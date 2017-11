Real Hope remporte le Super classique des champions 2017

Source Legupeterson Alexandre | Le Nouvelliste

Après avoir raflé le trophée récompensant l’équipe championne du tournoi d’ouverture du championnat national de D1, le Real Hope (Cap-Haïtien), invité par les responsables du football en République dominicaine à participer à la première édition du « Super classique des champions », du 12 au 18 novembre, en a profité pour ajouter un nouveau titre à son palmarès.

Trois équipes, le Cibao FC, championne de la CFU Championship 2017 et qualifié pour disputer la Ligue des champions de la Concacaf, l’Atlantico FC, champion de l’édition 2017 de la Liga Dominicana et le Real Hope, champion du tournoi d’ouverture du championnat national de D1, sous les yeux rivés du président de la Fédération haïtienne de football, le Dr Yves Jean-Bart, avaient été invitées par les autorités de la Fédération dominicaine de football à s’affronter pour l’obtention du titre suprême.

Tout a pourtant très mal commencé, le mardi 14 novembre, pour les champions d’Haïti face à ceux de la république voisine, car les représentants du championnat national de D1 avaient baissé pavillon (1-2) face à l’équipe de l’Atlantico FC. Menés au score (0-2), les Capois, qui avaient réduit le score par Jackinto Jean à la suite d’un coup franc direct, n’avaient pu rétablir l’équilibre. Ainsi, ils avaient subi la loi de la formation championne de la dernière édition de la Liga Dominicana. Au terme de ce match, les champions dominicains, qui avaient eu raison lors de la journée inaugurale de leur homologue du Cibao FC (2-2, et 4-3 aux tirs aux buts), avaient décroché leur billet pour disputer la grande finale.

Condamnés à la victoire contre le Cibao FC, sous peine d’éviter toute élimination prématurée, les protégés de l’entraîneur Sonche Pierre n’ont laissé aucune chance aux coéquipiers de Woodensky « Babalito » Cherenfant Marlet et Hérold Junior Charles, battus (2-1). Les deux buts de l’équipe du Real Hope ont été inscrits par Nerlin St-Vil et Spencer Désir. Avant le but victorieux de ce dernier, Hérold Junior Charles, sur penalty, avait permis aux locaux de revenir à la hauteur des visiteurs. Tout compte fait, les champions d’Haïti ont validé leur ticket pour affronter, samedi 18 novembre, sur un air de revanche, l’équipe de l’Atlantico FC en finale.

Comme on s’y attendait, les équipes du Real Hope et d’Atlantico FC n’ont fait aucun cadeau lors de cette finale, disputée à Santiago de los Caballeros (République dominicaine). À la pause, les deux protagonistes, qui se sont traités……………………………………...lire la suite sur lenouvelliste.com