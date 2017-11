La République Dominicaine parmi les pays les mieux notés par l’agence Moody’s

Écrit par Etzer S. EMILE / Economiste / etzeremile@gmail.com | Radio Vision 2000

République Dominicaine est parmi douze pays de la zone euro et de l’Amérique latine et les Caraïbes qui ont obtenu des améliorations du risque pays et est classée désormais Ba3 (qui signifie une perspective stable), et qui est déterminé en fonction du profil de la dette à long terme de ce pays.

Ceci est indiqué dans un rapport de Moody’s, qui a souligné que la République dominicaine est le pays avec la plus forte croissance du PIB en Amérique latine et dans les Caraïbes.

Le rapport de Moody, publié le 8 novembre dernier, a énuméré 12 pays qui ont enregistre les meilleures améliorations en 2017. Nous citons Chypre, la Grèce, l’Espagne et la Slovénie, pour la zone euro et dans le cas de l’Amérique latine c’est le cas du Belize, la République dominicaine et le Honduras.

Dans son rapport ce mois-ci, Moody a déclaré les perspectives sont globalement stable, la croissance contrecarre le niveau élevé des tensions sur la dette et géopolitiques, selon un article du journal dominicain Listin Diario.

Moody ‘s Investors affirme que la qualité de crédit pour la RD sur les marchés financiers pour 2018 est généralement stable.

Cette notation de Moody’s a toute son importance car elle représente un indicateur pertinent pour des investisseurs mais surtout des financiers sur le plan international qui veulent affaire avec un pays. Il n’est pas surprenant de voir Haïti absent du marché des prêts à l’international car le pays a trop de risque, instable et éprouve très souvent des difficultés pour rembourser. La Jamaïque ou la République Dominicaine peuvent facilement émettre des bons pour lever des fonds sur le marche international ou obtenir des prêts de banques multilatérales ou internationales, alors que Haïti peine encore à obtenir des petits prêts pour financer quelques infrastructures. Les conclusions du rapport de Petrocaribe, contre ou pour, mauvais ou bon, politique ou technique, n’aident pas, car ce rapport aura augmenté notre perception de pays pas sérieux, indiscipline et de République sans sanction.