion de se lancer dans une profession libérale. Les plus favorisés seront ceux du premier décan.

Citation

Tout est dérision, tout est poussière, et tout n’est rien (proverbe latin).

Famille/foyer

Vous aurez le sentiment d’avoir quelque peu délaissé vos enfants. Alors, vous leur consacrerez le maximum de temps possible, histoire de vous faire pardonner. Le courant passera merveilleusement.

Vie sociale

Tâchez d’être moins timide et effacé en société, et vous obtiendrez de magnifiques résultats. N’écoutez pas les oiseaux de mauvais augure : ils ont cent fois tort !

Nombre chance

215

Clin d’oeil

Livrez-vous à une introspection et faites le point de votre vie.

SCORPION

Amour

Si vous êtes en couple, votre vie n’aura rien d’un long fleuve tranquille ! En effet, votre sensibilité exacerbée, votre soif de tendresse jamais étanchée compliqueront les relations avec votre partenaire. Le malheureux se perdra dans les méandres de vos états d’âme, et les malentendus risquent de se multiplier entre vous deux. Si vous êtes célibataire, gardez la tête froide, et faites un effort de lucidité ; sans quoi vous risquez d’avoir une grosse peine de coeur parce que vous vous serez, tout simplement, trompé d’histoire d’amour.

Argent

Saturne sera mal aspecté, mais il n’y aura aucune raison pour que cette planète se retourne contre vous. Il vous suffira d’être prévoyant en matière pécuniaire, comme l’exige Saturne, et de ne pas céder aux envies d’achats impulsifs, pour garder l’équilibre. Evidemment, cela demandera un effort.

Santé

Même si vous êtes doué d’une constitution robuste, vous êtes prédisposé aux affections osseuses et aux troubles liés à la décalcification. Aussi devrez-vous chercher à consommer régulièrement des aliments riches en calcium. Mangez des produits laitiers, particulièrement du fromage de chèvre, des yaourts nature, des oeufs à la coque, des lentilles, du chou cuit ou cru, etc.

Travail

Si vous êtes au chômage, cette journée vous offrira l’occasion de trouver un travail assez agréable mais sans garantie de durée. Par les temps qui courent, il faudra sans doute vous en contenter. En effet, « mieux vaut buisson clairsemé que pas d’ombrage » (proverbe indien).

Citation

Il y a des choses qu’on ne peut dire qu’en embrassant… parce que les choses les plus profondes et les plus pures peut-être ne sortent pas de l’âme tant qu’un baiser ne les appelle (M. Maeterlinck).

Famille/foyer

Les choses ne se passeront pas très bien dans votre vie familiale. Les êtres que vous aimez pourraient vous reprocher de les délaisser et vous faire du chantage aux sentiments. Mais il n’y aura aucun risque de dérapage : grâce à l’appui de Jupiter, vous parviendrez à prendre la situation en main.

Vie sociale

Grâce à Neptune, vous pourrez vous faire autant d’amis ce jour que pendant l’année passée. C’est que cette planète accentuera votre goût des contacts humains. Vous ne vous contenterez pas de relations superficielles, mais vous aurez des rapports intenses et profonds avec les êtres que vous aimez ou admirez ou qui vous intéressent à un titre ou à un autre.

Nombre chance

521

Clin d’oeil

Soyez prudent dans tout ce qui concerne les contrats, conventions et associations.

SAGITTAIRE

Amour

Mars peut vous valoir une des plus belles pages de votre love story. Si vous êtes marié, cette planète devrait nettement raviver vos sentiments vis-à-vis de votre conjoint ou partenaire. Si vous vivez seul, elle fera tout pour vous offrir un beau coup de coeur. Et comme des planètes plus lentes sont, dans votre cas, prêtes à prendre le relais, ce coup de coeur pourrait bien se transformer en une histoire très importante et durable.

Argent

Cette configuration de Neptune n’est pas encourageante lorsqu’il s’agit de stabilité financière. Dépenses imprévues ou rentrées d’argent retardées sont alors possibles. Mais si vous vous y êtes préparé, vous n’en pâtirez pas.

Santé

Mars en cet aspect va vous valoir un excellent tonus. Vous disposerez d’une bonne résistance physique et psychique. Il vous faudra simplement faire attention à Mercure en aspect dysharmonique, qui pourra vous rendre par moments un peu nerveux.

Travail

Si vous exercez un métier indépendant ou si vous jouissez d’une grande autonomie d’action dans votre travail, vous réaliserez des progrès surprenants. En revanche, ceux qui sont moins libres auront sensiblement moins de chance, et certains d’entre eux auront parfois envie de tout envoyer promener.

Citation

Le fanatisme est un monstre qui ose se dire le fils de la religion (Voltaire).

Famille/foyer

Vie familiale sans histoire pour la plupart d’entre vous. Vos relations avec vos enfants et vos parents passeront par une phase harmonieuse et heureuse. Les uns et les autres mèneront leur vie sans difficulté particulière.

Vie sociale

Malgré votre habituelle méfiance, vous ne pourrez lutter contre un fond de naïveté. Faites donc attention tout particulièrement aux rencontres soi-disant fortuites qui sont bien moins innocentes qu’elles n’y paraissent. Vous pourriez y laisser votre coeur ou votre portefeuille, ou parfois même les deux.

Nombre chance

932

Clin d’oeil

Préservez votre énergie : ne vous emballez que pour ce qui en vaut la peine.

CAPRICORNE

Amour

Les relations à deux semblent aujourd’hui caractérisées par une intolérance à la frustration. Vous ne supporterez pas que l’autre puisse exister en dehors du couple. Cela se traduira le plus souvent par des récriminations, des bouderies, et un sentiment d’insécurité insoutenable. Célibataire, côté coeur, ce sera le temps des châteaux en Espagne. Beaucoup d’entre vous seront attirés par tout ce qui leur fuit. Pire encore, certains tomberont amoureux d’un être qui ne montre aucune considération pour eux !

Argent

Dans le domaine financier, les beaux aspects qui vous entourent protégeront votre vie matérielle ou tendront à l’améliorer de manière importante. Vous saurez consolider votre patrimoine, investir dans des valeurs sûres. Cette journée, surtout pour les natifs du deuxième décan, sera parsemée de possibilités d’associations nouvelles, de satisfactions légales, de contrats signés, d’engagements qui vous avantagent.

Santé

Les influx de Jupiter seront tellement dynamisants qu’ils vous donneront littéralement des ailes ! Au bureau, vous réglerez tout en un tournemain, à la maison tout s’organisera comme par enchantement.

Travail

Avec cet aspect de Saturne, votre vie professionnelle sera plus facile. Reste que votre travail sera assez prenant, et qu’il ne faudra pas vous dérober devant vos responsabilités. Nombre d’entre vous vont avoir à affronter un surcroît de travail, et ils devront adopter un emploi du temps bien pensé pour y faire face.

Citation

Les jeux des enfants ne sont pas des jeux (Montaigne).

Famille/foyer

Vie familiale harmonieuse et chaleureuse. Cela dit, comptez sur l’appui de Jupiter pour ne pas vous laisser troubler par l’animosité de l’un de vos voisins. Restez serein face à ses provocations. Et surtout ne répondez pas à ses mesquineries par vos propres mesquineries !

Vie sociale

Vous aimez recevoir des amis, vous avez le désir de vous sentir entouré, et le contact avec les autres est un besoin que vous ressentez profondément. Mais il ne faudra pas transformer votre maison en hall de transit où chacun entre et sort à sa guise. Efforcez-vous de faire un choix dans vos relations et éliminez impitoyablement celles qui vous paraissent trop envahissantes ou intéressées.

Nombre chance

326

Clin d’oeil

Tenez compte des limites de votre budget, réduisez vos dépenses. « C’est pour le superflu que l’on sue » (Sénèque).

VERSEAU

Amour

Pour les natifs vivant en couple, la journée sera facile à vivre marquée par la tendresse et la sensualité, même si vous ne devez pas vous attendre à vivre la grande passion de votre vie. Le bonheur conjugal sera malgré tout au rendez-vous, grâce au soutien de Mars, le maître du désir, et grâce à Vénus, la déesse de l’amour. Si votre coeur est libre, ce sera le moment ou jamais de vous lancer dans une aventure amoureuse.

Argent

Des coups de chance sont prévus dans le domaine de la spéculation immobilière. Quelques ennuis toutefois pourront surgir, notamment des inondations dues à des ruptures de canalisations. Faites jouer alors votre assurance multirisques habitation.

Santé

Pour soutenir votre dynamisme et votre combativité, vous aurez besoin, aujourd’hui plus que jamais, d’une alimentation énergétique. Mais cela ne veut nullement dire qu’il faudra vous bourrer de graisses animales, celles qui vous donneront à la longue une disgracieuse « culotte de cheval » ou une petite « brioche ». Une alimentation pauvre en graisses animales non seulement vous donnera une silhouette longue, élancée, mais encore favorisera un meilleur fonctionnement du foie, le point faible de votre organisme.

Travail

Vous exercerez une autorité incontestée dans votre milieu professionnel. Au bureau ou à l’usine, vous jouirez d’un prestige accru. Vous pourrez décrocher un poste que vous convoitiez depuis longtemps.

Citation

Nul n’est content de sa fortune, ni mécontent de son esprit (Antoinette Deshoulières).

Famille/foyer

Les questions domestiques seront votre bête noire. Vous aurez beau essayer de les expédier au plus vite, elles vous prendront encore bien trop de temps à votre goût. Tâchez de vous plier avec bonne grâce à la réalité.

Vie sociale

Attention, on cherchera à profiter de votre gentillesse et de votre crédulité à vos dépens. Méfiez-vous de votre penchant actuel au sentimentalisme. Si quelqu’un essaie de toucher à votre corde sensible, ne vous laissez pas faire.

Nombre chance

548

Clin d’oeil

Faites ce qu’il faut faire, afin que tout le monde se sente à l’aise.

POISSONS

Amour

Cette position de Mercure indique que vous êtes en ce moment dans une journée de réflexion concernant votre vie conjugale. C’est en acceptant de tirer les leçons du passé que vous pourrez adapter votre attitude et vos demandes affectives de manière à être plus serein et plus heureux. Célibataire, il est hautement probable qu’une amitié prenne une tournure beaucoup plus sentimentale que vous ne l’aviez imaginé. Cependant, assurez-vous que vos sentiments sont partagés avant de vous déclarer ou de laisser à l’autre la possibilité de le faire.

Argent

Votre situation financière devrait être stable et sans histoire. Pourtant, dans ce domaine comme dans d’autres, la chance pourra se faire sentir et valoir à certains une amélioration de leur niveau de vie. En même temps, il serait prudent de rester réservé tant que votre situation financière n’est pas clairement établie. Jupiter a bien un effet protecteur, mais il a aussi la fâcheuse habitude de rendre, par la même occasion, très dépensier. Un conseil, donc : ne vendez pas la peau de l’ours avant de l’avoir tué.

Santé

Ce sera le moment de vous demander si vous consacrez assez de temps aux exercices physiques et aux soins corporels. Dites-vous que votre organisme est l’instrument des instruments pour réaliser tous vos souhaits.

Travail

Le pronostic astral ne semble guère favorable à une trop grande ambition. Il serait bon de différer ce gigantesque projet. Pour le moment, poursuivez tranquillement votre petit bonhomme de chemin.

Citation

La vertu est belle dans les plus laids, le vice est laid dans les plus beaux (proverbe chinois).

Famille/foyer

Côté famille, de nombreux natifs vont être sensibles à cet aspect d’Uranus. Pour eux, un événement imprévu mais sans doute positif est possible. Il s’agira peut-être du dénouement heureux d’un problème lié au passé, une réconciliation par exemple, ou des retrouvailles.

Vie sociale

Des gens bien habillés et bien polis, qui se présentent comme « missionnaires », sonneront probablement chez vous. Ce sont des démarcheurs de religions. Ils essaieront peut-être de sauver votre âme. Mais ce qui est bien plus certain, c’est qu’ils lorgneront aussi du côté de votre portefeuille. Prudence, prudence !

Nombre chance

736

Clin d’oeil

Pas d’excès alimentaires, ou votre estomac se chargera de vous rappeler à l’ordre.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com