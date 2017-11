Commémoration de la bataille de Vertières

Le Président de la République, Jovenel Moïse, accompagné de son épouse, la Première dame, Mme Martine Moïse, et du Premier Ministre, Dr. Jack Guy Lafontant, a participé, en ce 18 novembre, au Haut du Cap, à la commémoration des 214 ans de la bataille de Vertières, guerre qui a conclu à l’indépendance de la nation haïtienne, le 1er janvier 1804.

En présence de Hauts dignitaires de l’État, Ministres et Secrétaires d’Etat, Directeurs généraux, Membres du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ), Parlementaires, Maires, responsables et membres d’organisations et d’associations, Représentants de la Société civile, le Chef de l’État a procédé au dépôt d’une gerbe de fleurs aux pieds du monument de Vertières, en vue d’honorer la mémoire des héros de notre indépendance nationale qui ont combattu vaillamment à la concrétisation du rêve de tous les Haïtiens : leur indépendance du joug de la colonisation esclavagiste

Le Président Jovenel Moïse s’est ensuite dirigé au Collège Notre Dame du Cap-haitien pour assister à la messe d’Action de grâce suivie du Te Deum célébrée par l’Archevêque du Cap, Mgr. Max Leroy Mézidor.

Le chef de l'Etat s'est ensuite rendu à la Tribune officielle sur le Boulevard Carrénage, où il a procédé, en présence du Haut-État major, à la remise