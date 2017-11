Les titres de l’actualité du lundi 20 novembre 2017 sur RADIO VISION 2000

Le Directeur du collège Maranatha, l’Ingénieur Armand Louis, a été libéré, lundi après-midi, suite à son audition par le Juge d’Instruction Brédy Fabien. Information confirmée par son avocat, Maitre Osner Févry précisant que cette décision a été prise pour permettre à M. Louis de se rendre à l’Hôpital, lui qui a été molesté par les policiers au moment de son arrestation.

L’ingénieur Armand Louis est accusé de complicité de meurtre sur les policiers tués lors de l’opération policière, lundi, à Grand-Ravine.

Cette vaste opération policière a été au centre d’une rencontre, ce lundi, entre les membres de la commission Justice, Sécurité et Défense nationale du Sénat et le conseil supérieur de la police nationale.

L’opération a été planifiée par la Direction départementale de l’Ouest de la PNH de concert avec la MINUJUSTH, confirme le Directeur Général de la police, Michel Ange Gédéon qui annonce l’ouverture d’une enquête afin de fixer les responsabilités.

Parallèlement, l’ex-DG de la PNH, Godson Orélus a été entendu, ce lundi, par le Juge d’Instruction de Saint-Marc, Dieunel Lumérant dans le cadre d’une enquête sur une affaire de crime Transactionnel, Trafic illicite d’armes à feu et de munitions, associations de malfaiteurs, Contrebande, ports et détentions d’armes à feu et de munitions au préjudice de l’Etat haïtien.

Dans le cadre de la célébration des 200 ans d’existence de la cour de cassation, un colloque de 3 jours a été lancé, ce lundi, par le président de l’Institution, Maitre Jules Cantave. Il s’agira de réfléchir sur les moyens de rendre le système judiciaire plus efficace.

Célébration, lundi, de la journée internationale des droits de l’enfant autour du thème :« Yon Fanmi pou chak timoun ». Une cérémonie a été organisée pour l’occasion à l’Hôtel Montana par le Ministère des Affaires sociales en collaboration avec l’IBESR, Institut du bien-être social et de recherches.

Les commandes de cadeaux de fin d’années, quelle que soit leur nature, notamment des corbeilles ou paniers de Noel, sont interdites au niveau de l’administration publique. Une décision prise par le premier ministre dans le cadre des dispositions visant à réduire le train de vie de l’Etat.