Éphéméride du jour ….., 21 novembre 1694 // Naissance de François Marie Arouet dit Voltaire, écrivain et philosophe français

21 novembre 1694 Naissance de François Marie Arouet dit Voltaire, écrivain et philosophe français

Représentant le plus connu de la philosophie des Lumières , anglomane, il est à son époque le chef de file du parti philosophique, et sera avant la Révolution française et pendant le début du xixe siècle le philosophe préféré de la bourgeoisie libérale.

Voltaire, dans son Dictionnaire Philosophique, dénonce le fanatisme religieux de son époque qu’il nomme « l’Infâme ». Ceci représente son combat pour la liberté de conscience ainsi que le libre exercice des cultes.[non neutre]1. Anticlérical et déiste en dehors des religions constituées, son objectif politique est celui d’une monarchie modérée et libérale, éclairée par les « philosophes ». Il prend seul et en se servant de sa notoriété, la défense de victimes de l’intolérance religieuse et de l’arbitraire dans des affaires qu’il a rendues célèbres : Jean Calas, Pierre-Paul Sirven, chevalier de La Barre, comte de Lally.

Son œuvre littéraire est variée : son théâtre, sa poésie épique, ses œuvres historiques, firent de lui l’un des écrivains français les plus célèbres au xviiie siècle mais elle comprend également des contes et romans, les Lettres philosophiques, le Dictionnaire philosophique et une importante correspondance, plus de 21 000 lettres retrouvées.

Titulaire d’une charge officielle d’historiographe du roi, il a publié Le siècle de Louis XIV, puis Le Siècle de Louis XV, ouvrages considérés comme les premiers essais historiques modernes, puis traduit librement La Science nouvelle de Jean-Baptiste Vico en lui donnant pour titre l’expression inédite de Philosophie de l’histoire, ce qui fait de lui le précurseur du déterminisme historique au xixe siècle, puis de l’histoire culturelle au xxe siècle.

Tout au long de sa vie, Voltaire fréquente les Grands et courtise les monarques, sans dissimuler son dédain pour le peuple, mais il est aussi en butte aux interventions du pouvoir, qui l’embastille et le contraint à l’exil en Angleterre ou à l’écart de Paris. En 1749, après la mort d’Émilie du Châtelet, avec laquelle il a entretenu une liaison houleuse pendant quinze ans, il part pour la cour de Prusse mais, déçu dans ses espoirs de jouer un grand rôle auprès de Frédéric II à Berlin, se brouille avec lui après trois ans et quitte Berlin en 1753. Il se réfugie un peu plus tard aux Délices, près de Genève, avant d’acquérir en 1759 un domaine à Ferney, sur la frontière franco-genevoise, à l’abri des puissants. Il ne reviendra à Paris qu’en 1778, ovationné par le peuple après une absence de près de vingt-huit ans. Il y meurt à 83 ans.

Voltaire aime le confort, les plaisirs de la table et de la conversation qu’il considère, avec le théâtre, comme l’une des formes les plus abouties de la vie en société. Soucieux de son aisance matérielle, qui garantit sa liberté et son indépendance, il acquiert une fortune considérable dans des opérations spéculatives qui préfigurent les grandes spéculations boursières sous Louis XVI et dans la vente de ses ouvrages, ce qui lui permet de s’installer en 1759 au château de Ferney et d’y vivre sur un grand pied, tenant table et porte ouvertes. Le pèlerinage à Ferney fait partie en 1770-1775 du périple de formation de l’élite européenne éclairée. Investissant ses capitaux, il fait du village misérable de Ferney une petite ville prospère. Généreux, d’humeur gaie, il est néanmoins chicanier et parfois féroce et mesquin avec ses adversaires comme Jean-Jacques Rousseau ou Crébillon2.

Considéré par la Révolution française — avec Jean-Jacques Rousseau, son frère ennemi — comme un précurseur, il entre au Panthéon en 1791, le deuxième après Mirabeau. À cette même période, sur l’initiative du marquis de Villette qui l’hébergeait, le « quai des Théatins » où l’écrivain habitait à Paris au moment de sa mort sera baptisé « quai Voltaire ». Célébré par la IIIe République (dès 1870, à Paris, un boulevard et une place portent son nom), il a nourri, au xixe siècle, les passions antagonistes des adversaires et des défenseurs de la laïcité de l’État et de l’école publique, et, au-delà, de l’esprit des Lumières.

Aujourd’hui, 21 Novembre 2017

325ème jour de l’année, 47ème semaine de l’année

40jours avant la fin de l’année

JOURNEE NATIONALE

Fête chrétienne de la Présentation de la Vierge au Temple

——————————————————————————————————————JOURNEE INTERNATIONALE

Journée internationale de la télévision (ONU)

L’UNESCO célèbre le 21 novembre la Journée mondiale de la télévision, proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1996 pour encourager des échanges mondiaux de programmes télés se concentrant sur la paix, la sécurité, le développement social et économique et l’amélioration de l’échange culturel.

L’UNESCO et la télévision

L’UNESCO reconnaît l’importance de la télévision en tant que premier moyen de communication et passage normal de l’information de masse, ceci est d’autant plus important dans les pays les moins développés. La télévision joue un véritable rôle en ce qui concerne la diffusion de l’information et de la connaissance et constitue un puissant outil reflétant et déterminant les conditions et les aspirations humaines.

Les programmes de l’UNESCO, y compris le Programme international pour le développement de la communication (PIDC), donne la priorité à l’encouragement de la liberté d’expression et au renforcement de la diversité culturelle dans les médias, en particulier en améliorant les capacités endogènes de production et en soutenant la distribution de programmes audiovisuels de qualité.

L’UNESCO s’est engagé à soutenir et à améliorer la radiotélévision indépendante du point de vue de la rédaction mais aussi la conservation de ses contenus, contribuant de ce fait à l’inclusion sociale et au renforcement de la société civile. L’UNESCO favorise la radiotélévision publique comme unique service fournissant un accès universel à l’information et au savoir, par la qualité et les divers contenus reflétant les besoins, les inquiétudes et les espérances des diverses audiences, en particulier les communautés désavantagées. L’action de l’UNESCO sur la radiotélévision publique se concentre principalement sur la mise en valeur de l’utilité des télévisions comme véhicule éducatif et culturel ; sur des recommandations faites aux Etats membres sur des questions d’ordre juridique, financier, mais aussi sur des questions de normalisation et d’autres toutes aussi importantes; et sur l’encouragement des professionnels des médias à réduire la violence au sein des actualités et des programmes fictifs dans des médias électroniques, avec une considération toute particulière pour les enfants et la jeunesse.

Pour des programmes de qualités

La création et la diffusion de contenu local reflétant les valeurs et l’expérience des communautés et des cultures locales sont nécessaire à la conservation de la diversité culturelle. La tâche du programme de l’UNESCO pour la création de contenu, de réaliser non seulement une programmation de télévision de qualité mais de manière importante, augmente la production de contenu local reflétant de telles valeurs. La stratégie du programme est réalisée grâce au pourvoi de formation, au financement de productions locales et à l’établissement de plates-formes destinées à la diffusion de contenu local pour les auteurs, les producteurs et les animateurs de télévision.

L’UNESCO croit fortement qu’une programmation télévisée, de haute qualité et soutenue, résulte en un public intéressé et bien informé avec la possibilité de participer à des discussions publiques, et de se démener pour des questions d’ordre politiques et d’intérêt commun, et donc soulignant le rôle crucial de la télévision tout en favorisant la démocratie.

L’UNESCO encourage les institutions de radiotélévision ainsi que d’autres partenaires des médias à unir leurs mains et à célébrer la Journée mondiale de la télévision.

Un site à visiter : www.itu.int

http://www.journee-mondiale.com/108/journee-mondiale-de-la-television.htm

Journée Mondiale des pêcheurs artisans et des travailleurs de la mer

Le 21 novembre 1997, à New Delhi, des travailleurs et travailleuses de la pêche de 33 pays ont créé la journée mondiale ainsi que le forum mondial des pêcheurs et des travailleurs de la pêche, en insistant sur l’importance du regroupement des pêcheurs, une catégorie socioprofessionnelle réputée pour son individualisme.

Composé de groupes tels que le Collectif national des pêcheurs artisans du Sénégal (CNPS), l’Union des pêcheurs des Maritimes (Canada), la CONAPACH (Chili), le Réseau national des pêcheurs du Mexique, et le Forum national des travailleurs de la pêche de l’Inde.

Objectif et avenir

Cette nouvelle organisation vise à défendre et à promouvoir les intérêts des hommes et des femmes qui vivent de la pêche artisanale. Elle permet de mettre en valeur les liens de solidarités qui se sont noués entre les différentes organisations de pêcheurs artisans et de travailleurs de la pêche à travers le monde. Elle permet également de mettre en exergue des questions d’actualités essentielles pour l’avenir du secteur des pêches maritimes.

Les pêcheurs doivent aujourd’hui faire face à une pression grandissante de la part du tourisme, des industries polluantes mais aussi de la part des techniques de pêches destructrices.

Quelques chiffres…

La Chine est le pays comptant le plus grand nombre de pêcheurs, avec 6 millions de professionnels recensés. 94 millions de tonnes de poisson sont pêchées annuellement à travers le monde. Selon les statistiques disponibles au ministère de la Pêche, la production totale de poisson s’élevait à environ 12 085 tonnes en 1999, dont 1 225 tonnes pour la pêche artisanale, contre 18 956 tonnes en 1994.

Un site à visiter : pechedev.free.fr

http://www.journee-mondiale.com/107/journee-mondiale-des-pecheurs-artisans-et-des-travailleurs-de-la-mer.htm

UN FAIT A RETENIR

21 Novembre 1877 L’Américain Thomas Edison annonce l’invention d’une machine parlante : le phonographe

HAITI

21 Novembre

1791 Concordat de Jacmel

Les hommes de couleur soutenus par ceux venant de Port-au-Prince attaquèrent la ville de Jacmel et forcèrent les blancs à signer un concordat sur le modèle de celui de la Croix des Bouquets.

21 Novembre 1960 Grève d’étudiants à Port-au-Prince et réaction musclée de François Duvalier

Protestant contre l’arrestation arbitraire de quelques-uns de leurs camarades dont Joseph Renaud*, des étudiants de la capitale, Port-au-Prince, initièrent une grève qui prit l’allure de véritables manifestations anti-gouvernementales. La réaction du gouvernement de François Duvalier, élu trois ans plus tôt, fut violente. Des étudiants et leurs sympathisants furent arrêtés sans ménagement. L’université rebaptisée sous le nom de L’Université d’État d’Haïti passa aux mains de professeurs et dirigeants acquis à la cause duvaliériste.

Joseph Renaud fut au moment de son arrestation trésorier de l’Union Nationale des Étudiants Haïtiens, une organisation estudiantine fondé un an plus tôt.

La Pensée du Jour

«Rien ne se fait sans un peu d’enthousiasme.»

Voltaire

Saint-Rufus

Saint-Rufusmais aussi Maur, Amaury, Amalric…

Disciple de l’apôtre saint Paul qui le cite dans sa lettre aux Romains. Les Rufus sont intelligents et communicatifs. Ni couleur ni chiffre.

Aujourd’hui

Mercredi 22 Novembre 2017 Premier Croissant

Dimanche 26 Novembre 2017 Premier Quartier

L’Ere des Scorpion, Comprise entre le 24 Octobre et le 24 Novembre

LE CULTUREL CHEZ NOUS

MIZIK LAKAY

Boulot Valcourt «Au coeur ca fait mal»

Pour découvrir cette musique de Boulot Valcourt «Au coeur ca fait mal» cliquez sur le lien

https://www.youtube.com/watch?v=SVunm22BOow

Boulot Valcourt, l’homme au grand cœur, avait au compteur pas mal de collaboration avec des groupes ou artistes.

Mais ce n’est qu’en décembre 2016, il avait présente son premier album Au cœur ca fait mal/ Kè mwen fè m mal.

Du bon boulot qu’il a laisse a la progéniture.

Fokal, Centre d’art, Yanvalou- jusqu’au 2 décembre 2017

Festival Quatre-Chemins / 14e édition

70 activités

Autour du thème de cette année : «Anfans san maltretans».

Invité spécial: la troupe de théâtre Foudizè.

L’agenda du jour

Au Yanvalou café-Bar restaurant -4H

Lecture, suivie de conférence

Lecture du texte de Céline Delbecq « L’enfant sauvage » par Laurence Durand, suivie d’une conférence autour du thème « Enfance sans maltraitance, pourquoi battre les enfants est-il quotidien en Haïti » ?, avec Ahpsy, Kayfanm et Société haïtienne d’histoire de géographie et de géologie (Shagg)

Centre d’Art-4hpm

Cinéma

Projection du film « Couleur de peau : miel », de Jung et Laurent Boileau

Centre d’Art -6:00 pm

Présentation de la pièce de théâtre Anatὸl , de Félix Morisseau Leroy, avec la compagnie Foudizè théâtre

FOKAL- 6HPM

Présentation de la pièce de théâtre intitulée « Le chagrin des orgres » de Fabrice Murgia, avec la compagnie Artara,

Plusieurs centres à Port-au-Prince – Jusqu’au 22 décembre 2017

Exposition expositions, projections-débats, conférences, ateliers, causeries, dans le cadre de la déclaration universelle des droits humains

A du thème « lutter pour l’humain, liberté, égalité, justice »

Ateliers Jérôme- Jusqu’au 23 novembre-à partir de 4h

Exposition

Des œuvres d’Alain Trocher (peintre) et de Wilerme Tégénis (scuplteur)

L’exposition « Souplesse et durcissement » se poursuit jusqu’au jeudi 23 novembre 2017

L’actualité du monde, dans le passé

21 novembre Année indéterminée

Présentation de la Sainte Vierge au Temple

Les Évangiles apocryphes rapportent qu’Anne et Joachim présentèrent non seulement Marie au Temple de Jérusalem, mais l’y laissèrent pour qu’elle soit instruite des choses de Dieu. L’enfant aurait gravi les quinze marches du sanctuaire sans se retourner. Signe de son don total et accepté. Sculptures et peintures ont représenté cet épisode.

Même non rapporté dans le récit évangélique, cet épisode est réel, puisque la loi juive prévoyait cette présentation des enfants au Temple. On trouve dans saint Luc le passage qui rapporte la présentation de Jésus au Temple par Marie et Joseph. Elle rappelle que Marie s’offre à Dieu pour accomplir une mission extraordinaire. Elle est fêtée comme le modèle de l’engagement juvénile et de la promesse tenue. Pour cette raison, religieux et religieuses renouvellent leurs vœux de consécration.

21 novembre 1430 Prison pour la Pucelle (Jeanne D’Arc)

Faite prisonnière par le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, qui assiège la ville de Compiègne, Jeanne d’Arc est livrée pour 10 000 livres aux Anglais qui l’emmènent à Rouen. Elle y arrive le 20 décembre. Ils escomptent la juger. Les Anglais la confieront eux-mêmes à la justice de l’Eglise en assurant qu’ils la reprendront si elle n’est pas accusée d’hérésie.

Pour eux Jeanne n’est pas inspirée par Dieu, mais par le Diable.

21 novembre 1787 Naissance de Samuel Cunard

Samuel Cunard, 1er baronnet, né à Halifax, et mort le 28 avril 1865 à Londres, est un homme d’affaires canadien, fondateur de la compagnie maritime Cunard Line, qui a mis en place en 1840 la première liaison transatlantique de bateaux à vapeur pour passagers civils.

Samuel Cunard s’associe d’abord à son père dans le commerce du bois, puis, grâce à des intérêts touchant la chasse à la baleine, le bois, le charbon, le fer et la navigation, il amasse une grande fortune personnelle dans les années 1830. Au début, ses activités dans le domaine de la navigation sont surtout axées sur les voiliers.

En 1833, il réalise une traversée historique de l’Atlantique, avec le Royal William, le premier bateau à vapeur canadien à traverser l’Atlantique du Canada à l’Angleterre.

En 1839, Cunard présente une soumission au gouvernement britannique pour lancer un service postal régulier par bateau à vapeur qui traverserait l’Atlantique Nord de Liverpool à Halifax, Québec et Boston, moyennant 55 000 livres par an, pendant 10 ans. L’offre est acceptée et la première traversée s’effectue en mai 1840. Mais le service postal régulier commence en juillet avec le Britannia, vapeur à aubes qui effectue la traversée de Liverpool à Halifax et qui continue ensuite vers Boston en 14 jours et 8 heures.

21 novembre 1852 Le président Louis-Napoléon Bonaparte devient l’empereur Napoléon III

À l’issue d’un plébiscite, la seconde République laisse sa place au Second Empire, le président Louis-Napoléon Bonaparte devient l’empereur Napoléon III.

Ses premières tentatives de coup d’État, mal préparées, échouent. Il est condamné à l’emprisonnement au Fort de Ham. Mais il profite des suites de la Révolution française de 1848 pour se faire élire représentant du peuple puis président de la République. Son coup d’État du 2 décembre 1851 met fin à la Deuxième République, et lui permet l’année suivante de restaurer l’empire à son profit.

21 novembre 1854 Naissance de Benoît XV

Giacomo della Chiesa, né à Pegli, près de Gênes en Italie, le 21 novembre 1854, fut pape sous le nom de Benoît XV (en latin Benedictus XV, en italien Benedetto XV) du 3 septembre 1914 à sa mort le 22 janvier 1922 à Rome.

Son règne est marqué par la promulgation du nouveau Code de droit canonique en 1917, étape importante dans la centralisation du pouvoir pontifical, ainsi que par une intense activité diplomatique au cours de la Première Guerre mondiale.

21 novembre 1877 L’Américain Thomas Edison annonce l’invention d’une machine parlante

Thomas Edison déposera le brevet le 19 décembre et fera une démonstration en février de son phonographe.

21 novembre 1898 Naissance de René Magritte, peintre et dessinateur belge

René Magritte étudie la peinture à l’Académie des Beaux Arts de Bruxelles.

Comme un écrivain apprend à écrire sans faute afin d’être libre des contraintes techniques, Magritte apprend à peindre.

Il s’attache à mettre de la poésie dans ses peintures.

Ses œuvres jouent souvent sur le décalage entre un objet et sa représentation:

« La fameuse pipe, me l’a-t-on assez reprochée ! Et pourtant, pouvez-vous la bourrer ma pipe ? Non, n’est-ce pas, elle n’est qu’une représentation. Donc si j’avais écrit sous mon tableau « ceci est une pipe », j’aurais menti ! »

Il est décédé le 15 août 1967 à Bruxelles après avoir peint plus de mille tableaux. Personnellement, je trouve son oeuvre originale.

21 novembre 1943 Naissance de Jacques Laffite

Jacques Laffite, né à Paris en France, est un ancien pilote automobile français. Il a notamment disputé 176 Grands Prix de Formule 1 et remporté six victoires entre 1974 et 1986. Depuis 1997, il commente en qualité de consultant les Grands Prix de F1 pour la chaîne de télévision française TF1.

21 novembre 1970 Décès d’Édouard « Newsy » Lalonde

Édouard « Newsy » Lalonde, joueur de hochey, est né le 31 octobre 1887 à Cornwall en Ontario.

Dans sa carrière, il gagna une seule fois la Coupe Stanley et gagna sept championnats des marqueurs. Il faudra attendre Wayne Gretzky pour qu’un autre joueur domine outrageusement les championnats des marqueurs.

La coupe Stanley, il l’a obtenue lorsqu’il était joueur-instructeur. Cependant, il ne fut pas le principal acteur de la conquête de la coupe avec seulement deux buts dans les séries 1916. Il passait alors plus de temps sur le banc des punitions que sur la glace!

21 novembre 1976 Sortie du film ROCKY

Sortie du film ROCKY avec Sylvester Stallone, qui remporta l’Oscar du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur montage l’année suivante.

C’est l’histoire d’un raté, d’un usurier, qui dispute de temps à autre, pour quelques dizaines de dollars, des combats de boxe sous l’appellation de « l’Etalon Italien ». Il obtient une seconde chance dans la vie en se voyant proposer une tentative impossible pour décrocher le titre de poids lourd. Apollo Creed, le champion du monde de boxe catégorie poids lourd, recherche un nouvel adversaire pour remettre son titre en jeu. Son choix se porte sur Rocky.

Ce film fera des « p’tits » Rocky 2, 3, 4, 5, et Rocky Balboa en 2006.

21 novembre 1987 Inauguration de la Tour de Montréal

Le funiculaire construit dans le mât au stade du Parc olympique, à Montréal a été ouvert au public le 21 novembre 1987.

La Tour de Montréal est la plus haute tour inclinée au monde avec une élévation de 175 mètres au-dessus du sol et un angle de 45 degrés. La tour de Pise, en comparaison, a une inclinaison de cinq degrés seulement.

Les trois étages supérieurs de la Tour sont occupés par un Observatoire, une salle de cocktail et une salle de réception, le Salon Montréal. On accède à l’Observatoire et au Salon Montréal grâce à un funiculaire vitré, comportant deux niveaux, qui peut recevoir 76 passagers à la fois.

En haute saison, le funiculaire fait une centaine d’allers-retours quotidiens. Il circule sur la dorsale de la Tour grâce à 266 mètres de rails. Les câbles mesurent 600 mètres et le funiculaire franchit plus de deux mètres par seconde.

L’ascension dure environ deux minutes. Le funiculaire est le seul au monde à fonctionner sur une structure courbée; un système hydraulique permet à la cabine de toujours demeurer horizontale.

21 novembre 1990 Sortie de la console Super Nintendo

La console Super Nintendo sort au Japon. Le succès est foudroyant et bientôt mondial. Elle sortira aux États-Unis le 11 avril 1992 et en septembre 1992 en France. [CC / GalgenTX]

21 novembre 1991 Gérard d’Aboville achève sa traversée du Pacifique à la rame

Gérard d’Aboville débarque dans le port d’Ilwaco aux États-Unis après avoir traversé le Pacifique en solitaire et à la rame en 134 jours. Il aura affronté les vents, les tempêtes, les typhons et les accidents du monocoque pour parvenir à cet exploit que les journaux ne manqueront pas de saluer en titrant « Il a ramé, il a galéré, il a triomphé ».

21 novembre 1991 Boutros Boutros-Ghali est élu Secrétaire général de l’ONU

Boutros Boutros-Ghali est né le 14 novembre 1922.

Défenseur du tiers-monde, il est ministre égyptien des affaires étrangères de 1977 jusqu’en 1991. Il prend alors le poste de vice-premier ministre égyptien chargé des affaires étrangères auprès des Nations Unies.

Il est élu au poste de Secrétaire général de l’ONU le 21 novembre 1991 et entrera en fonction le 1er janvier 1992. On retiendra sa contribution essentielle à la doctrine de la diplomatie préventive: l’Agenda pour la Paix. Mais on lui reproche les deux échecs de la force onusienne en Yougoslavie, au Rwanda et au Sahara occidental. Il est remplacé par Kofi Annan en 1996.

21 novembre 1995 Signature des accords de Dayton

Après quatre années de guerre qui ont ravagé la région et fait plus de 200 000 morts, la Bosnie-Herzégovine doit retrouver le calme grâce à la signature d’un accord de paix. Elle fait suite à une intervention militaire de l’ONU réagissant notamment aux exactions commises par les serbes dirigés par Milosevic. Le pays reste coupé en deux, entre une communauté Bosno-Croate et une entité Serbe au statut ambigu vis-à-vis de la communauté internationale.

21 novembre 1999 Sébastien Lareau a remporté sept tournois en double au cours de l’année

Sébastien Lareau gagne avec l’Américain Alex O’Brien le championnat mondial en double de l’ATP disputé à Hartford. Le Québécois a remporté sept tournois en double au cours de l’année, ce qui en fait le joueur le plus titré de l’année au sein de l’ATP.

21 novembre 2000 Découverte d’une tombe de plus de 4000 ans en Égypte

Une équipe d’archéologues a fait une découverte surprenante en Égypte.

Ils ont retrouvé la tombe d’un aristocrate qui a vécu il y a plus de quatre mille ans.

Selon les chercheurs, l’homme était un juge et un inspecteur durant la VIe dynastie de l’Ancien Empire d’Égypte.

Cette découverte permet de croire que d’autres tombes et d’autres objets pourraient être retrouvés dans le secteur.

La tombe de l’aristocrate daterait de 2 300 avant Jésus-Christ.

21 novembre 2000 À Barcelone, l’ancien ministre de la Santé Ernest Lluch est tué par des tireurs de l’ETA

Ernest Lluch i Martín, né le 21 janvier 1937 à Vilasar de Mar et mort assassiné le 21 novembre 2000 à Barcelone, est un homme politique espagnol, membre du Parti des socialistes de Catalogne (PSC).

Économiste et universitaire, il est élu député socialiste au Congrès des députés en 1977 et exerce les fonctions de ministre de la Santé de 1982 à 1986. À ce titre, il a fait voter la dépénalisation de l’avortement. Il se retire de la vie politique en 1989 et meurt assassiné par l’ETA onze ans plus tard.

21 novembre 2005 Angela Merkel honorée chancelière en Allemagne

Deux mois après le scrutin des législatives, et après d’âpres négociations avec le SPD, Angela Merkel devient la première femme à occuper le poste de chancelier en Allemagne.

21 novembre 2007 L’ex-président français Jacques Chirac est mis en examen

Six mois après son départ du pouvoir, l’ex-président français Jacques Chirac, 74 ans, est inculpé pour «détournement de fonds» dans une affaire remontant à l’époque où il était le puissant maire de Paris, une décision sans précédent en France.

C’est en effet la première fois qu’un ancien président de la République française est ainsi mis en cause par la justice; M. Chirac a été mis en examen (inculpé) dans le dossier des chargés de missions de la mairie de Paris, une affaire d’emplois de complaisance présumés payés par le cabinet du maire de Paris avant 1995, au bénéfice de proches du RPR, le parti de Jacques Chirac devenu l’actuel UMP au pouvoir.

21 novembre 2007 Décès de Tom Johnson

Ancien joueur du Canadien de Montréal, un membre du Panthéon du hockey

L’ancien joueur du Canadien de Montréal Tom Johnson, un membre du Panthéon du hockey, est décédé. Il était âgé de 79 ans.

Johnson, qui a effectué ses débuts dans la LNH en 1947-48, a disputé 15 de ses 17 saisons avec le Canadien, avant de terminer sa carrière avec les Bruins de Boston en 1964-65.

En 978 matchs, il a récolté 51 buts et 213 mentions d’aide avec 960 minutes de pénalités.

Le hockeyeur, né à Baldur au Manitoba, a remporté la coupe Stanley à six reprises dans l’uniforme tricolore. Il a ensuite travaillé pour les Bruins après sa retraite et faisait partie du personnel de l’équipe quand celle-ci a remporté ses deux derniers championnats, en 1970 et 1972.

Johnson a été intronisé au Panthéon du hockey en 1970.

21 novembre

2008 Louise Forestier récompensé par l’Académie Charles Cros

L’estimant «porteuse d’une voix réellement québécoise», la prestigieuse Académie Charles Cros décerne un Grand prix du disque à Louise Forestier; la chanteuse a été récompensée dans la catégorie Francophonie pour Éphémères, son dernier opus écrit avec son fils Alexis Dufresne.

L’Académie Charles Cros est formée d’une quarantaine de sociétaires et d’autant d’experts, parmi lesquels figurent l’animatrice Monique Giroux, de Radio-Canada, ou encore Valérie Lehoux, la spécialiste de la chanson française du magazine Télérama, par ailleurs auteure d’une très juste biographie de Barbara; depuis sa création, l’institution a rendu hommage aux plus grands noms de la musique et de la chanson française, sans jamais oublier les Québécois. Elle a ainsi honoré Félix Leclerc (dès ses débuts puis à deux autres reprises), Gilles Vigneault, Robert Charlebois et Michel Rivard.

21 novembre 2009 300 000 personnes assistent au défilé du Père Noël

Environ 300 000 personnes se sont massées aux abords de la rue Sainte-Catherine aujourd’hui pour voir défiler le Père Noël, ses lutins et la fée des étoiles. Petits et grands ont également pu admirer une vingtaine de chars allégoriques.

C’est la quinzième année consécutive que le défilé du Père Noël est organisé dans la métropole par le regroupement de commerçants Destination centre-ville. Des parades similaires ont été organisées par le magasin Eaton entre 1925 et 1969. L’événement avait finalement été annulé en 1969 à la suite d’alertes à la bombe du FLQ.

2010

L’Irlande a besoin d’une aide financière

L’Irlande demande officiellement l’assistance de l’Union européenne et du Fonds monétaire international pour sauvegarder sa stabilité financière.

21 novembre 2012 Trêve dans la bande de Gaza

La guerre de huit jours est terminée. Après une ultime explosion de violence, Israël et le Hamas ont conclu un accord de cessez-le-feu, hier. Une trêve accueillie avec soulagement et prudence. L’État hébreu s’engage notamment à alléger le blocus imposé à la bande de Gaza.

Crépitements d’armes à feu et cris de «victoire» ont salué mercredi soir dans la bande de Gaza l’entrée en vigueur de la trêve conclue entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas après huit jours d’hostilités meurtrières.

Des tirs de joie, des pétards et des chants de «Allah akbar (Dieu est grand), la résistance a triomphé» ont retenti dans les rues du territoire palestinien, notamment par les haut-parleurs des mosquées.

Si la trêve n’est pas utilisée pour lancer une véritable négociation sur les questions de fond, elle prépare le terrain pour le prochain affrontement.

Des milliers de Palestiniens, surtout de jeunes hommes, mais aussi quelques groupes de femmes, défilaient à bord de voitures pleines à craquer sur la principale avenue de Gaza, où l’assassinat il y a une semaine du chef militaire du Hamas, Ahmad Jaabari, avait marqué le début de l’offensive israélienne.

21 novembre 2013 Début des manifestations pro-européennes en Ukraine

Les manifestations vont rapidement embraser le pays et menacer jusqu’à son unité. [Vasily Maximov / AFP]

21 novembre 2013 L’effondrement d’un supermarché à Riga en Lettonie

Le toit d’un supermarché de la chaîne Maxima situé dans le quartier de Zolit?de à Riga, capitale de la Lettonie, s’est effondré le 21 novembre 2013 à 17h41 heure locale, tuant 54 personnes, dont trois secouristes, et en blessant 39 nécessitant des soins médicaux.

Ce fut la pire catastrophe en Lettonie depuis 1950 lorsque le navire Maïakovski a coulé à Riga, entraînant la mort de 147 personnes.

Le centre commercial avait été construit en 2011 et avait été sélectionné pour un prix d’architecture.

La police lettone évoque trois hypothèses qui pourraient expliquer la cause de l’accident : la conception du bâtiment lui-même, sa construction, et les nouveaux éléments qui ont été installés sur le toit qui était en cours de travaux en vue de l’aménagement d’un jardin suspendu (selon les médias lettons).

