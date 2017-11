Haïti/USA – Migration: Une loi pour étendre le TPS adoptée par le premier Comité du Sénat

Source HL/ HaïtiLibre

Jeudi, une loi parrainée par la Sénatrice Daphne Campbell (D-Miami) qui appelle le Président des États-Unis, le Secrétaire du Département d’État des États-Unis et le Secrétaire du Département de la Sécurité intérieure des États-Unis à étendre le programme connu sous le nom de « Temporary Protected Status » (TPS) a été adopté par le premier Comité du Sénat.

Le SM 442, qui demande l’extension du TPS pendant au moins 18 mois au-delà de la date limite d’expulsion prévue le 22 janvier 2018, a obtenu le soutien du Comité sénatorial des affaires militaires et des anciens combattants par un vote de 6-2. À l’heure actuelle, plus de 58,000 Haïtiens qui ont fui en Floride à la suite de catastrophes naturelles et économiques en Haïti font face à une expulsion imminente si le délai n’est pas prolongé.

La Sénatrice Campbell a également annoncé le dépôt d’une mesure distincte appelant le Congrès à adopter l’extension de la Loi sur la protection du statut des réfugiés admissibles avec résidence établie (Extending Status Protection for Eligible Refugees with Established Residency Act – ESPERER), http://www.haitilibre.com/article-22692-haiti-flash-vers-une-residence-permanente-pour-les-immigres-beneficiant-du-tps.html un projet de loi bipartisan qui accorderait un statut juridique permanent à plus de 300,000 migrants d’Haïti, du Honduras, du Nicaragua et du Salvador.

« Ces réfugiés ont fuit aux États-Unis après des crises dévastatrices dans leur propre pays », a déclaré la Sénatrice Campbell « Ils ont construit……………………………...lire la suite sur haitilibre.com