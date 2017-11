Les titres du journal INFOS-VISION du mardi 21 novembre 2017

L’administration Trump a décidé de mettre fin au TPS pour les haïtiens. A partir de Janvier 2018, les haïtiens bénéficiaires du Statut de Protection Temporaire ont 18 mois donc jusqu’en Juillet 2019, pour quitter les États Unis ou régulariser leur statut. Ce sont au total 58 mille compatriotes qui sont concernés par cette décision.

Le Directeur du Collège Maranatha, l’Ingénieur Armand Louis, a été libéré, lundi après-midi par le Juge d’Instruction Brédy Fabien pour raisons humanitaires. L’Ingénieur Louis qui a été molesté par les policiers, au moment de son arrestation, pourra se rendre ainsi à l’hôpital.

Il reste à la disposition de la Justice, selon son avocat, Maitre Osner Févry.

L’ingénieur Armand Louis est accusé de complicité de meurtre sur les policiers tués lors de l’opération policière, le lundi 13 novembre 2017, à Grand-Ravine qui a fait également plusieurs morts parmi la population civile.

Lors d’une rencontre hier lundi, avec les Sénateurs, à l’invitation de la commission justice du grand Corps, le premier ministre et chef du CSPN, Jack Guy Lafontant, a reconnu que les policiers qui avaient participé à l’opération avaient probablement commis quelques bavures. Les auteurs seront sanctionnés, a-t-il indiqué.

L’opération a été planifiée par la Direction départementale de l’Ouest de la PNH de concert avec la MINUJUSTH, révèle le Directeur Général de la police, Michel Ange Gédéon. Il annonce l’ouverture d’une enquête afin de fixer les responsabilités.

L’ex-DG de la PNH, Godson Orélus a été entendu, hier lundi, par le Juge d’Instruction de Saint-Marc, Dieunel Lumérant dans le cadre d’une enquête sur une affaire de crime transnational, Trafic illicite d’armes à feu et de munitions, associations de malfaiteurs, Contrebande, ports et détentions d’armes à feu et de munitions au préjudice de l’État haïtien.

Le président Jovenel Moise condamne le retour à l’esclavage en Libye. Nos origines africaines et notre passé de libérateurs de peuples opprimés nous exhortent à condamner et à agir contre le retour aux chaines qui se fait en Libye, a tweeté le chef de l’État.

Adieu « corbeilles ou paniers de Noel » en provenance de l’Administration publique. Les commandes de cadeaux de fin d’années, quelle que soit leur nature, sont interdites, informe une circulaire du premier Ministre. Une mesure qui s’inscrit dans le cadre des dispositions visant à réduire le train de vie de l’Etat.