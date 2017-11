Haiti-Justice / Traite de personnes / Affaire Kaliko Beach : Limogeage de quatre substituts du commissaire et lettre de blâme pour un autre

Source Jhuan Vladmir Hans Mombrun | Le Nouvelliste

Dans le cadre de l’affaire Kaliko Beach, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Me Heidi Fortuné, a procédé au limogeage de quatre substituts du commissaire et au blâme d’un autre. Cette mesure a été prise suite aux comportements jugés inappropriés de ces magistrats dans la gestion de ladite affaire.

Jean-Louis Joseph Elysée, Kenzy Joseph, Berthold Toussaint et Jean Abner Emile sont les magistrats mis à pied. « Par la présente, il a été décidé de mettre fin à vos fonctions de substitut du commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince pour fautes administratives graves dans le traitement du dossier de Kaliko Beach relatif au trafic de personne et association de malfaiteurs », peut-on lire dans la correspondance adressées à ces derniers le 16 novembre 2017.

« Cette décision est effective dès réception de la présente », poursuit cette correspondance signée du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Me Heidi Fortuné et approuvée par le Premier ministre, Jack Guy Lafontant.

Le magistrat Mirlande Dupiche Prévost, ancienne porte-parole du parquet sous Me Danton Léger, quant à elle, a écopé d’une lettre de blâme. Dans cette dernière, le ministre Heidi Fortuné dit « constater [qu’elle a failli] à [ses] obligations professionnelles dans le traitement du dossier de Kaliko Beach relatif au trafic de personnes et association de malfaiteurs ». Son comportement dans la gestion de cette affaire a été indexé et qualifié de « préjudiciable à l’image du parquet et à son bon fonctionnement ».

« Cette lettre, dont mention sera portée à votre dossier, vous est donc adressée à titre…………………………..lire la suite sur lenouvelliste.com